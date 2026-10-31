Trenér stříbrného týmu U15 Havlíček: Wenger nás chválil. V Česku jsme mistři světa v hanobení
Velká show před zápasem, státní hymny obou zemí a na finále mistrovství světa nastupují reprezentace Česka a Španělska. Po skvělé jízdě šampionátem do 15 let padli čeští mladíci až ve finále 0:3 a vezou si stříbrné medaile. „Týmovost je to nejdůležitější, co český fotbal má. Některé týmy k nám skoro až vzhlížely,“ říká trenér české reprezentace Karel Havlíček.
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Turnaj pro 189 zemí z celého světa a za týden odehrály ty nejlepší výběry hned deset utkání. „Všechno bylo v obrovském spěchu: dva zápasy za den, příprava videa, chystání zápasů… Na nic nebyl čas,“ popisuje dění prvního ročníku FIFA World Cup & Festival 2026 český kouč v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Jeho svěřenci v play off vyřadili Angolu, Itálii, Brazílii a Paraguay a při finálovém klání si přítomní skauti evropských velkoklubů určitě udělali do notýsku nějakou poznámku u některých českých hráčů. Vše pečlivě sledoval i legendární trenér Arsène Wenger. „Chválil nás už po semifinále a před finále na mě mával. Hrozně si toho vážím, je to obrovská trenérská kapacita,“ vypráví nadšeně Havlíček.
Jak jste si finále užili?
„Před týdnem jsme tu seděli na zahajovacím ceremoniálu a v koutku duše jsme si říkali: ‚Ty jo, tady se hraje finále, to by byla bomba.‘ V tu chvíli to byla spíš utopie, ale povedlo se nám to.“
Měli jsme větší šance než Španělé
Dýchla na vás atmosféra?
„Přišli jsme, hala zhasnutá, lidé svítili telefony, bylo to úplně bombastické. Nevím přesně, kolik přišlo lidí, ale minimálně pět tisíc určitě, protože jenom členů všech výprav byly čtyři tisíce a ti tam byli všichni. Celý turnaj byl obrovský.“
Účastnilo se ho 189 zemí z celého světa.
„Ano, a my vyhráli skupinu a pak přešli přes Angolu, Itálii, Brazílii a Paraguay. Famózní. Ve finále jsme narazili na obrovskou úroveň v intenzitě, dovednostech i technice. Kdybychom proměnili první šanci, mohl být zápas jiný. V součtu jsme asi měli větší šance než Španělé. Oni měli zase víc ze hry, na balonu jsou obrovsky silní a strašně pevní tělem v krytí míče. Kolikrát jsme hráli ‚dětštější‘ fotbal než oni. Dovednostně máme ale dobré, solidní a herní hráče, někteří se ani proti Španělsku vůbec neztratili a vytvořili jsme si velké tutovky. Ostudu jsme určitě neudělali. Jsem na kluky pyšný za to, co předváděli po celý turnaj. Nemají se za co stydět a nechali jsme si tam ještě krůček k tomu, abychom mohli stoupat.“
V Česku jste vzbudili velký zájem. Vnímáte to vy i hráči?
„S klukama tohle úplně neřeším, protože jsem pořád na telefonu a odpovídám