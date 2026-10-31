Šampionát U15: stříbrné Česko, 932 zápasů za týden, účast Ruska a bojkot 19 zemí
- Nový turnaj FIFA U-15 World Cup & Festival je neoficiálním mistrovstvím světa fotbalistů do 15 let. Týdenní akce se účastnilo 189 zemí z celého světa.
- Český tým uspěl v prvních devíti zápasech a postoupil do finále, kde padl 0:3 proti Španělsku.
- Na šampionátu nastoupili také fotbalisté Ruska, poprvé od zahájení invaze na Ukrajinu. Turnaj kvůli ruské účasti bojkotovalo 19 zemí.
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Obrovská akce pro téměř tři tisíce talentovaných fotbalistů z celého světa, kvůli níž v Ázerbájdžánu vznikl speciální fotbalový komplex, kde se za sedm dní odehrálo 932 utkání.
Všechno ve velkém spěchu
To úplně poslední pak sledovali všichni ostatní účastníci z hlediště v aréně Baku Crystal Hall, kde Česko po senzační jízdě (postupně porazilo Srí Lanku, Togo, Kubu, Americké Panenské ostrovy, Jamajku, Angolu, Itálii, Brazílii a Paraguay) nestačilo až na Španělsko.
S výjimkou zahajovacího a finálového klání se však hrálo zhruba půl hodiny jízdy od centra Baku, kde vyrostla spousta menších hřišť s umělou trávou. Hövsan Competition Complex hostil zbylých 930 klání reprezentací ročníků 2011 a 2012. „Všechno bylo v obrovském spěchu: dva zápasy za den, příprava videa, chystání zápasů… Na nic nebyl čas. V olympijské vesnici pak čtyřicetiminutové fronty na jídlo, ale zvládnout logisticky takovou masu lidí bez chyb snad ani nejde. Musím smeknout před pořadateli i před FIFA, protože jako projekt je to famózní,“ líčil zážitky z místa český trenér Karel Havlíček v rozhovoru pro iSport.
Wenger mával na trenéra
Na zápas jeho i celý tým vždy dovezl autobus, mladíci dostali zhruba dvacet minut na rozcvičku a šlo se hrát. Po utkání zase všechny týmy naskákaly zpět do autobusů a zamířily do „olympijské vesnice“.
Samotné zápasy pak od postranní čáry pozoroval šéf globálního rozvoje fotbalu Arsene Wenger, ve VIP prostoru se pohyboval prezident FIFA Gianni Infantino.
Kromě nich samozřejmě nechyběla ani řada skautů z vyhlášených světových akademií. „Dorazili zástupci Manchesteru United a byly zde kluby z Portugalska či Německa,“ napsal server The Athletic. Jelikož se často hrálo hned 20 utkání najednou, nikdo ze zúčastněných se rozhodně nenudil.
„Skauty jsem neregistroval, kolem zápasů nebyl prostor, protože jsme museli hned po utkání odjet. Viděl jsem ale pana Arsena Wengera, který se na nás přišel podívat na semifinále a chválil nás. Při finále seděl přímo nad námi a mával na mě, čehož jsem si hrozně vážil. Je to obrovská trenérská kapacita,“ vyprávěl nadšeně Havlíček.
Návrat Ruska a bojkot
Ani tahle akce FIFA se však neobešla bez kontroverze. Vůbec poprvé od roku 2022, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, se jeho sportovci účastnili turnaje FIFA pod svou vlajkou. Za čtyři a půl roku se to v žádné věkové kategorii nestalo. „Děti by neměly být trestány za politická rozhodnutí,“ argumentoval Infantino.
Podle očekávání přišla reakce z Ukrajiny a také od dalších evropských zemí. „Účast ruské reprezentace s oficiálními státními symboly není ničím menším než legitimizací teroristického státu,“ prohlásil ukrajinský ministr mládeže a sportu Matvij Bidnyj.
„Podle iniciativy Bring Kids Back UA bylo ověřeno více než 20 000 případů deportací a nuceného vysídlení ukrajinských dětí Ruskem, což tvoří základ platného zatykače Mezinárodního trestního soudu na Vladimira Putina. O jakých ‚rovných příležitostech‘ můžeme mluvit, když Rusko připravilo naše děti o normální dětství?“ zmínil dál Bidnyj.
Vedle Ukrajiny oznámily dopředu bojkot také Německo a Island, později se k nim připojily ještě Arménie, Belgie, Dánsko, Faerské ostrovy, Finsko, Lichtenštejnsko, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Rumunsko, San Marino, Slovinsko, Srbsko, Švédsko, Švýcarsko a Spojené státy americké.
Další evropské týmy měly před turnajem oznámit, že do případného utkání proti Rusku nenastoupí, k tomu však nakonec nedošlo. Rusko odehrálo deset utkání a turnaj zakončilo na 19. místě. „Chvíli se to tady řešilo, protože se dostali do stejné větve play off jako my a hrozilo, že půjdou proti nám. Naštěstí ale vypadli a popravdě nevím, jak bychom se v tu chvíli zachovali,“ odvětil na dotaz iSportu Havlíček.
„Kdyby se stát nebo asociace rozhodly nehrát, nemám s tím problém, protože žádné sympatie k Rusku a válce na Ukrajině nemám. Na druhou stranu všichni bychom si přáli mír na celém světě a klukům bych ten zápas brát nechtěl. Já jsem se o účasti Ruska dozvěděl až tady, když měli tři vyhrané zápasy a na místě to žádné téma nebylo. Za celý turnaj jsme se ani jednou nepotkali,“ dodal český kouč.