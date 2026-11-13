Kačorův další velký turecký večer: gól i starosti o střídání. Budu se sem rád vracet, smál se
Vyšlo to přesně tak, jak si Michal Bílek naplánoval. Reprezentace do 21 let na horké turecké půdě neinkasovala, naopak si sama vytvořila několik tutových šancí a nakonec si do domácí odvety baráže o mistrovství Evropy odvezla výhru 1:0. Hlavní postava? Pavel Kačor. Slávistický talent zapsal svůj druhý gól v sezoně – po trefě v Istanbulu z Ligy mistrů opět v Turecku.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
V létě udělal Pavel Kačor těžké rozhodnutí a v pouhých 19 letech zamířil bojovat o místo ve Slavii. A podzim byl pro ofenzivního šikulu spíše o čekání na šanci, naskakování z lavičky či tvrdnutí na marodce. Dosavadní vrchol byl vyrovnávací gól v Lize mistrů na hřišti istanbulského Fenerbahce a po pátečním utkání reprezentační jedenadvacítky si záložník možná bude přát, aby v Turecku hrál častěji. „Asi je to moje oblíbená země. Budu se sem vždy rád vracet,“ smál se.
Ztělesňoval odvážný český výkon
Na zaplněném patnáctitisícovém stadionu v Rize totiž byl symbolem velice nadějného výkonu Lvíčat, která si zajistila skvělou pozici do odvety baráže o postup na mistrovství Evropy. Češi byli významnou část utkání odvážní, nápadití, nebezpeční, aktivní... To všechno ztělesňuje i Kačor, který se už v úvodu utkání chytil dobrým presinkem, který vyžlutil soupeře a pak jeho výkon jen gradoval. V první půli vytvořil obří šanci Vítu Škrkoňovi a ve druhé vzal sám na sebe gólové břemeno.
Ke slávistickému talentu propadl míč z rohu a prostřelil řadu tureckých hráčů včetně brankaře. Hned o chvíli později parádně vracel hlavičkou před bránu a Češi téměř opět udeřili. Zažil možná nejlepší zápas podzimu, byl všude. „Bylo to těžké. Upřímně mě překvapilo, jakou má Turecko kvalitu. Ne až tak týmově, ale některé individuality byly skvělé. A kulisa tady, to je něco neskutečného.“
Nemohl se dočkat střídání
S dvacetiletým technikem byla spojena i nejhorší pasáž českého týmu. Viditelně ho začaly ve druhé půli chytat křeče, ale trenéři s jeho střídáním otáleli. Lvíčata se dostala pod velký tlak. „Už jsem byl vyšťavený, řekl jsem, že potřebuji střídat. Ale hráči u lajny čekali asi deset minut, takže to pro mě bylo trochu těžší. Při každém přerušení jsem doufal, že už to přijde. Naštěstí jsme z toho tlaku neinkasovali.“
Češi tak udělali první krok k tomu, aby jim šampionát, na kterém nechyběli třikrát v řadě, neunikl. Rozhodne se v úterý 17. listopadu v Hradci Králové. Přijde další velký Kačorův večer? I Malšovická aréna je totiž jeho oblíbená destinace...
„V Hradci se mi daří, vyhráli jsme tam MOL Cup a zvládli jsme tam i zápas s Bulharskem. Výhra nás hodně povzbudí,“ vyhlíží finále kvalifikačního cyklu.