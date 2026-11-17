ONLINE: Česko - Turecko. Lvíčata v barážové odvetě bojují o postup na ME 2027
Čeští fotbalisté do 21 let se v úterní odvetě play off kvalifikace o mistrovství Evropy 2027 proti Turecku pokusí stvrdit postup na závěrečný turnaj. Výběr trenéra Michala Bílka bude v Hradci Králové, kde v dosavadních šesti duelech neprohrál, hájit náskok 1:0 z pátečního úvodního zápasu. Utkání má výkop v 17:00.
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Jediný gól v tureckém Rize vstřelil po změně stran Pavel Kačor. Záložník Slavie tím „Lvíčata“ výrazně přiblížil ke čtvrté účasti na Euru po sobě a k šesté z posledních sedmi šampionátů. Závěrečný turnaj budou od 16. června do 3. července společně hostit Albánie a Srbsko.
„Měli jsme několik brankových příležitostí, škoda, že jsme nezvýšili na 2:0. I tak jsme ale z Turecka odjeli spokojení. Víme, že je to teprve poločas a vůbec nic to neznamená. Myslím si ale, že jsme udělali důležitý krok k tomu, aby se nám podařilo splnit náš cíl,“ řekl Bílek po pátečním utkání.