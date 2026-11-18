Šín po postupu: Jsem nadšený, ale takhle se na EURO prezentovat určitě nechceme
Před dvěma lety u oslav postupu přes Belgii chyběl, protože se poprvé objevil v nominaci áčka, tentokrát si Matěj Šín velký úspěch užívá o to víc. Ještě když v baráži o EURO jednadvacítek proti Turecku (1:0 a 1:1) vedl Lvíčata jako kapitán. Z předvedeného výkonu však nadšený nebyl. „Prostě jsme se to snažili nějak dohrát. Na EURO musíme předvést mnohem kombinačnější fotbal,“ vybízí technický záložník.
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Jak si užíváte postup?
„Úplně super, naprostá euforie. Pro mě je to speciální ještě díky tomu, že jsem žádný turnaj s reprezentací neabsolvoval, takže jsem úplně nadšený.“
Asi na nás dolehla tíha okamžiku
Jaké byly první emoce po závěrečném hvizdu?
„Naprostá úleva. Na lavičce jsme čas už tlačili očima. Byla škoda, že jsme dostali ten gól na 1:1. Kdybychom za stavu 1:0 přidali ještě jeden, tak bychom se uklidnili, ale takhle jsme jen doufali, ať už to rozhodčí odpíská. Naštěstí jsme nervy udrželi a po hvizdu pak přišla totální euforie.“
Věřil jste spoluhráčům v obraně? Doma jste v kvalifikaci za pět zápasů nedostali ani gól a první přišel až dnes.
„Absolutně jsem jim věřil. Góly jsme nedostávali a ukazuje se, jak jsme poctiví. Jen se ještě musíme zlepšit v udržení míče a v kombinaci, protože pak balon často jenom vyhazujeme, což nás dostává pod tlak a bere nám to strašně moc sil. Obrana je super – pochvala a poklona, ale musíme se zlepšit i v útočné fázi.“
Druhý poločas byl především o odkopech co nejdál od brány. Budete to řešit se spoluhráči a s trenérem?
„Budeme. Tímhle stylem se na EURO určitě prezentovat nechceme. Trošku na nás asi dolehla i tíha okamžiku, že se hraje úplně o všechno a chtěli jsme to zvládnout. V Turecku jsme v těžkém prostředí zvládli vyhrát 1:0, a teď jsme se to prostě snažili nějak dohrát. Bavili jsme se o tom, že musíme balon víc udržet a víc kombinovat, tak jako v Turecku. Nevyšlo nám to, takže na tom musíme zapracovat a na šampionátu předvést mnohem kombinačnější fotbal.“
Říkal jsem sudímu, aby rozdával víc karet
V čem je největší síla českého týmu?
„Jednoznačně týmovost. Všichni v týmu znají svoji roli, bojujeme jeden za druhého a jsme skvělá parta. I Filip Lissah, který nevyrostl v českých akademiích, teď v rozhovoru říkal, že cítí českou náturu, že jsme jeden tým a že kluci tahají za sebe. To nás zdobí. Když k tomu potom přidáme kombinaci, drzost a sebevědomí, tak to bude úplně jinačí level.“
Na hřišti to chvílemi jiskřilo. Jak Turci kousali, že prohrávají?
„Apelovali jsme na to, že musíme nervy udržet. Nikoho jsme nenabádali, aby soupeře provokoval. Myslím si, že jsme to zvládli a nedostali jsme zbytečné karty, což se Turkům obecně moc nedaří, jak jsme pak viděli na konci zápasu.“
Mluvil jste víc s rozhodčím? Karet moc nerozdával, byť možností bylo hodně.
„Možností určitě bylo hodně (smích). Rozhodčí na mě furt apeloval, ať zrychlujeme hru, přitom jsme za mě hráli úplně v pohodě. Pak otočil jeden aut, což za mě byla naprostá blbost. Říkal jsem mu, aby rozdával více karet, zvlášť Turkům, protože některé zákroky byly na žlutou kartu, ale nerozdal je. Asi jsme ho nedostali pod tlak.“ (úsměv)
Teď jsme pevnější v obraně
Už v minulé kvalifikaci jste hrál, ale EURO pak zhatilo zranění…
„Přesně tak. Byl jsem i v nominaci, ale na kempu před šampionátem jsem se zranil, takže jsem z toho vypadl.“
Budete na sebe teď dávat o to větší pozor?
„Určitě budu.“ (úsměv)
Jak postup oslavíte?
„Něco naplánovaného je, ale to si necháme pro sebe.“
Kdo je lídr oslav?
„Řekl bych, že se jedná o okruh více lidí.“ (úsměv)
Zažil jste úspěch s minulou jednadvacítkou pod Janem Suchopárkem a teď s Michalem Bílkem. V čem jsou týmy jiné?
„Uf, to je velice těžká otázka. Oba zdobila soudržnost, kterou je český tým celkově známý a za kterou se cení. Teď jsme podle mě mnohem pevnější v obraně, ale na druhou stranu bychom mohli být sebevědomější do útoku. Když se to ale vyladí, tak na EURO, doufám, předvedeme lepší výkon než na tom minulém.“
Eduardo říkal, že je vyždímaný
V tomto týmu máte větší roli, jste kapitán. Je to pro vás jiné?
„Pro mě je to cennější, protože tehdy jsem neodjel celý cyklus, zatímco tady jsem byl celou dobu, navíc ještě z pozice kapitána. To je pro mě neskutečný zážitek. Beru to mnohem výš než před dvěma lety.“
Přijeli se za vámi podívat Lukáš Ambros a Ondřej Kričfaluši? Budete je přemlouvat, aby s vámi odjeli na EURO?
„Samozřejmě. Potřebovali bychom je. Každý z ročníku 2004 a mladší, kdo je schopný hrát, by měl jet s námi. Záleží to samozřejmě na trenérech a vedení, ale za mě máme poskládat nejsilnější tým, jaký je.“
Yannick Eduardo vypadal po zápase, že se mu až tolik slavit nechce. Mluvil jste s ním? Co se dělo?
„Byl úplně hotový. Pro všechny to bylo hrozně těžké i co se týče nervů a všeho, takže mi říkal, že je úplně vyždímaný.“