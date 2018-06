Slavnostní zahájení MS rozjel Robbie Wiliams. Dorazil i Ronaldo

16:40 Na ceremoniál dorazil i čestný host v podobě legendárního útočníka Ronalda.

16:30 Slavnostní show před zápasem Rusko - Saúdská Arábie začíná. Hned na úvod vystupuje britský zpěvák Robbie Williams.

15:45 Do zahajovacího ceremoniálu zbývá 45 minut, slavnostní úvod je naplánován na 16:30 SEČ, samotný zápas mezi Ruskem a Saudskou Arábií má výkop o půl hodiny později.

15:15 Už jen minuty zbývají do slavnostního zahájení 21. mistrovství světa. Stadion i jeho okolí je obklopeno fanoušky. Kromě domácích nebudou chybět ani příznivci Saudské Arábie.

14:42 Kanonýr Muhammad Salah stihl doléčit zraněné rameno a podle trenéra egyptských fotbalistů téměř jistě nastoupí v úvodním utkání MS proti Uruguayi. Více čtěte ZDE >>>

14:30 Pouhé dvě a půl hodiny zbývají do úvodního hvizdu prvního zápasu světového šampionátu. Ještě předtím se však fanoušci mají na co těšit. Utkání mezi Ruskem a Saudskou Arábií bude předcházet zahajovací ceremoniál, jehož hlavní hvězdou bude anglický zpěvák Robbie Williams.



14:17 Hned druhý den fotbalového mistrovství světa v Rusku může přinést jeden z prvních rekordů. Pokud v pátečním zápase s Uruguayí nastoupí v egyptské brance Ísam Haddarí, stane se v 45 letech nejstarším hráčem historie šampionátů. Maximum dosud drží další gólman Kolumbijec Faryd Mondragón, který před čtyřmi lety v Brazílii zasáhl do turnaje, když mu bylo 43.

13:33 Do výkopu úvodního zápasu mistrovství světa mezi Ruskem a Saudskou Arábií zbývá něco málo přes tři hodiny a fotbalová horečka začíná stoupat.

The 2018 FIFA #WorldCup begins in exactly 24 hours time!



Reply with an emoji to express how excited you are 🙌 pic.twitter.com/MoO10IHWTi — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 13, 2018

13:05 Na sudí na mistrovství světa bude poprvé dohlížet jako delegátka i bývalá česká rozhodčí Dagmar Damková. Členka komisí rozhodčích FIFA a UEFA dostala na starost zápasy v Jekatěrinburgu. "Samozřejmě se na takovou zkušenost moc těším. V Rusku je ta atmosféra mistrovství cítit na každém kroku. Očekávání jsou veliká," řekla pro fotbal.cz Damková, která stejnou roli plnila už na mistrovství Evropy 2016 a na olympijských hrách v Riu de Janeiro.

13:00 Hvězdný útočník Neymar je přesvědčen, že pokud by před čtyřmi lety nebyl při semifinále domácího mistrovství světa zraněný, fotbalisté Brazílie by s Německem neutrpěli debakl 1:7. Potupná porážka ho stále straší a na nadcházejícím šampionátu v Rusku by ji proto chtěl obhájcům trofeje vrátit. Neymar kvůli zlomenině obratle před čtyřmi lety v Brazílii nedohrál čtvrtfinále a pak jen se zraněním sledoval, jak "Kanárci" prohráli 1:7 v semifinále s Německem a 0:3 v souboji o třetí místo s Nizozemskem. "Jednoznačně bych si přál odehrát ten zápas znovu, se mnou na hřišti. Myslím, že výsledek by byl jiný, jsem si docela jistý," prohlásil Neymar před startem turnaje v Rusku.

12:40 V České televizi je od roku 1984, pracovně ho čeká deváté mistrovství světa. V zápřahu bude jako moderátor. Pavla Čapka návrat ke komentování klasického fotbalu už neláká, plně se v tomto směru vyžije při malém fotbale. V rozhovoru pro iSport Premium představuje novinky České televize ve vysílání během šampionátu. Celý rozhovor s Pavlem Čapkem čtěte ZDE>>>

Diváci se mohou těšit na virtuální grafiku a dotykovou obrazovku • Foto Česká televize

12:33 Zahajovací zápas 21. fotbalového MS mezi Ruskem a Saúdskou Arábií se nezadržitelně blíží, kdo podle vás ve skupině A zvítězí? A kdo urve druhé postupové místo?

12:20 Obří speciál k fotbalovému šampionátu v Rusku najdete v páteční příloze deníku Sport. Na 84 stranách dominuje detailní představení všech 32 týmů, jejich aktuální soupisky, přednosti, slabiny, klíčoví hráči, trenéři. Jan Koller v rozhovoru prozradí, ve kterých mužstvech vidí největší favority. Prohlédněte si všechny stadiony, prozkoumejte program celého turnaje, zavzpomínejte u historických přehledů. Už v pátek!

Páteční speciál k MS ve fotbale: 84 stran, soupisky, hvězdy, program 1080p 720p 360p REKLAMA

11:46 Podívejte se na VIDEO profil jednoho z favoritů fotbalového MS 2018 Brazílie z dílny iSport TV.

FAVORITÉ MS ve fotbale: Proč je Brazílie největším kandidátem na zlato? 720p 360p REKLAMA

11:40 Tři pětiny Čechů nebudou sledovat fotbalové mistrovství světa, které dnes začne v Rusku bez českých reprezentantů. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS Market Research, podle nějž usedne k přímým přenosům pouze 22 procent dotázaných, zatímco 59 procent oslovených šampionát vůbec nezajímá. Za favority turnaje považují čeští fanoušci obhájce titulu z Německa. Za největší aspiranty na trofej je označilo 29 procent respondentů. Podle 22 procent Čechů dovede uzdravený útočník Neymar k vítězství Brazilce, 16 procent lidí věří Španělsku.

11:03 Asistenti rozhodčích na mistrovství světa v Rusku dostali instrukce, aby byli benevolentní k těsným ofsajdům. Informoval o tom předseda komise rozhodčích světové fotbalové federace FIFA Pierluigi Collina. Větší benevolenci si podle Colliny můžou sudí dovolit díky zavedení videa, které už funguje v řadě světových soutěží včetně české ligy a na mistrovství bude k dispozici poprvé. Co si o jeho zavedení myslí čeští fotbalisté?

ANKETA fotbalistů: Video na MS? Koubek má obavy, ostatní to chválí 1080p 720p 360p REKLAMA

10:43 MS ve fotbale 2018 bude samozřejmě sledovat i elitní český hokejový útočník Jakub Voráček. Komu bude forvard Philadelphie držet palce?

MS ve fotbale bude sledovat i Voráček! První místo? Němci, říká 1080p 720p 360p REKLAMA

10:35 Ruský fotbalový fanoušek Alexandr Šprygin, dvakrát vyhoštěný z Francie během Eura 2016, nesmí na zápasy mistrovství světa ve své zemi. Na sociálních sítích uvedl, že jeho žádost o takzvaný průkaz fanouška úřady zamítly.

10:22 Podívejte se na VIDEO profil jednoho z favoritů fotbalového MS 2018 Španělska z dílny iSport TV.

720p 360p REKLAMA FAVORITÉ MS ve fotbale: Jak poznamená Španělsko šokující odchod trenéra Lopeteguiho?

10:00 První utkání světového šampionátu ve fotbale mezi Ruskem a Saúdskou Arábií budou od 17:00 SEČ hostit moskevské Lužniky.

9:56 Kočka má jasno! Fotbalisté Ruska zahajovací zápas mistrovství světa nad Saúdskou Arábií vyhrají. Předpověděl to alespoň kocour Achilles, který si při slavnostním ceremoniálu vybral misku s jídlem, na které byla ruská vlajka.

Fotbalisté Ruska vyhrají zahajovací zápas mistrovství světa nad Saúdskou Arábií. Předpověděl to kocour Achilles. • Foto Reuters

9:40 Fanoušci ze všech koutů světa si během noci uspořádali karneval přímo v centru Moskvy a iSport.cz byl u toho. Přečtěte si reportáž fotbalového redaktora Sporu Radka Špryňara, který bude šampionát v Rusku pokrývat.

Rusko žije světovým šampionátem. Podívejte se, jak fanoušci slavili v ulicích Moskvy! 1080p 720p 360p REKLAMA

9:32 Úvodní zápas MS obstará souboj domácího výběru se Saúdskou Arábií. A ruští fotbalisté mají jasný úkol: zvítězit a nakročit k postupu ze skupiny A!

"No matter what, we have to get out of the group" @TeamRussia stars Fyodor Smolov & Aleksandr Samedov speak on the eve of their #WorldCup opener 🇷🇺💪



🗣️👉 https://t.co/no9qg8QZhH pic.twitter.com/AcbWfvbCag — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 13. června 2018

9:00 Měsíc fotbalu startuje! Mistrovství světa v Rusku začíná s velkým očekáváním, kdo letos usedne na fotbalový trůn. Zaraduje se hvězdná parta Brazilců, nažhavení Argentinci, nebo na trůnu zůstanou Němci? Ve hře je řada variant, jenže i největší favorité na titul mají týmy pokaždé nějakou slabinu. Jakou? Přečtěte si ZDE.

8:52 Šílenství vypuklo. Fanoušky v Kazani během mistrovství světa přivítají obří portréty fotbalových hvězd včetně Lionela Messiho a Muhammada Salaha, poskládané z kamínků. V srbském Novém Sadu zase nabízí kadeřník Mario Hvala klientům možnost vystříhání portrétu oblíbeného fotbalisty. Cena sice činí 150 eur (asi 3900 korun), ale kromě sedm hodin trvajícího stříhání je v ceně i tanečnice u tyče.

8:30 Ruský fotbal se dostal do krize v roce 2008, zapomnělo se na mládež,“ uvažuje novinář Ivan Židkov, šéfredaktor listu Sport den za dnem, který se v exkluzivním rozhovoru pro iSport pustil i do nejslavnějších českých klubů Sparty a Slavie. Více čtěte ZDE>>>

8:00 Vítejte u ONLINE přenosu z prvního dne fotbalového MS 2018 v Rusku. Den před zahájením dosáhly sázky na šampionát u tuzemských sázkových kanceláří téměř 70 milionů korun. Celkově se očekává překonání rekordních 1,9 miliardy z fotbalového Eura 2016 zhruba o půl miliardy korun. Favoritem je Brazílie s kurzem 5,2:1, následují Německo (5,5:1), Francie a Španělsko (shodně 7,5:1). Nejvyšší sázku za 600.000 korun zatím přijala Chance.