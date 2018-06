MS fotbal 2018

Šlágr skupiny D na MS v Rusku je tady! Chorvaté hrají s Argentinou, druhým favoritem na postup do osmifinále. Pokud ve svém druhém utkání navážou na úvodní výhru 2:0 nad Nigérií, oslaví první účast ve vyřazovacích bojích na MS od roku 1998. Naopak jihoamerický obhájce stříbra z Brazílie pod vedením Lionela Messiho nechce připustit další klopýtnutí poté, co do turnaje vstoupil nečekanou remízou 1:1 s nováčkem Islandem. Utkání sledujte od 20:00 na iSport.cz ONLINE.