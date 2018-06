MS fotbal 2018

V základních skupinách střelecky dominují Mercurialy, které mají na MS nejpočetnější zastoupení. Do černého v nich pálí třeba hvězdný Portugalec Cristiano Ronaldo, který se blýskl hattrickem do sítě Španělska. Populárním Mercurialům budou konkurovat především adidas X s jejich hlavní tváří, brazilským útočníkem Gabriel Jesusem nebo Puma ONE, kterou oblékají kanonýři Romelu Lukaku a Sergio Agüero.

Soutěž o nejlépe střílející model kopaček poběží na instagramových účtech iSportu a SportFotbalu, do komentáře pod příspěvek stačí napsat, jaký model dá nejvíce branek ve vyřazovacích bojích MS + kolik branek dá. Soutěže se můžete zúčastnit do konce základních skupin MS, tedy do 28.6. Soutěž o kopačky vyhrává nejrychlejší nejpřesnější tip!

Podrobnosti k soutěži naleznete zde: https://www.sportfotbal.cz/ms.html

