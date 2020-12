ONLINE: Los kvalifikace MS 2022. S kým se poperou Češi o postup?

Rozdělení do losovacích košů • FIFA.com

Gólová radost Zdeňka Ondráška po gólu do sítě Slovenska v Lize národů • Pavel Mazáč / Sport

Rozdělení do košů

1. koš

Belgie, Francie, Anglie, Portugalsko, Španělsko, Itálie, Chorvatsko, Dánsko, Německo, Nizozemsko

2. koš

Švýcarsko, Wales, Polsko, Švédsko, Rakousko, Ukrajina, Srbsko, Turecko, Slovensko, Rumunsko

3. koš

Rusko, Maďarsko, Irsko, ČESKO, Norsko, Severní Irsko, Island, Skotsko, Řecko, Finsko

4. koš

Bosna a Hercegovina, Slovinsko, Černá Hora, Severní Makedonie, Albánie, Bulharsko, Izrael, Bělorusko, Gruzie, Lucembursko

5. koš

Arménie, Kypr, Faerské ostrovy, Ázerbájdžán, Estonsko, Kosovo, Kazachstán, Litva, Lotyšsko, Andorra

6. koš

Malta, Moldavsko, Lichtenštejnsko, Gibraltar, San Marino

Formát kvalifikace

Evropské reprezentace se o postup na šampionát v Kataru utkají v deseti skupinách po pěti až šesti účastnících. Do pětičlenných skupin budou nasazeny čtyři celky, které se probojují do finále Ligy národů 2021 (Itálie, Belgie, Španělsko, Francie).

Na světový šampionát postoupí přímo vítězové skupin. Týmy z druhých míst a dvojice z Ligy národů 2020/21 vytvoří tři čtveřice, v nichž se vyřazovacím způsobem na jeden zápas rozhodne o třech zbylých evropských účastnících závěrečného turnaje. Z Evropy se na turnaj dostane třináct zemí.

Baráž díky Lize národů?

Dvě barážová místa z Ligy národů jsou momentálně pro národní tým zajímavá, jelikož Češi vyhráli svoji skupinu mladé mezinárodní soutěže. Zmíněné dvě pozice obsadí nejlépe postavení vítězové skupin Ligy národů, kteří skončí ve své kvalifikační skupině mimo první dvě příčky. Reprezentace tak potřebuje pro účast v baráži o mistrovství světa, aby minimálně pět týmů z šestice Španělsko, Francie, Itálie, Belgie, Wales a Rakousko skončilo v klasické kvalifikaci do druhého místa. Pokud výběr trenéra Šilhavého uspěje ve své kvalifikační skupině, náhradní variantu samozřejmě potřebovat nebude.

Termíny kvalifikace

Bude to kalup. Česká reprezentace během následujícího srazu v březnu odehraje trojici kvalifikačních duelů. „V březnu nás čekají tři ostré zápasy kvalifikace mistrovství světa, které budou strašně důležité. Bude to náročné pro hráče i na organizaci. Stejný režim bude v září,“ prohlásil manažer národního mužstva Libor Sionko. Kvalifikace skončí téhož roku na podzim.

Kdy a kde se odehraje MS 2022?

V pořadí dvaadvacátý šampionát se odehraje v Kataru od 21. listopadu do 18. prosince 2022. Bude to poprvé, co se světové mistrovství uskuteční v arabské zemi a zároveň se je naplánovaný mimo tradiční termín mezi červnem a červencem. Kvůli vysokým teplotám, které v Kataru panují v letních měsících, se šampionát odehraje mezi listopadem a prosincem. Turnaj se uskuteční na dvanácti stadionech v sedmi městech.