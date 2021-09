Smrt, daně a Werner... Němcova minela baví fanoušky, drama v letadle

Jím promarněné šance by daly na pořádně dlouhý seznam. Timo Werner jako by měl patent na to zahazovat obří tutovky. Naposledy se mu to přihodilo ve středečním zápase mezi Islandem a Německem v kvalifikaci MS. Útočník Chelsea se v 62. minutě po přihrávce Jamala Musialy ocitl před úplně odkrytou brankou. Místo toho, aby míč chladnokrevně uklidil do sítě, poslal jej mimo tři tyče.

A reakce na sociálních sítích se okamžitě začaly šířit. „Timo Werner dělá Tima Wernera,“ psalo se v jedné. „V životě jsou jen tři záruky: smrt, daně a Werner míjející prázdnou branku,“ reagoval další z fotbalových fanoušků.

Německý forvard v závěru utkání zlé hlasy částečně umlčel, když se v 89. minutě jeho střela došourala od tyče za brankovou čáru, čímž pečetil výhru 4:0. Šlo o jeho třetí gól v třetím zápase za národní tým v řadě.

O první tři trefy týmu trenéra Hansiho Flicka se postarali Serge Gnabry, Antonio Rüdiger a Leroy Sané. Německo tak vítězstvím nad Islandem navázalo na předešlé výhry nad Lichtenštejnskem a Arménií, kterými odčinilo překvapivou ztrátu se Severní Makedonií, jíž během předešlého srazu podlehlo 1:2. „Chceme dál pracovat na naší hře. V těchto třech zápasech bylo vidět, že se zvedáme,“ pronesl v rozhovoru pro RTL brankář Manuel Neuer.

Radost z třetího tříbodového zisku v řadě se proměnila při návratu domů v nejistotu. Letadlo s německým týmem směřující z Reykjavíku do Frankfurtu muselo nouzově přistát ve Skotsku. Přesná příčina podle Sky Sports zatím známa není. „Bezpečnost především. Mezipřistání v Edinburghu jako prevence. Odtud jsou naplánovány individuální návraty,“ uvedl na svém Twitteru německý národní tým. Další zpráva informovala o tom, že jsou všichni členové výpravy v pořádku. Letadlo, jímž se mužstvo přepravovalo z Islandu, však v cestě dál nepokračovalo.