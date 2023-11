ANKETA před Polskem: Nesmíme hrát na bod! Kušeje dát klidně do základu

Video se připravuje ... Velký zápas je tu! Česká reprezentace se večer ve Varšavě postaví Polsku a může udělat důležitý krok k postupu na mistrovství Evropy. Deník Sport a server iSport.cz oslavil čtyři fotbalové experty se dvěma anketními otázkami. Jaký průběh utkání očekávají Karel Jarolím nebo Jan Koller? Projděte si odpovědi oslovených osobností. 1. Jak dopadne zápas v Polsku?

2. Na kom byste postavil českou ofenzivu?

Karel Jarolím trenér národního týmu v letech 2016-18 1. Minimálně bod uděláme „Pro náš tým to dopadne dobře. Tipuji, že minimálně bod tam uděláme, možná i vyhrajeme 2:1, dokonce 3:1. Poláci se mi fakt nelíbí, nejsou v dobrém rozpoložení, některé opory jim chybí. Lewandowski vepředu sám nic neudělá, pokud mu nebudou ostatní hráči schopni připravit situace do koncovky. Nemůžeme tam zalézt, ale naopak to chce být aktivní. Nebát se jít dopředu, být nebezpeční. Atmosféra s týmem nic neudělá – je to lepší, než hrát před poloprázdnými tribunami. 2. Můžou to oživit hráči z lavičky „Nevím, jaký je zdravotní stav hráčů, v jakém jsou rozpoložení, v jakém nastoupíme rozestavení, zda budeme hrát na tři, nebo čtyři obránce, to souvisí jedno s druhým. Podle toho bude vypadat i složení ofenzivy. Musí tam jít hráči, co udělají maximum pro dobrý výsledek maximum, to jednoznačně. Výhodou pro trenéra je, že má na výběr hodně hráčů, na lavičce zůstanou hráči, kterými to může oživit. Když vystřídáme, v podstatě by nemělo dojít k oslabení.“ Karel Jarolím jako trenér Mladé Boleslavi • Foto Pavel Mazáč / Sport

Jan Koller nejlepší střelec v historii reprezentace 1. Poláci jsou pod větším tlakem „Můžeme uhrát remízu, jsem optimista, i když se nám moc nedaří. Jenže Polákům také ne, jsou ještě pod větším tlakem, takže to můžeme zvládnout. Musíme hrát hlavně aktivně jako proti Polsku doma, kde jsme chytili začátek. Nečekat vzadu, hrát aktivně se snažit využít polské nepohody. Lewandowski už nemá takovou formu, za nároďák se mu také příliš nedaří, jsou tím čitelní, že mimo něj nejsou schopní dát gól. V tom bude jednodušší ho pokrýt. “ 2. Nebál bych se Kušeje „Dopředu bych nasadil aktivní hráče s formou, třeba Vasila Kušeje bych se nebál dát od začátku. Ten kluk má sebevědomí, daří se mu a je to křídelní typ, jakých moc nemáme. Dovolí si jeden na jednoho, vynutí si fauly, hrozí ze standardek, určitě bych mu dal šanci. Na druhé křídlo Černého, ten také umí jeden na jednoho, s Kušejem mají oba výbornou finální fázi. K nim postavit hroťáka s nejlepší formou. Přiklonil bych se ke Čvančarovi, nebo Chorému.“ Jan Koller v redakci deníku Sport • Foto Foto pro Sport magazín: Michal Beránek

Miroslav Jirkal fotbalový expert 1. Tým bude dobře připravený „Změna trenéra na straně Polska byla nutná a určitě je osvěžila, mají ale především herní a hráčský problém. Jak čtu některá polská média, možná už se trochu víc soustředí na barážové utkání. Neříkám, že budou odevzdaní, budou kousat a bojovat. Náš tým ale má kvalitu a věřím, že bude mentálně i takticky dobře nastavený. Je to přeci jen nejdůležitější zápas letošní kvalifikace. Kluci to zvládnou a náš tým vyhraje 2:1.“ 2. Kuchta a Hložek na brejky „V naší nominaci jsou hodně rozdílné typologie útočníků. Dal bych do sestavy hráče, kteří jsou při zisku míče ihned využívat volného prostoru, protože Poláci do nás zezačátku hodně půjdou. V systému 3-5-2 bych rád viděl duo útočníků Adam Hložek a Jan Kuchta, brejkové situace umí. Tomáš Chorý může naskočit během utkání jako věž do vápna, Vasil Kušej zase může být ideální žolík, to se týká i komplexního Tomáše Čvančary. Bude to boj a bude to chtít čerstvé síly.“ Expert Miroslav Jirkal • Foto iSport.cz