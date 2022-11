ONLINE: Uruguay - Jižní Korea 0:0. Godín v šanci hlavičkoval do tyče

Uruguay, která se kvalifikovala na mistrovství světa už počtvrté v řadě, si podle svého prohlášení doletěla do Kataru pro světový titul. Opravdu Suárez a spol. uspějí? Do akce vstoupí dnes proti Jižní Koreji. V základní skupině H pak mají za soupeře ještě Ghanu a Portugalsko. Proto je vstup do šampionátu klíčový. Jižní Korea ale rozhodně není snadný protivník, v útoku nastoupí hráč Tottenhamu Heung-Min Son. Jak to dopadne? OLINE ze zápasu sledujte na iSport.cz. Začíná se v 14:00.