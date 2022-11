Ekvádor - Senegal 1:2. Afričané dokázali vyhrát, Valencia a spol. končí

V zápase o vše bylo jasno, Senegal musel v dnešním utkání Ekvádor porazit, aby africký celek pokračoval v turnaji. Senegalci to dokázali. V první půli proměnil pokutový kop Ismaila Sarr. Pak sice srovnal Moises Caicedo, takže v tu chvíli by postupovali Ekvádorci, jenže dvě minuty po vyrovnání se jako správný kapitán ukázal Kalidou Koulibaly a gólem na 2:1 poslal Senegal do play off.