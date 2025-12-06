Rozpis zápasů MS ve fotbale 2026: Česko by v případě postupu hrálo dva zápasy v noci
Pokud čeští fotbalisté postoupí z březnového play off na mistrovství světa, odehrají první zápas ve skupině A proti Korejcům v mexickém Zapopanu ve 4:00 SEČ v noci z 11. na 12. června tamního času. Následně by o týden později nastoupili v Atlantě proti Jihoafrické republice (od 18:00 SEČ) a základní fázi by uzavřeli soubojem s domácím Mexikem na Aztéckém stadionu opět v nočních hodinách. Den po pátečním losu oznámila přesný program šampionátu FIFA.
Český tým potřebuje na cestě na závěrečný turnaj v jarní baráži přejít přes dva soupeře. V semifinále nejprve přivítá Irsko a v případě postupu si ve finále rovněž na domácí půdě zahraje s vítězem duelu Dánsko - Severní Makedonie. Národní celek se v samostatné historii představil na světovém šampionátu jen v roce 2006 v Německu.
Mistrovství začne 11. června zápasem domácího Mexika s Jihoafrickou republikou, stejné týmy zahájily šampionát i v roce 2010 v JAR. Finále se uskuteční 19. července na stadionu v New Jersey.
Světový šampionát poprvé v historii uspořádají tři země Kanada, Mexiko a USA a premiérově se ho zúčastní 48 zemí. Los je rozdělil do 12 čtyřčlenných skupin, z nichž do vyřazovacích bojů postoupí vždy dvě mužstva a doprovodí je osmička nejlepších z třetích příček. Zlato bude obhajovat Argentina.
Český celek by se ve skupině dvakrát představil v Mexiku. Aréna v Zapopanu bude na šampionátu s kapacitou necelých 50 tisíc míst druhou nejmenší, naopak Aztécký stadion bude druhý největší, pojme 83 tisíc diváků. V Atlantě může do hlediště dorazit až 75 tisíc lidí.
Program skupiny A (data jsou v místním časovém pásmu):
- čtvrtek 11. června, 21:00 Mexico City: Mexiko - Jihoafrická republika
- pátek 12. června, 04:00 Guadalajara: Korea - vítěz evropského play off D (Dánsko/Sev. Makedonie/Česko/Irsko)
- čtvrtek 18. června, 18:00 Atlanta: vítěz evropského play off D (Dánsko/Sev. Makedonie/Česko/Irsko) - Jihoafrická republika
- pátek 19. června, 04:00 Guadalajara: Mexiko - Korea
- čtvrtek 25. června, 03:00 Mexico City: vítěz evropského play off D (Dánsko/Sev. Makedonie/Česko/Irsko) - Mexiko
- čtvrtek 25. června, 03:00 Monterrey: Jihoafrická republika - Korea