Ceny lístků na MS letí nahoru. Zlevnění „českého“ zápasu, šílenství u dvou týmů
Ceny vstupenek na mistrovství světa ve fotbale vyletěly během jediného víkendu o stovky dolarů. Sotva FIFA zveřejnila po pátečním losu kompletní program turnaje, na populárních tržištích začaly lístky mizet a jejich hodnota skákat násobně nahoru. Největší hysterie? Tradičně kolem Lionela Messiho a Cristiana Ronalda. Průvodce všemi stadiony a kompletní program MS 2026 ZDE>>>
Dvě tváře světového fotbalu a jejich šesté a jistě poslední představení na největší světové akci. Zájem spatřit oba rekordmany je obrovský. Nejde ale jen o ně. Server The Athletic pozoroval změny cen vstupenek podle webové stránky ticketdata.com, která sleduje populární on-line tržiště s lístky, a k nárůstu došlo u 78 z 91 zápasů v USA a Kanadě (ke třinácti utkáním v Mexiku nejsou kvůli regulacím přeprodeje dostupná data).
Mezi čtvrtkem (den před losem základních skupin) a nedělí (den po zveřejnění času a místa jednotlivých zápasů) došlo k násobnému zdražení u celé řady utkání.
Největší šílenství se strhlo kolem zápasu Kolumbie s Portugalskem, kde se nejlevnější vstupenky posunuly ze 400 dolarů (8 300 Kč) na zhruba 2 200 dolarů (45 700 Kč), tedy víc než pětinásobně. Aktuálně jde dokonce o čtvrté nejžádanější utkání šampionátu. Dražší jsou vstupenky pouze na semifinále a finále.
Mezi desítku nejpopulárnějších zápasů se pak dostala všechna představení Argentiny a Portugalska. Lístky na obhájce trofeje s kapitánem Messim začínají těsně pod hranicí 1 000 dolarů (20 800 Kč) a za pár dní vystoupaly v průměru o 262 procent. Všechny tři zápasy (proti Alžírsku, Rakousku i Jordánsku) vyjdou na 1 000 až 1 300 dolarů (20 800 až 27 000 Kč).
Cenový rozptyl u Ronaldova Portugalska je pak výraznější. Zatímco již zmíněné utkání proti Kolumbii vylezlo až přes cifru 2 200 dolarů, na duel s Uzbekistánem se dá dostat už za necelých 800 dolarů (16 600 Kč).
Mezi další nejpopulárnější celky podle nárůstu cen pak patří Skotsko, které se na největší světový turnaj kvalifikovalo poprvé od roku 1998 a tradičně populární také Brazílie.
Nejekonomičtější varianta: Uzbekistán vs. tým z baráže
Na druhé straně některé lístky i zlevňují, i když takových případů není mnoho.
Nejekonomičtější varianta, jak se podívat na mistrovství světa, je momentálně zápas Uzbekistánu proti vítězi mezikontinentální baráže 1. Lístek se dá sehnat už za necelých 200 dolarů (4 100 Kč).
Mezi nejlevnější pak patří i jeden z potenciálních českých zápasů, konkrétně jde o duel proti Jihoafrické republice. Toto utkání je nyní k dostání za 261 dolarů (5 400 Kč). Jde přitom o jediný „český“ zápas v USA. Další dva se uskuteční v Mexiku, kde data o změnách cen nejsou dostupná.
V případě českého postupu se dá očekávat, že by relativně přístupný mohl být první zápas ve skupině s Jižní Koreou. Ten závěrečný proti domácímu Mexiku může naopak kvůli zájmu místních stoupat k vysokým desítkám tisíc korun.
Jen pro upřesnění, toto nejsou oficiální ceny lístků nastavené od FIFA, ale jejich hodnota na překupnických stránkách od prodejců, kteří vstupenky získali v prvních dvou vlnách oficiálního prodeje.
Vstupenky se přitom tentokrát dají přeprodávat i na oficiálních stránkách FIFA, ale toto tržiště je nyní uzavřené a znovu se odemkne až v pondělí 15. prosince.
Pak přijde na řadu ještě třetí část tzv. loterie. Od čtvrtka se fanoušci mohou přihlásit do systému, který pak náhodně vybere šťastlivce, co si budou moct koupit své vstupenky za částky stanovené světovou fotbalovou asociací.
Určitě zde ale nečekejte nic laciného. FIFA totiž pro severoamerický šampionát používá „dynamické ceny“ a přizpůsobí se tedy vysoké poptávce. O levných variantách si tak fanoušci mohou nechat jen zdát.