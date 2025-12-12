Sdružení fanoušků o cenách lístků na MS ve fotbale: Vyděračské! Zastavte prodej
Organizace Football Supporters Europe (FSE) sdružující evropské fotbalové fanoušky v prohlášení označila ceny lístků na mistrovství světa za astronomické a vyděračské. Současně vyzvala mezinárodní federaci FIFA k pozastavení předprodeje a přehodnocení cen. Program MS ve fotbale ZDE>>>
FSE reagovala na cenové tabulky zveřejněné národními svazy. Podle nich nejlepvnější lístky na všechny zápasy na turnaji v Kanadě, USA a Mexiku od základní skupiny až po finále vyjdou na minimálně 6900 dolarů (asi 142 tisíc korun). Oproti šampionátu v roce 2022 v Kataru jde téměř o pětinásobek.
Podle německého svazu se ceny lístků na zápasy v základní skupině pohybují v rozmezí od 180 do 700 dolarů. Nejlevnější vstupenka na finále pak vyjde na 4185 dolarů, nejdražší na 8680.
„Ceny, které FIFA stanovila, nás šokovaly,“ řekl agentuře Reuters předseda FSE Ronan Evain. „Cesta na šampionát se pro spoustu lidí najednou stává finančním rizikem. Zejména pro rodiny. Když se budeme bavit o čtyřčlenné rodině, tak se pohybujeme na částce kolem 30 tisíc dolarů (620 tisíc korun). To si drtivá většina fanoušků nemůže dovolit. Ani v Evropě,“ prohlásil Evain.
Původně měly být nejlevnější lístky za 60 dolarů
FIFA původně avizovala, že nejlevnější lístky na zápasy ve skupině se budou prodávat za 60 dolarů (1250 korun). Američtí činovníci zase při podání kandidatury před sedmi lety dokonce mluvili o částce 21 dolarů (440 korun) .
FSE v prohlášení označila ceny vstupenek za vyděračské a astronomické. „Jde o obří zradu tradice mistrovství světa zcela ignorující skutečnost, že výjimečnou událost ze šampionátu dělají i fanoušci,“ uvedla FSE.
„Navíc poprvé v historii nebudou ceny na zápasy v základních skupinách stejné. FIFA je totiž stanoví podle neprůhledných kritérií, jako jsou například předpokládaná atraktivita daného zápasu,“ přidala organizace. „V roce 2018 byla slibovaná nejnižší cena lístků 21 dolarů. Nejlevnější vstupenky na všechny zápasy od skupiny až po finále měly vyjít na 2242 dolarů. Ukazuje se, že slibem neurazíš,“ dodala FSE.