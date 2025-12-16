Drahé vstupenky na MS? FIFA reaguje. Nová kategorie, na finále i za 1250 korun
Mezinárodní fotbalová federace FIFA po kritice cen vstupenek na mistrovství světa 2026 ze strany fanouškovských organizací zavedla levnější kategorii lístků. FIFA v úterý uvedla, že speciální vstupenky pro „nejvěrnější fanoušky“ budou stát 60 dolarů (1250 korun), a to i na finále.
Tyto nejlevnější vstupenky budou na každý zápas šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku v řádu stovek k dispozici všem národním svazům, jejichž týmy se na turnaj probojují. Bude na svazech, jak tyto vstupenky mezi své nejloajálnější příznivce distribuují.
Mistrovství světa v Severní Americe bude první s 48 týmy místo dosavadních 32 a očekává se, že FIFA z něj bude mít zisk minimálně 10 miliard dolarů (207 miliard korun). Fanoušci na celém světě však minulý týden reagovali rozhořčeně na cenové tabulky zveřejněné národními svazy, z nichž vyplývalo, že účastnické týmy nebudou mít k dispozici vstupenky ve finančně nejdostupnější kategorii.
Nejlevnější vstupenky v základních skupinách na zápasy, v nichž nebudou hrát týmy pořadatelských zemí, se budou pohybovat od 120 do 265 dolarů (2500 až 5500 korun). Nejlevnější vstupenka na finále pak měla vyjít na 4185 dolarů (86.500 korun), nejdražší na 8680 (180 tisíc korun). Když se před osmi lety pořadatelé ucházeli o udělení turnaje, slibovali, že budou k dispozici stovky tisíc vstupenek v ceně 21 dolarů.
Kritiku především evropských fanoušků vyvolaly plány na takzvané „dynamické“ ceny vstupenek a také poplatky na přeprodávací platformě FIFA. Oboje je americkém zábavním průmyslu relativně běžné, ale není součástí celosvětové fotbalové kultury.