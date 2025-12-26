Zajímavosti a kontroverze kolem MS: stadiony, ceny i politika. Padají první stížnosti
USA, Kanada, Mexiko - tři země, které budou od června příštího roku hostit fotbalové mistrovství světa. Poprvé v historii se turnaj rozšířil a nově se ho účastní 48 týmů. „Musím říct, že nejsem příznivec nového formátu,“ říká redaktor deníku Sport Pavel Šťastný, který je společně s kolegou Petrem Fantyšem hostem speciálu Ligy naruby. Na blížící se mundial se v posledních dnech snesla také velká vlna kritiky. Důvod? Přemrštěné ceny vstupenek a zápas Egypta s Íránem. O co jde, se dozvíte ve speciálním dílu Ligy naruby. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
- Co je příčinou vysokých cen vstupenek?
- Jak zasahuje politika do průběhu turnaje?
- Jaké problémy může dělat extrémní počasí?
- Jaká skupina nabídne nejatraktivnější zápas?
