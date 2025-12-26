Předplatné

Zajímavosti a kontroverze kolem MS: stadiony, ceny i politika. Padají první stížnosti

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Zajímavosti a kontroverze kolem MS: stadiony, ceny i politika. Padají první stížnosti • Zdroj: iSport.tv
V pátek 5. prosince se v americkém Washingtonu D.C. vylosují skupiny MS ve fotbale 2026
Takhle vypadá podrobný program skupiny A na MS ve fotbale 2026
Ceny vstupenek na MS ve fotbale rostou závratnou rychlostí
Lumen Field
BMO Field
Lumen Field
Levi’s Stadium
20
Fotogalerie
TV iSport
MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

USA, Kanada, Mexiko - tři země, které budou od června příštího roku hostit fotbalové mistrovství světa. Poprvé v historii se turnaj rozšířil a nově se ho účastní 48 týmů. „Musím říct, že nejsem příznivec nového formátu,“ říká redaktor deníku Sport Pavel Šťastný, který je společně s kolegou Petrem Fantyšem hostem speciálu Ligy naruby. Na blížící se mundial se v posledních dnech snesla také velká vlna kritiky. Důvod? Přemrštěné ceny vstupenek a zápas Egypta s Íránem. O co jde, se dozvíte ve speciálním dílu Ligy naruby. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>

  • Co je příčinou vysokých cen vstupenek? 
  • Jak zasahuje politika do průběhu turnaje?
  • Jaké problémy může dělat extrémní počasí?
  • Jaká skupina nabídne nejatraktivnější zápas?

Kompletní díl sledujte na liganaruby.cz a v sekci Premium na iSportu.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů