Za zakrytí úst vyloučení? Nová pravidla mají zrychlit tempo hry, platit budou už na MS
Už před čtvrt rokem schválila Mezinárodní fotbalová pravidlová komise (IFAB) na zasedání ve Walesu balíček úprav, které mají za cíl zrychlit tempo hry. Změny pravidel nyní vstoupily v platnost, bude se podle nich hrát už na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Co všechno se změní a na co si musí dávat fotbalisté od června větší pozor?
Za zdržování ztráta míče
Pokud bude mít rozhodčí pocit, že hráči příliš dlouho otálejí s vhozením autů či odkopem od branky, může zahájit pětisekundové vizuální odpočítávání. Pokud ani do jeho vypršení hra nezačne, může sudí dát míč soupeři: v případě autu bude vhazovat druhé mužstvo, při odkopu od branky bude zdržující tým potrestán rohovým kopem.
Pomalý odchod ze hřiště = trest
Při střídání budou mít nově hráči od pokynu rozhodčího 10 sekund na to, aby opustili hřiště. Jestliže to nestihnou, budou muset stejně ze hřiště odejít, ale hráč, který je měl nahradit, bude muset počkat v zámezí až do příštího přerušení po uplynutí minimálně minuty hry.
Boj proti simulování
Podobně také hráči, kteří byli ošetřováni na hřišti či jejichž zranění si vyžádalo zastavení hry, budou muset po opětovném zahájení hry zůstat za postranní čarou minutu. Snahou je zabránit taktice zdržování pomocí zranění.
Větší moc pro VAR
Rozšíří se také pravomoci videorozhodčích, již budou moci nad svůj dosavadní rámec zasahovat v dalších třech situacích: při červené kartě v důsledku zjevně nesprávně udělené druhé žluté karty, při záměně osob a v případě zjevně chybně nařízených rohových kopů.
Řešit se bude i zakrývání úst
IFAB se dále shodla na tom, že pokud si hráč při komunikaci se soupeřem zakryje ústa rukou nebo dresem, může podobná konfrontace vyústit červenou kartou a tedy vyloučením. Komise si od tohoto kroku slibuje omezení nejen rasistických urážek.