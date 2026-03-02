Účast Íránu na MS v USA v ohrožení. Kdo by ho nahradil? Pravidla jsou nejasná
Komplikace pro očekávaný fotbalový svátek. Vojenská operace Spojených států a Izraele proti Íránu přinesla otazníky i do sportovního světa. Na Blízkém východě se řada fotbalových soutěží zastavila a v ohrožení je také účast Íránu na letním mistrovství světa, které se bude konat právě v USA. „Nelze od nás očekávat, že budeme mistrovství světa vyhlížet s nadějí,“ řekl prezident Fotbalové federace Íránu Mehdi Taj.
Celá oblast Blízkého východu se po sobotním zahájení útoků a smrti ajatolláha Alího Chameneího ocitla v nejistotě, a to se pochopitelně týká i fotbalu.
Poslední dva dny tak přinesly řadu otázek. Ta vůbec největší? Pošle Írán na půdu Spojených států za tři měsíce reprezentační výběr, který se na turnaj kvalifikoval?
Některé nejasnosti panovaly už před uplynulým víkendem. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa už v minulém roce vydala zákaz cestování do USA pro občany dvanácti zemí, mezi nimiž byl právě Írán. Dokument sice obsahoval výjimku pro profesionální sportovce a týmy, včetně trenérů a dalších členů, ale fanoušci by se do země velmi pravděpodobně nedostali.
Nyní se obavy ohledně cestování do USA rozšířily i na samotné reprezentanty. „Naším cílem je samozřejmě uspořádat bezpečné mistrovství světa se zapojením všech účastníků,“ řekl v sobotu generální sekretář Mezinárodní federace Mattias Grafström. Renomovaný server The Athletic pak tvrdí, že FIFA nemá žádné plány na změnu programu turnaje.
Samotné vedení íránského fotbalu ovšem tak pozitivní není a podle šéfa tamní federace rozhodnou o účasti „sportovní šéfové“.
Zasáhnout ale mohou i další účastníci. Nabízí se samozřejmě varianta, že by Írán celou akci v protestu proti americkým útokům bojkotoval a tým vůbec nevyslal. Stejně tak mohou účast národního týmu zakázat Spojené státy a další složky mohou jejich cestu do USA vyhodnotit jako příliš nebezpečnou.
V tu chvíli se objevují další otázky. Co by se tedy stalo, pokud by kvalifikovaná země nakonec z jakéhokoli důvodu vypadla?
Nejasná pravidla u náhrady kvalifikované země
Írán se už na turnaj kvalifikoval a los ho poslal do skupiny G, kde by se měl utkat v Los Angeles s Novým Zélandem a Belgií. Poslední skupinové utkání ho pak čeká v Seattlu proti Egyptu. Právě tento duel budil vášně už po samotném rozlosování, protože byl dopředu určený jako utkání na podporu LGBT+ komunity.
Žádný precedens ohledně odstoupení či vyloučení jednoho z účastníků z posledních let nemáme. Některý z kvalifikovaných naposledy na mistrovství světa nestartoval ještě v roce 1950, kdy odstoupily Skotsko, Turecko, Indie a Francie. Tehdy tak na mundialu nastoupilo jen 13 zemí.
Poohlédnout se pak můžeme i k loňskému mistrovství světa klubů, kde mexický León nahradil celek LAFC ze Spojených států.
Dnes na takovou možnost myslí článek 6 směrnic FIFA pro mistrovství světa 2026: „Pokud se některá zúčastněná členská asociace odhlásí a/nebo je z mistrovství světa FIFA 2026 vyloučena, FIFA o věci rozhodne podle vlastního uvážení a přijme opatření, která považuje za nezbytná. FIFA může rozhodnout o nahrazení dané členské asociace jinou asociací,“ píše se v ustanovení 6.7.
FIFA by tedy mohla celou skupinu G upravit tak, aby v ní nastupovaly pouze tři státy a oželet tři utkání, nebo nahradit Írán jinou reprezentací. Ta by se ale pravděpodobně hledala na poslední chvíli, jelikož současný konflikt může trvat řadu týdnů a jasno ohledně účasti íránského výběru může být až krátce před samotným šampionátem.
Jako případné náhrady se nabízí týmy z interkontinentální baráže, kde se střetnou v jedné větvi Nová Kaledonie, Jamajka a Kongo, ve druhé pak Bolívie, Surinam a Irák. Poslední jmenovaná země je pak jediným účastníkem z Asijské fotbalové konfederace, po kterou spadá také Írán.
Stane se poprvé od roku 1950, že kvalifikovaný tým na mistrovství světa skutečně nenastoupí?