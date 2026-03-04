Změna ve vysílání MS ve fotbale 2026. Česká televize a Nova si rozdělí zápasy
Změna u vysílání největší fotbalové události roku na tuzemských obrazovkách. Mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku bude kromě České televize vysílat také Nova. Ze 104 zápasů bude exkluzivně přenášet každá televize 50 zápasů, čtyři odvysílají obě souběžně. Kompletní program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
Už před čtyřmi lety se některé zápasy během MS 2022 v Kataru vysílaly formou sublicence na Nově. Nyní je poměr pro komerční televizi ještě výraznější a bohatý program zápasů turnaje se 48 účastníky se rozdělí půl na půl.
Českou televizi k tomuto kroku vedla snaha ušetřit. „Jsem rád, že k této dohodě došlo. Umožní nám efektivně využívat svěřené finanční prostředky a optimalizovat náklady na televizní práva, aniž bychom rezignovali na kvalitu a rozsah nabídky pro diváky. Díky tomu budeme moci dlouhodobě zprostředkovávat českou stopu ve světě sportu a zůstat aktivním partnerem českého sportu,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Přesný harmonogram rozdělení zápasů zatím diváci nemají k dispozici. „V rámci spolupráce je jisté, že obě televize společně odvysílají zahajovací utkání, finále a v případě postupu z baráže také utkání české reprezentace,“ informovala Česká televize. V tiskové zprávě Novy se uvádí, že přesné rozdělení utkání bude zveřejněno později.
Jisté je, že zápasy budou k dispozici na volně dostupných stanicích ČT sport a Nova Action, nejatraktivnější zápasy uvidí diváci na hlavním kanálu TV Nova, doplňkový obsah bude k dispozici na ČT sport Plus, všechny zápasy budou dostupné na platformě Oneplay.
„Mistrovství světa ve fotbale patří mezi největší a nejsledovanější sportovní akce. Pravidelně přitahuje pozornost milionů fanoušků napříč generacemi. Jsme rádi, že ho můžeme letos přinést všem českým divákům a zároveň tím posilujeme naši roli klíčového vysílatele velkých sportovních událostí,“ říká Daniel Grunt, generální ředitel Skupiny Nova.
Diváci televize Nova budou mít vedle přímých přenosů k dispozici také rozsáhlá studia, expertní komentáře a analytické rozbory jednotlivých zápasů.