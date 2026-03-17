Pojede Írán na MS? Další obrat a varianta Mexiko, může to ovlivnit i zápasy českého týmu
Velmi složitá situace ohledně íránské účasti na fotbalovém mistrovství světa se mění každým dnem. Zástupci USA a Íránu co chvíli vyšlou nový vzkaz, který celou věc otočí. V posledním týdnu to vypadalo, že se asijská země na šampionát nepodívá, ale teď přichází nová varianta. „Jednáme s FIFA o možnosti odehrát zápasy Íránu na mistrovství světa v Mexiku,“ řekl prezident íránské fotbalové federace Mehdi Taj. Změna programu by mohla ovlivnit i Česko.
Jde o jednu z posledních šancí, jak by se země mohla na letní mundial podívat. Írán se na turnaj kvalifikoval a los ho poslal do skupiny G, kde by se měl utkat v Los Angeles proti Novému Zélandu a Belgii. Poslední skupinové utkání má pak naplánované v Seattlu proti Egyptu.
Jenže pak vypukl konflikt na Blízkém východě, Spojené státy a Izrael napadly Írán a začala regionální válka. Účast na mistrovství světa právě na americké půdě tak vypadá pro Írán téměř nemožně. „Je mi celkem jedno, jestli se Írán zúčastní,“ řekl prezident Donald Trump minulý týden v rozhovoru pro POLITICO.
O pár dní později pak původní vyjádření lehce zmírnil. „Íránský národní tým je na mistrovství světa vítán, ale kvůli jejich vlastnímu životu a bezpečnosti si nemyslím, že je vhodné, aby tam byl,“ napsal americký prezident na sociální síť Truth Social.
Vyjádření z Íránu pak zněla ještě ostřeji. „Vzhledem k tomu, že tento zkorumpovaný režim (USA) zavraždil našeho vůdce, se za žádných okolností nemůžeme mistrovství světa zúčastnit,“ řekl minulý týden ministr sportu Ahmad Donjamalí.
Změna rozpisu a ovlivnění „české“ skupiny?
Teď už je téměř jisté, že na půdě Spojených států amerických se Írán neobjeví. „Když Trump otevřeně prohlásil, že nemůže zajistit bezpečnost íránského národního týmu, určitě do USA nepojedeme,“ potvrdil prezident fotbalové federace Mehdi Taj.
Šance na účast na turnaji však ještě existuje, a to v podobě změny programu, který by zápasy Íránu přesunul do Mexika a podle slov šéfa íránské kopané už se celá věc řeší s mezinárodní fotbalovou federací. „Jednáme s FIFA o možnosti odehrát zápasy Íránu na mistrovství světa v Mexiku,“ cituje ho účet íránské ambasády v Mexiku na sociální síti X.
Jak by taková změna fungovala, zatím vůbec není jasné. Rozpis všech utkání byl určený dopředu a několik měsíců už se prodávají vstupenky. Případné přesunutí některých zápasů by tak pro řadu fanoušků mohlo znamenat velké komplikace.
Samotná FIFA se zatím k možným změnám programu vůbec nevyjádřila.
Jen pro doplnění: v Mexiku by se mělo hrát celkem třináct utkání základních skupin. V případě postupu z baráže se v zemi Aztéků představí i český výběr, který nastoupí v Guadalajaře proti Jižní Koreji a v hlavním městě proti domácímu výběru.
Otázkou nyní je, zda by náhodou případný přesun íránských utkání neovlivnil také další zápasy. Nabízí se možnost prostě jen přesunout utkání Íránu o několik stovek kilometrů na jih. Druhou variantou pak je přímá výměna s jinými duely, aby zůstal zachovaný plán počtu zápasů na jednotlivých místech, což by se mohlo dotknout i české reprezentace.
Další díra v tomto plánu visí nad variantou, že Írán bude úspěšný a probojuje se až do čtvrtfinále. Od této fáze turnaje se totiž pokračuje výhradně na půdě Spojených států.
Stále existuje také možnost, že se Írán největší fotbalové akce účastnit vůbec nebude a nahradí ho jiná země. Ani v tomto ohledu ale není jasný další postup, jelikož kvalifikovaný tým na světovém šampionátu naposledy nenastoupil v roce 1950.