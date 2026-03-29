Nové pauzy na MS ve fotbale. Přinesou víc reklamy v televizi, ale i jiné možnosti
Už jste si zvykli na reklamy uprostřed filmu, teď je na řadě fotbal. Diváci se na letošním mistrovství světa musí připravit na novinku. FIFA zavede povinné přestávky během zápasů na doplnění tekutin a během nich budou u obrazovek sledovat v televizním vysílání reklamní spoty. Na šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku bude mít každý duel dvě takzvané hydratační pauzy, vždy jednu v každém poločase.
Hydratační přestávky byly zavedeny kvůli ochraně zdraví hráčů, protože se očekávají vysoké teploty v některých hostitelských městech. Rozhodčí je nařídí přibližně ve 22. minutě hry každé půle a budou trvat tři minuty. Tímto krokem se otevírají nové obchodní příležitosti pro televizní stanice. Podle pravidel FIFA mohou vysílatelé během těchto pauz odvysílat reklamy.
Existují dvě varianty – televize mohou buď zůstat u přenosu a reklamu zobrazit v části rozdělené obrazovky – v tom případě smí propagovat pouze oficiální partnery FIFA. Druhou možností je plný reklamní blok, kdy stanice na chvíli přepne z přenosu a může odvysílat reklamy jakéhokoli zadavatele.
Pro vysílání platí přísná pravidla. Reklamy nesmí začít dříve než 20 sekund po přerušení hry a přenos se záběrem na trávník se musí vrátit nejpozději 30 sekund před pokračováním utkání. Ve výsledku tak vzniká reklamní okno v délce dvou minut a deseti sekund.
Pro mnoho fanoušků půjde o výrazný posun v tom, jak se bude fotbal v televizi prezentovat. Nový model připomíná americké sporty, jako je NFL nebo NBA, kde jsou reklamní pauzy běžnou součástí televizních přenosů. Podle některých kritiků mohou častější komerční pauzy narušit plynulost hry.
Jde se vrátit za experty i poslouchat pokyny
Na druhou stranu televize nejsou povinny reklamy během povinných přestávek vysílat. Mohou se vrátit do studia za experty analyzujícími zápas, mohou přenášet záběry z laviček a reakce trenérů. Nebo mohou přímý přenos zmenšit a reklamy zobrazit jen na části obrazovky. Hydratační pauzy nebudou mít jen komerční význam. Trenéři během nich dostanou šanci promluvit s hráči a upravit taktiku.
Přestávky na doplnění tekutin se vyhlašovaly při nebezpečně vysokých teplotách už v průběhu loňského MS klubů v USA. Na multifunkčních kostkách přímo na stadionech byly označovány jako Hydration Breaks s názvem jednoho sportovního nápoje.
Na MS 2026 nebudou stanoveny žádné teplotní ani povětrnostní podmínky a pauzy budou povinné ve všech utkáních. FIFA tak chce zajistit stejné podmínky pro všechny týmy během turnaje.
V pořadí již 23. světový šampionát bude největším v historii, poprvé ve třech státech za účasti 48 reprezentačních výběrů. Odehraje se celkem 104 zápasů. Turnaj začne ve čtvrtek 11. června duelem Mexiko – JAR a skončí soubojem o zlato v neděli 19. července.
Česká reprezentace o účast na šampionátu zabojuje v úterý 31. března v duelu s Dánskem. Do finále baráže se dostala po dramatické bitvě s Irskem, kterou po remíze 2:2 vyhrála 4:3 na penalty. I proti Dánům budou moct Češi využít domácího prostředí.