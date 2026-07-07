MS ve fotbale ONLINE: 609 minut bez gólu! Španělský brankář posouvá rekord MS
Fotbalové mistrovství světa jde do vyřazovací fáze, která se hraje už bez české reprezentace. V plném proudu už je osmifinále, Norsko dokázalo vyřadit Brazílii. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE >>>
Zprávy ze dne 7. července 2026
Španělský gólman Unai Simón posunul vlastní rekord bez obdržené branky na mistrovství světa na 609 minut. V pondělním osmifinále s Portugalskem, které úřadující evropští šampioni zdolali 1:0, zůstal opět neprůstřelný.
Brankář Bilbaa načal sérii už před čtyřmi lety v Kataru, Španělům nakonec v osmifinále nestačilo jeho čisté konto a po bezbrankové remíze vypadli s Marokem po penalách. Na letošním turnaji ještě Španělé gól nedostali.
„Zítra se probudím s čistým svědomím. Pro Portugalsko jsem vyhrál tři tituly (jedno mistrovství Evropy a dvě Ligy národů). Před Cristianem přitom nikdy Portugalsko žádnou trofej nevyhrálo. Mým největším úspěchem s Portugalskem je EURO 2016. Tahle trofej pro mě znamená to samé jako mistrovství světa. Proto odcházím s čistým svědomím. Dal jsem do toho všechno. Zítra je nový den a život jde dál,“ bilancoval Cristiano Ronaldo po vyřazení Portugalska.Více čtěte ZDE>>>
Folarin Balogun po hodně medializovaném vyloučení v minulém kole proti Bosně a Hercegovině (2:1) nakonec mohl nastoupit, ale stal se symbolem zmaru fotbalistů USA. Pořadatel tak po špatném výkonu končí v osmifinále mistrovství světa, když na Belgii nestačil v žádném ohledu a podlehl 1:4. „V posledních dnech nám tady v USA projevovali nedostatek respektu,“ neodpustil si poznámku belgický gólman Thibaut Courtois. Více čtěte ZDE>>>
Fotbalisté Belgie porazili v Seattlu 4:1 USA a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. V prvním poločase dvakrát skóroval Charles De Ketelaere, za domácí se prosadil Malik Tillman. Po změně stran přidali další góly Hans Vanaken a Romelu Lukaku. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 6. července 2026
Očekávaný šlágr osmifinále zvládli Španělé, když porazili Portugalsko 1:0. Souboj pyrenejských sousedů rozhodl v Dallasu ve prospěch úřadujících evropských šampionů v první minutě nastavení Mikel Merino, který po spolupráci dvou střídajících hráčů sám před gólmanem zužitkoval přihrávku od Ferrana Torrese. Více čtěte ZDE >>>
Záložník Jordan Henderson už Anglii na MS nepomůže. S rukou, kterou si kuriózně zranil při oslavách nedělní osmifinálové výhry 3:2 nad Mexikem, musí podle Sky Sports na operaci. Angličané slavili postup do čtvrtfinále tak divoce, až náhradník Henderson upadl přes reklamní panely a skončil na nosítkách s kyslíkovou maskou.
Sportovní ředitel Brazilské fotbalové federace Rodrigo Caetano potvrdil, že navzdory vyřazení v osmifinále s Norskem zůstane trenér Carlo Ancelotti u týmu. Nedělní porážka 1:2 se skandinávským soupeřem vyvolala v zemi pětinásobných světových šampionátů vlnu kritiky na výkony mužstva, Ancelottiho tahy a vedení brazilského fotbalu. „Je to náš trenér a zůstane jím během celého cyklu,“ řekl Caetano agentuře Reuters k Ancelottimu. Sedmašedesátiletý Ital v květnu prodloužil smlouvu u mužstva až do mistrovství světa v roce 2030, na němž se Brazílie pokusí ukončit čekání na titul, jež bude v té době trvat už 28 let.
Americký útočník Folarin Balogun může definitivně nastoupit v dnešním osmifinále MS proti Belgii. Odvolací komise světové federace FIFA zamítla protest Belgie proti tomu, že místo automatického jednozápasového trestu za vyloučení v prvním kole play off proti Bosně a Hercegovině dostal od FIFA jen roční podmínku. Mezinárodní federace označila protest belgického svazu za „nepřípustný“. V odůvodnění uvedla, že Belgie „nebyla stranou řízení, a proto neměla právo se proti rozhodnutí odvolat“. Důvodem je podle všeho to, že červenou kartu dostal Balogun v zápase, jehož se Belgie neúčastnila.
Ke kauze hovoru s prezidentem USA ohledně trestu pro Folarina Baloguna se vyjádřil i šéf FIFA Gianni Infantino. „V této záležitosti jsem skutečně obdržel telefonát od prezidenta Donalda Trumpa. Vysvětlil jsem mu, že probíhá řízení za účasti nezávislých orgánů FIFA a že o této věci v příslušnou dobu rozhodnou,“ řekl Infantino novinářům.
Zároveň zdůraznil, že disciplinární orgány FIFA jsou nezávislé. „Pracují autonomně, uplatňují disciplinární řád FIFA a rozhodují o případech na základě příslušných ustanovení a konkrétních skutečností, které mají k dispozici. Jejich nezávislost má zásadní význam pro důvěryhodnost fotbalu,“ prohlásil.
Prezident USA Donald Trump potvrdil, že požádal šéfa FIFA Gianniho Infantina o přezkoumání faulu a červené karty Folarina Baloguna proti Bosně. Dodal, že FIFA učinila „brilantní“ rozhodnutí, když Balogunův trest změnila a do osmifinále s Belgií může nastoupit.
„Jediné, co jsem udělal, bylo, že jsem požádal o přezkoumání, protože jsem si nemyslel, že to byl faul. To nebylo porušení pravidel. Byla to srážka dvou hráčů, kteří do sebe v plné rychlosti náhodou narazili,“ nechal se slyšet Trump.
Belgická fotbalová asociace RBFA se podle webu The Athletic odvolala proti rozhodnutí mezinárodní federace, která omilostnila amerického útočníka Folarina Baloguna. FIFA mu změnila automatický jednozápasový trest za vyloučení proti Bosně a Hercegovině na roční podmínku, což nejlepšímu střelci USA na mistrovství světa umožnilo nastoupit v úterním osmifinále proti Belgii. Podle médií o to americký prezident Donald Trump osobně požádal šéfa FIFA Gianniho Infantina.
Ostře se ozvala i UEFA: „Rozhodnutí o pozastavení na zkušební dobu jednoho roku automatického pozastavení činnosti na jeden zápas po udělení červené karty hráči Folarinu Balogunovi překročilo hranici,“ píše ve svém prohlášení.
„Když jistota pravidel již není zaručena, je v sázce integrita hry a důvěryhodnost soutěže je podkopána. Stejně tak takové rozhodnutí vytváří precedens v probíhajícím turnaji, kde podobné situace nyní vyžadují stejné zacházení, na úkor soutěže.“
„Vyjadřujeme naši nedůvěru k takovému bezprecedentnímu, nepochopitelnému a neodůvodnitelnému rozhodnutí.“
Velmi nešťastný moment potkal během oslav Anglie Jordana Hendersona. Po zpívání s fanoušky chtěl přeskočit reklamní banner, ale při dopadu podklouzl a poranil si ruku. „Není to vůbec dobré. Jordan upadl a zranil si ošklivě zápěstí. Vypadá to hodně špatně,“ řekl trenér Anglie Thomas Tuchel na tiskovce.
Zkušený portugalský trenér Carlos Queiroz nebude po vyřazení z mistrovství světa pokračovat u reprezentace Ghany. Odchod oznámil na instagramu den po porážce 0:1 s Kolumbií v prvním kole vyřazovací části. Ghanu převzal teprve v dubnu.
Trenér mexických fotbalistů Javier Aguirre po prohře na mistrovství světa s Anglií 2:3 potvrdil, že to byl jeho poslední zápas na lavičce. Trenérskou roli teď podle plánu převezme dosavadní asistent Rafael Márquez. Sedmačtyřicetiletý bývalý reprezentant byl už dva roky součástí Aguirreho realizačním týmu.
Hvězdný Neymar v slzách po zápase s Norskem oznámil, že šlo o jeho poslední zápas v národním týmu. „Zkoušel jsem to, pořád jsem to zkoušel... Začalo to tady na Met Life Stadium a skončí to tady. Teď je konec,“ přiznal zkroušený útočník, jehož famózní kariéru ničila zranění.
Angličtí fotbalisté porazili v osmifinále mistrovství světa na Aztéckém stadionu v Mexiku tým hostitelské země 3:2 a jsou potřetí v řadě mezi osmi nejlepšími týmy. Dva góly vstřelil v rozpětí 98 sekund prvního poločasu Jude Bellingham, ale Julián Quiňones ještě do přestávky snížil. Od 54. minuty hráli Angličané bez vyloučeného Jarella Quansaha, přesto zvýšili náskok, když Harry Kane proměnil penaltu ve svůj šestý gól na turnaji. Více o utkání ZDE>>>
Norové si opět zaveslovali! Postupové oslavy řídil Erling Haaland.
Lionel Messi, Kylian Mbappé a Erling Haaland. Tři výjimečné osobnosti táhnou své země fotbalovým šampionátem v Americe. Norský střelec se připojil k hvězdným kolegům a dvěma góly setnul v osmifinále mistrovství světa Brazílii (2:1), také on vstřelil už sedmý gól na turnaji. Zatímco Haaland velel oslavě, kdy norský tým s fanoušky na tribunách i u obrazovek vesloval směrem do čtvrtfinále turnaje, jeden z velkých favoritů končil zklamaný. Slzel také Neymar, pro kterého šlo pravděpodobně o poslední mistrovství světa. Před proměněnou penaltou se zapletl i do strkanic a provokací se soupeři. Více o utkání ZDE>>>
Zprávy ze dne 5. července 2026
FIFA zrušila trest pro útočníka USA Folarina Baloguna, který dostal červenou kartu v šestnáctifinále proti Bosně a Hercegovině. Bude tak k dispozici Mauriciu Pochettinovi pro osmifinále s Belgií. Místo sezení na tribuně tak dostal pouze roční podmíněný trest. Rozhodnutí kvitoval i prezident USA Donald Trump, který dostal od předsedy FIFA Gianniho Infantina Cenu míru. „Děkuji FIFA za to, že udělala správnou věc a napravila velkou nespravedlnost!“ napsal americký prezident na Truth Social.
Bílý dům se měl podle novináře Bena Jacobse přímo obrátit na FIFA se žádostí, aby Gianni Infantino přezkoumal červenou kartu udělenou Folarinu Balogunovi.
Belgická fotbalová reprezentace, soupeř Američanů v osmifinále MS, se kvůli rozhodnutí zlobí: „Jsme v úžasu. V zájmu ochrany práv všech zúčastněných týmů a principů fair play se situací nadále zabýváme.“
O celé situaci čtěte více ZDE >>>
Mexičtí fanoušci zjistili, kde bydlí fotbalisté Anglie, a v noci před vzájemným duelem na MS začali na místě odpalovat pyrotechniku. Před hotelem i hlasitě hráli na hudební nástroje.