MS ve fotbale ONLINE: Alžířané podali protest proti výkonu sudího, chtěli Messiho vyloučení
Fotbalové mistrovství světa už je v plném proudu a po 20 letech na něm opět nechybí ani čeští fotbalisté. Jejich situace je ovšem složitá, v prvním zápase vyšli bodově naprázdno proti Jižní Koreji (1:2) a pak jen remizovali s JAR (1:1). Pro postup musí na závěr skupiny porazit domácí Mexiko. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu i se zpravodaji na místě. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE>>>
Zprávy ze dne 19. června 2026
Alžírsko podalo protest proti výkonu rozhodčího v středečním utkání s Argentinou (0:3). Agentura Reuters s odkazem na nejmenovaný zdroj uvedla, že zástupci alžírského svazu zaslali oficiální stížnost komisi rozhodčích FIFA. Alžířanům se nelíbil zejména zákrok argentinského kapitána Lionela Messiho, který v prvním poločase nedlouho po vstřelení prvního gólu přišlápl zezadu lýtko Ajsovi Mandímu. Zatímco Alžířané požadovali Messiho vyloučení, polský rozhodčí Szymon Marciniak neukázal hvězdnému útočníkovi ani žlutou kartu.
Kromě gólů z autů nezaujala Koubkova parta doslova ničím, její zápasy patřily mezi ty nejméně atraktivní a padají slova buď o nejhorším týmu na mistrovství světa, nebo alespoň o nejhorším evropském týmu. A jak ukazují data Opty, Česko tento titul (zatím) nemá, ale zároveň je mu nebezpečně blízko. V čem mezi 48 týmy a 16 evropskými týmy (ne)vynikáme? Více čtěte ZDE >>>
Hru s balonem stranou. Tam Češi naráží na své technické i další limity. Ale ve hře bez balonu, která sama o sobě může vytvářet pro tým šance, měli přece vynikat. Místo toho měla už druhý zápas na mistrovství světa za sebou Koubkova parta v defenzivě velké potíže. Bylo by bláhové si myslet, že se JAR dostala do zápasu jen vlastní iniciativou, národní tým jí ho zvláštním stylem bránění předal. Web iSport analyzuje, co je špatně na českém (nejen) presinku.Více čtěte ZDE >>>
„Tohle brutální hodnocení nepřijímám,“ koulel Miroslav Koubek očima po zápase s JAR. Web iSport vybral některé výroky trenéra české reprezentace a okomentoval je. Více čtěte ZDE >>>
Čtvrteční zápas Česka s Jihoafrickou republikou patřil mezi dosud nejvíce sázené na mistrovství světa. Celkem bookmakeři na duel přijali sázky za zhruba 88 milionů korun, přičemž kanceláře vydělaly. Většina vsazených peněz mířila na vítězství Česka, zápas ale skončil remízou 1:1, na kterou směřovala méně než desetina sázek.
Jaké jsou postupové vyhlídky Česka směrem k vyřazovací části mistrovství světa? Více čtěte ZDE>>>
Přestože si fotbalisté Mexika na MS již po dvou kolech zajistili prvenství ve skupině, jejich trenér Javier Aguirre ubezpečil, že závěrečný zápas základní části proti českému týmu v žádném případě nepodcení. Zda dá šanci náhradníkům, sedmašedesátiletý kouč spolupořadatele šampionátu neřekl. Svěřence trenéra Miroslava Koubka na tiskové konferenci navzdory jejich dosavadním výkonům na turnaji označil za složitého soupeře.
Další skandál během mistrovství světa. Kapitán marockých fotbalistů Achraf Hakimi čelí obvinění ze znásilnění. Více čtěte ZDE >>>
Pachuť mají čeští fanoušci, ale také zahraniční experti. Čtvrteční zápas národního týmu na mistrovství světa proti Jihoafrické republice (1:1) zkrátka nenadchnul. Zaznívají slova o strašné reklamě, dětském fotbale i obrovské pasivitě. „Je to děsivý výsledek pro oba týmy, ale pro Česko možná ještě horší. Kolikrát mohli být v poslední třetině lepší,“ vyprávěl bývalý útočník Troy Deeney ve studiu televizní stanice CBS. Jaké jsou další ohlasy? Čtěte ZDE>>>
Aplaus pro Jonathana Davida za hattrick do sítě Kataru při výhře 6:0. Ale tohle se stát nemělo… Faul Ásima Madibúa na Islmaëla Koného byl nejošklivějším okamžikem probíhajícího fotbalového šampionátu. Kanadský záložník má po ostrém skluzu protihráče zlomenou lýtkovou i holenní kost a bude několik měsíců mimo hru. Fuj! „Slyšeli jsme, jak ta noha praskla,“ ulevil si vyděšený domácí kouč Jesse Marsch, jenž měl celý střet přímo před sebou. „Všichni se třesou,“ dodal. Televizní stanice dokonce odmítaly vysílat opakování incidentu. Více čtěte ZDE>>>
Klíčový zápas nevyšel. Česko na mistrovství světa neudrželo vedení proti Jihoafrické republice a po remíze 1:1 proti papírově nejslabšímu týmu skupiny A k postupu potřebují vítězství v posledním utkání proti Mexiku, mohla by stačit i remíza, ale… Jak teď vypadá postupová matematika po výhře Mexika nad Jižní Koreou (1:0), která domácímu výběru zajistila první místo ve skupině? A co ostatní týmy napříč skupinami? Více čtěte ZDE>>>
Tak tohle se nepovedlo. Česká reprezentace remizovala ve druhém zápase na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou a výrazně si zkomplikovala cestu za postupem ze skupiny A. Našla se nějaká pozitiva? Ano, třeba výkony Tomáše Holeše či Michala Sadílka. A jak si vedli ostatní? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport (10 - nejlepší, 1 - nejhorší) ZDE>>>
Fotbalisté Mexika porazili na mistrovství světa ve skupině A v Guadalajaře Koreu 1:0 a se šesti body mají jako první tým na šampionátu jistou účast ve vyřazovací fázi. Vyrovnaný zápas rozhodl v 50. minutě Luis Romo, když využil chybu korejského brankáře. Více o utkání ZDE>>>
Fotbalisté Kanady na mistrovství světa ve skupině B porazili Katar vysoko 6:0 a spolu se Švýcarskem mají skoro jistý postup do vyřazovací fáze. Tři branky vstřelil Jonathan David, další přidali Cyle Larin, střídající Nathan Saliba a do vlastní sítě zamířil Muhammad Manáí. Katar dohrával bez dvou vyloučených, červenou kartu dostali Humám Ahmad a Ásim Madibú, který vážně zranil Ismaëla Koného. Více o utkání ZDE>>>
Zprávy ze dne 18. června 2026
Přímo z Atlanty se po skončení zápasu fotbalového mistrovství světa s JAR (1:1) přihlásili redaktoři Sportu - Michal Kvasnica, Radek Špryňar a Pavel Baláž. Řeč se stočila na tiskovou konferenci s koučem české reprezentace Miroslavem Koubkem, která se nesla v nerudném duchu, podle jeho slov volil novináři „brutální hodnocení“ zápasu. Proč se hráči bojí hrát a má tým vůbec nějaké sebevědomí? Kdo byli hráči zápasu z pohledu redaktorů? Nejen to se dozvíte v Prvním dojmu.
Švýcaři na MS ve skupině B porazili Bosnu a Hercegovinu 4:1. Dvěma góly se blýskl střídající Manzambi, porážku mírnil liberecký fotbalista Mahmič. Více čtěte ZDE >>>
S českými ani zahraničními novináři se Miroslav Koubek při hodnocení remízy 1:1 s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa absolutně neshodl. „To je brutální hodnocení.“ „Je to až komické.“ „Slovo zanďour nepřijímám.“ Takhle reagoval kouč české reprezentace. V čem byl spor? O herní úrovni výkonu. „Máme protiútoky, šance. Převaha? Podívejte se na jiné zápasy. Spousta mužstev si to uhraje z nižšího postavení. To přece ve fotbale nehraje žádnou roli. Já jsem spokojený, že jsme si vytvořili řadu gólových situací,“ bránil se kritice Koubek. Rozhovor čtěte ZDE >>>
Jak hodnotil zápas Hugo Broos, trenér Jihoafrické republiky: „Myslím, že jsme sehráli dobrý zápas. Až na jednu chviličku na začátku prvního poločasu, kdy jsme se dost nesoustředili. Dobře jsme věděli, že náš soupeř hází dlouhé míče z autů. Přesto jsme se tím nechali překvapit, tak jsme za to zaplatili. Za takovou chybu se vždy platí. Kromě toho jsme hráli výborně. V druhém poločase jsme rozhodně Čechům pořád šlapali na paty, bojovali jsme proti jejich nákopům. Snažili jsme se být neustále nebezpeční. Myslím, že jsme si možná zasloužili i víc. Hráli jsme dobře, někdy vám prostě chybí více štěstí. Když budeme jako dnes hrát i dál, máme šanci v posledním zápase postoupit.“
Největší hvězda dosavadního průběhu světového šampionátu v Severní Americe Lionel Messi se vypořádává s nemocí otce. Když po prvním ze tří gólů do sítě Alžírska plakal, řekl jen, že to s fotbalem nesouvisí. Dnes jeho rodina vydala prohlášení o zdravotních problémech Jorgeho Messiho. Zároveň požádala o respektování soukromí.
Nezbavíte se dojmu, že tento zápas prostě měli vyhrát. Českým fotbalistům hrálo ve druhém utkání skupiny A na mistrovství světa všechno do karet. Od 6. minuty zásluhou Michala Sadílka vedli, jenže v poslední čtvrthodině nastal šok. Šulcova ruka a soupeřova proměněná penalta zapříčinily, že tým Miroslava Koubka bral proti JAR jen bod. Navíc znovu byla tématem až přílišná pasivita. „Všichni zúčastnění si musíme sednout a do očí si říct, co jen ten problém,“ hlásil kapitán Ladislav Krejčí po remíze 1:1. Rozhovor čtěte ZDE >>>