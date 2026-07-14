MS ve fotbale ONLINE: Angličan hraje jen s devíti prsty. Děsivě si ho utrhl, když...
Na fotbalovém mistrovství světa je v plném proudu vyřazovací fáze, na programu je semifinále. Novinky o dění na turnaji sledujeme ONLINE. Program play off MS ve fotbale ZDE>>>
Zprávy ze dne 14. července 2026
Anglický fotbalový reprezentant Dan Burn upoutal pozornost nejen pozdním debutem na mistrovství světa ve 34 letech, ale také svým handicapem. Stoper Newcastlu má totiž jen devět prstů, o prsteníček na pravé ruce přišel při nehodě v dětství.
Jak uvedl mimo jiné britský deník Mirror, chtěl Burn jako třináctiletý ve svém rodném městě Blyth zaujmout několik děvčat tím, že přeleze plot s bodci. V té době však nosil prsten, který se mu o plot zasekl a při seskoku mu váha jeho těla prst utrhla.
Velkolepá bitva o Zlatou kopačku vrcholí. Nikdy se nestalo, aby na jednom MS vstřelili dva fotbalisté osm gólů. Další esa jim navíc šlapou na paty. Kdo bude nejlepším střelcem? Více čtěte ZDE >>>
Norské fotbalisty po návratu z mistrovství světa, kde postupem do čtvrtfinále dosáhli historického úspěchu, vítalo v Oslu více než 100 tisíc fanoušků. Reprezentaci severské země, která v boji o postup do semifinále podlehla 1:2 v prodloužení Anglii, ve svém paláci v pondělí večer přijal král Harald V. Davy fanoušků zaplnily náměstí před královským palácem. Tým po audienci u panovníka vyšel ven, aby za dohledu královské stráže pozdravil své příznivce. Závěru oslav se už nezúčastnila největší hvězda týmu Erling Haaland. Hvězdný útočník tak chyběl u posledního vikingského veslování, které se stalo ikonickou oslavou norských úspěchů na MS. Tentokrát s fotbalisty „veslovaly“ tisíce fanoušků, rytmus u bubnu udával korunní princ Haakon. „Erling a Sander (Berge) museli chytit letadlo, protože náš let z USA měl čtyři hodiny zpoždění,“ vysvětlil trenér Stale Solbakken. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 13. července 2026
Nizozemský rozhodčí Rob Dieperink, který původně figuroval na seznamu arbitrů pro aktuální mistrovství světa, náhle zemřel. Bylo mu 38 let. Oznámil to nizozemský fotbalový svaz KNVB, aniž by uvedl příčinu úmrtí. Podle nizozemských médií policie vyloučila cizí zavinění.
Nejmocnější postavy v Anglii dost možná mlátí hlavami do zdi. Nejkreativnější hráč šampionátu se narodil v Londýně a vyrůstal ve strukturách anglického fotbalu. Jenže pro Arsenal, Chelsea či Manchester City nebyl dost dobrý. Pak si ho nevšimli ani trenéři národních výběrů, a tak dnes Michael Olise (24) válí za mnichovský Bayern a reprezentuje Francii, kde tvoří hru a patří mezi nejdůležitější postavy týmu. Více čtěte ZDE >>>
Před bojem o finále MS mezi Francií a Španělskem to pořádně vře. Bohužel, zatím nikoliv na hřišti. O nečekané pozdvižení se postaral bývalý španělský premiér Mariano Rajoy, který si rýpl do původu Francouzů. Více čtěte ZDE >>>
Semifinálové utkání mistrovství světa mezi Francií a Španělskem začne minutou ticha na počest obětí teroristického útoku v Nice, od kterého v úterý v den duelu uběhne přesně deset let. Prezident země Emmanuel Macron na sociální síti X uvedl, že FIFA vyhověla francouzské žádosti.
Chorvatské fotbalisty bude znovu trénovat SlavenBilič. Sedmapadesátiletý bývalý reprezentant, jenž už vedl tým v letech 2006-12, nahradil úspěšného Zlatka Daliče, který skončil po mistrovství světa. O Biličově návratu do funkce dnes informoval národní svaz, délku kontraktu nesdělil. Bilič si obnovenou premiéru odbude 26. září v utkání Ligy národů proti Česku v Praze. Na konci minulého roku přitom média spekulovala o tom, že je jedním z kandidátů na funkci trenéra české reprezentace po odvolaném Ivanu Haškovi.
Bude to zápas, který ve středu večer bude sledovat celý svět. Obhájci titulu z Argentiny vyzvou v semifinále MS Anglii. Pro historicky nejlepšího střelce mundialu Lionela Messiho to bude vůbec první střetnutí s Albionem v kariéře. Poslední vzájemné utkání se odehrálo před skoro jednadvaceti lety, Messi však do zápasu nenastoupil kvůli trestu za červenou kartu. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 12. července 2026
FIFA se bude zabývat možností rozšířit od roku 2030 mistrovství světa ze současných 48 na 64 týmů. V rozhovoru pro švýcarskou televizi blue Sport to uvedl předseda Gianni Infantino. Podle něj musí o turnaji snít celý svět a nikoli jen Evropa s Jižní Amerikou. Aktuální navýšení šampionátu o třetinu účastníků považuje za obrovský úspěch. Šestapadesátiletý funkcionář má za to, že kvalita mužstev se stále zvyšuje. „Rozhodně je to téma, kterými se výbory po tomto mistrovství světa budou zabývat a o kterém budou diskutovat,“ prohlásil Infantino.
Fotbalisty Senegalu už nepovede trenér Pape Bouna Thiaw. Vedení svazu pětačtyřicetiletého kouče po porážce s Belgií v úvodním kole play off na mistrovství světa odvolalo. Federace o tom informovala na webu. Podle listu L'Equipe by mohl Thiawa na reprezentační lavičce nahradit francouzský mistr světa Patrick Vieira, který se narodil v Dakaru.
Zprávy ze dne 11. července 2026
Fotbalový svět zasáhla smutná zpráva. Pětadvacetiletý záložník Jayden Adams, který reprezentoval na letošním mistrovství světa Jihoafrickou republiku, náhle zemřel. Podle zahraničních medií spáchal ve svém domě sebevraždu. Více ZDE>>>
Brankář Kapverd Vozinha se za výkon proti favorizovaným fotbalistům Španělska na mistrovství světa dočkal netradičního vyznamenání. Španělský biolog a fotbalový fanoušek Jesús Ortea po něm pojmenoval nově objevený druh mořského šneka. Informovala o tom agentura Reuters.
Po vyřazení z mistrovství světa čelí kolumbijský záložník Jaminton Campaz nenávisti a výhrůžkám, které směřují i na jeho rodinu. Šestadvacetiletý fotbalista, jenž měl obrovskou šanci v závěru úterního osmifinále proti Švýcarům, se nechce podle médií zatím vrátit domů. Campazova situace vyvolává vzpomínky na léto roku 1994, kdy po vlastním gólu na MS proti domácím Američanům byl pak doma v Kolumbii zastřelen obránce Andrés Escobar.
„Žádný sportovec ani nikdo z jeho nejbližšího okolí by neměl být zastrašován za to, že reprezentuje svou zemi,“ uvedl kolumbijský svaz a obrátil se na policii, aby viníky našla. O respekt žádá i samotný Campaz. „Součástí fotbalu jsou i těžké okamžiky. Moje Kolumbie, prosím, nikdy neztrácej respekt. Můžeme myslet jinak nebo cítit zlost, ale žádná vášeň neospravedlňuje nenávist a život ve strachu,“ reagoval na nenávistné vzkazy na sociálních sítích.
Španělský trenér Luis de la Fuente označil nadcházející zápas s Francií za předčasné finále. A také Lamine Yamal se nechal slyšet, že se v úterý v Dallasu utkají dva nejlepší týmy na turnaji. On sám v předvečer zápasu oslaví 19. narozeniny a určitě by si rád nadělil nějaký dárek. Ale to, že zatím dal na mistrovství světa jen jeden gól, ho prý netrápí.
„Myslím, že na tenhle zápas všichni čekali už od začátku mistrovství. A já se na něj opravdu těším. Pokud se má Francie někoho bát, pak jsme to podle mě my. Už jsme je v minulosti vyřadili,“ připomněl dvě nedávné výhry, na nichž se výrazně podílel.
Cupital ze hřiště a utíral si vlhké oči do dresu. Málem se rozplakal. Thibaut Courtois, gólman belgických fotbalistů, si ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Španělsku (1:2) poranil stehenní sval. I když nemusel, po zásahu trenéra Rudiho Garcíi vystřídal. „Jednoznačně klíčový moment utkání,“ řekl brankář Tomáš Vaclík ve studiu televizní stanice Nova Action. Náhradník Senne Lammens totiž chyboval před rozhodující trefou Mikela Merina. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 10. července 2026
Španělé poprvé na fotbalovém mistrovstvísvěta inkasovali, ale vůbec jim to nevadilo. Stále totiž platí, že s Belgií neprohráli 40 let. Ve čtvrtfinále hráči La Roja vyhráli 2:1 a v semifinále vyzvou Francii. V 88. minutě rozhodl stejně jako v osmifinále žolík Mikel Merino. Brankář a opora Belgie Thibaut Courtois vinou zranění zápas nedohrál. Vše o utkání ZDE>>>
Nejslavnější německý trenér posledních patnácti let se velmi pravděpodobně konečně spojí s německou reprezentací. Jürgen Klopp ještě na světový šampionát odlétal jako televizní expert, domů se dost možná vrátí už jako hlavní trenér národního týmu. V tomto týdnu by se měl potkat se zástupci svazu v New Yorku. Tématem by podle zahraničních médií měla být také „vlastenecká sleva“. Více čtěte ZDE >>>
Střety mezi policií a fotbalovými fanoušky vypukly v noci na pátek v jedné z londýnských čtvrtí po skončení čtvrtfinálového zápasu, v němž na MS vyřadila Francie Maroko. Při násilnostech byl zraněn jeden policista a čtyři fanoušci byli zatčeni, informovala agentura AFP s odvoláním na londýnskou policii.
Dle očekávání, Francie je semifinalistou mistrovství světa. Ve čtvrtfinálovém boji proti mistrům Afriky z Maroka se ale možná očekávala vyrovnanější podívaná. 22:5 na střely, 8:1 na pokusy na bránu, 3,1:0,1 na xG... Favorit šampionátu zkrátka svého soupeře překonal prakticky ve všem, a to nezačal nejlépe. Klub neproměněných penalt totiž přivítal hvězdného Kyliana Mbappého, který se ale přeci jen následně prosadil, ale taky střídal kvůli zranění. Více o utkání ZDE>>>