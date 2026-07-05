MS ve fotbale ONLINE: Bílý dům měl s Infantinem řešit zrušení trestu hráče. Belgie se zlobí
Fotbalové mistrovství světa jde do vyřazovací fáze, která se hraje už bez české reprezentace. Turnaj hned v úvodním kole play off skončil pro Německo, které nezvládlo penalty proti Paraguayi. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE >>>
Zprávy ze dne 5. července 2026
FIFA zrušila trest pro útočníka USA Folarina Baloguna, který dostal červenou kartu v šestnáctifinále proti Bosně a Hercegovině. Bude tak k dispozici Mauriciu Pochettinovi pro osmifinále s Belgií. Místo sezení na tribuně tak dostal pouze roční podmíněný trest. Rozhodnutí kvitoval i prezident USA Donald Trump, který dostal od předsedy FIFA Gianniho Infantina Cenu míru. „Děkuji FIFA za to, že udělala správnou věc a napravila velkou nespravedlnost!“ napsal americký prezident na Truth Social.
Bílý dům se měl podle novináře Bena Jacobse přímo obrátit na FIFA se žádostí, aby Gianni Infantino přezkoumal červenou kartu udělenou Folarinu Balogunovi.
Belgická fotbalová reprezentace, soupeř Američanů v osmifinále MS, se kvůli rozhodnutí zlobí: „Jsme v úžasu. V zájmu ochrany práv všech zúčastněných týmů a principů fair play se situací nadále zabýváme.“
Mexičtí fanoušci zjistili, kde bydlí fotbalisté Anglie, a v noci před vzájemným duelem na MS začali na místě odpalovat pyrotechniku. Před hotelem i hlasitě hráli na hudební nástroje.
Asistent trenéra české reprezentace Jan Rezek se, už v rámci přípravy s FK Teplice, v rozhovoru vrátil i k mistrovství světa. Jak hodnotí s odstupem několika dní kritiku, která se snesla na národní tým? A věděl o dopisu Ladislava Krejčího?Více čtěte ZDE>>>
Fauly, nechutné provokace i nefér momenty. „Byla to trapná podívaná,“ řekl bývalý anglický obránce Micah Richards. Naprostý souhlas, vítězné vystoupení francouzských fotbalistů v osmifinále mistrovství světa proti Paraguayi (1:0) určitě nepatřilo mezi nejlepší zápasy turnaje. Vinu ale za to nesou jiní. Obrovská kritika se valí na výkon rozhodčího Ilgize Tatarševa z Uzbekistánu a chování jihoamerického mužstva. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 4. července 2026
Po vyřazení Tuniska ve skupinové fázi MS skončil své angažmá u týmu trenér Hervé Renard. Francouzský kouč, jenž po úvodním zápase šampionátu vystřídal nečekaně odvolaného krajana Sabriho Lamouchiho, s mužstvem absolvoval dvě utkání. Svůj odchod oznámil na sociálních sítích.
Maroko porazilo Kanadu 3:0 a jsou prvními čtvrtfinalisty světového šampionátu. Dva góly dal Azzadín Únahí. Více čtěte ZDE >>>
Jasně, kdo viděl remízy se Španělskem a Uruguayí, věděl, že uvnitř kapverdského týmu se skrývá síla. Ale přesto, nikdo si asi nevsadil, že proti úřadujícím šampionům z Argentiny vstřelí dva góly a budou aktivně tlačit na to, aby Messi a spol. vypadli, což by byl zřejmě jeden z největších šoků historie mistrovství světa. Kapverdy zkrátka na turnaji končí jako jeden z nejlepší outsiderských příběhů nedávné doby. „Se vztyčenou hlavou,“ ví už ikonický brankář Vozinha. Více čtěte ZDE>>>
První z favoritů mistrovství světa jsou venku ze hry a turnaj se blíží do finiše. Kdo z poslední šestnáctky uspěje čtyřikrát po sobě, bude slavit. Který z týmů k tomu má nejblíž? Nejlepšími výkony uchvátila všechny fanoušky Francie a její dokonalý útok plný rychlosti a nápadů. Nepodceňovat ani černé koně jako Maroko, Kolumbii či domácí USA. Kdo z favoritů naopak tápe? Projděte si kompletní pořadí všech 16 zbývajících týmů, jak je seřadil deník Sport a web iSport. Kromě výsledků rozhodoval i celkový dojem a atraktivita výkonů >>>
K nečekanému střídání brankářů těsně před rozstřelem sáhl v prvním kole play off mistrovství světa s Egyptem trenér australských fotbalistů Tony Popovic. Nezvyklý krok se však nevyplatil, Austrálie na penalty prohrála 2:4. Zápas v brance začal dvaadvacetiletý Patrick Beach, místo nějž Popovic ve 119. minutě poslal na hřiště o dvanáct let staršího Mathewa Ryana.
Popovicovi však nezvyklý tah, který deník Sydney Morning Herald označil za jeden z největších taktických omylů v historii australského fotbalu, nevyšel. Ryan nechytil ani jednu ze čtyř egyptských penalt, zatímco za Austrálii neuspěli v první sérii Harry Souttar a ve čtvrté teprve osmnáctiletý Lucas Herrington.
„Nevyšlo to a teď můžeme hledat hromadu důvodů proč. Ale Patrick je mladý brankář, zatímco Maty má hromadu zkušeností a ty jsme považovali za rozhodující faktor,“ citovaly Popovice agentury. „Nakonec to nevyšlo, ale ne kvůli tomu, že by Maty špatně chytal. Soupeř prostě všechny penalty dobře kopnul,“ přidal kouč, který ani jednoho z brankářů o svém plánu dopředu neinformoval.
Fotbalisté Kolumbie zdolali na mistrovství světa v Kansas City Ghanu 1:0 a doplnili seznam účastníků osmifinále o poslední jméno. Postupový gól vstřelil ve 14. minutě Jhon Arias. Plzeňský útočník Prince Adu, poslední zástupce české ligy na turnaji, přišel na hřiště opět až v závěru, ale vyřazení Ghany nezabránil. Africký tým neměl v utkání ani jednu střelu mezi tyče. Více o utkání ZDE>>>
Tohle čekal málokdo. Mnohdy pasivní fotbalisté Argentiny si v prvním zápase play off na mistrovství světa zahrávali. Vstup do vyřazovací fáze s Kapverdy šel až do prodloužení, outsider zareagoval na vedoucí branku Lionela Messiho i na gól stopera Lisandra Martíneze. Nervózní favorit balancoval na hraně vyřazení, nejlepšího střelce turnaje trápil 40letý gólman Vozinha. Ve druhém prodloužení o postupu Argentiny po Messiho rohu rozhodl vlastní gól Dinaye Borgese - konečný výsledek tak zní 3:2. Více o utkání ZDE>>>
Zprávy ze dne 3. července 2026
Dojde na změny časů u zápasů play off? Hrozí, že duel domácího Mexika proti Anglii se kvůli možným bouřkám přesune z pondělních 02.00 na nedělních 20.00. A případné změny jsou údajně ve hře i u dalších utkání.
Kapitán chorvatských fotbalistů Luka Modrič po prohře 1:2 s Portugalskem a vyřazení z mistrovství světa zkritizoval videorozhodčí. Obě klíčové situace v zápase dopadly v neprospěch jeho týmu. Modrič se domnívá, že VAR není využíván správně a jeho posuzování se liší podle velikosti mužstva. Čtyřicetiletý záložník v rozhovoru s novináři také uvedl, že pokutový kop nařízený pro Portugalce, z něhož vyrovnali, by Chorvatům ve stejné situaci sudí neodpískali.
„Rozhodčí nebyl zrovna ve formě. U neuznané branky tvrdil, že se (Matanovič) dotkl míče, ale dívali jsme se na opakované záběry a tam to nikde nevidíte,“ prohlásil Modrič. Nezdála se mu ani penalta nařízená ve prospěch Portugalska. „Myslím si, že kdyby to bylo opačně, videorozhodčí by do toho nikdy nevstoupil. Není to penalta. Oba týmy se navzájem tahaly a strkaly. Vlašič ho (Veigu) nesrazil, jen ho držel a oba spadli. Proto v takto významném zápase nelze takovou penaltu odpískat,“ mínil držitel stříbra a bronzu z MS.
Alžírský kapitán Rijád Mahriz bezprostředně po vyřazení v úvodním kole play off se Švýcarskem oznámil konec reprezentační kariéry. Pětatřicetiletý záložník a nejlepší střelec týmu označil za hlavní příčinu neúspěchu na turnaji chyby v obraně. „Naším cílem byl postup a myslím, že jsme na to měli. Ale kvůli chybám jsme dnes inkasovali dva góly a na této úrovni přichází trest okamžitě,“ řekl Mahriz, jehož trenér stáhl ze hřiště po sedmdesáti minutách ve snaze posílit ofenzivu.
Trenér Julian Nagelsmann po neúspěchu na turnaji opustí německou reprezentaci. Podle deníku Bild a televizní stanice Sky se dohodl se svazem na odstoupení. Německo na šampionátu v Severní Americe nečekaně vypadlo už v prvním kole play off. V úterý v Bostonu čtyřnásobní mistři světa prohráli s Paraguayí na penalty 3:4. Po 90 minutách i prodloužení zápas skončil 1:1. Bezprostředně po utkání Nagelsmann prohlásil, že chce u týmu zůstat, po čtvrtečním jednání s vedením svazu se však rozhodl odstoupit. Podle spekulací by se jeho nástupcem mohl stát bývalý kouč Dortmundu nebo Liverpoolu Jürgen Klopp.
Švýcaři porazili Alžírsko 2:0, v osmifinále už zbývají jen tři volná místa.
Jakmile se portugalští fotbalisté protlačili do osmifinále mistrovství světa přes Chorvatsko (2:1), televizní kamery si našly Cristiana Ronalda, zajímaly se o jeho bezprostřední reakci. Hvězdný útočník, který proměnil penaltu, sledoval poslední minuty dramatického zápasu jako náhradník, vůbec poprvé na turnaji. Po závěrečném hvizdu sevřel pěsti a opakovaně s nimi zapumpoval. Měl radost, pochopitelně, ale postupně zcela zvážněl. Více čtěte ZDE >>>
Cristiano Ronaldo vstřelil svůj jedenáctý gól v historii mistrovství světa.
Portugalsko zvládlo dramatický zápas s Chorvatskem a po výhře 2:1 postupuje do osmifinále, ve kterém se ve velkém šlágru utká se Španělskem. Více čtěte ZDE >>>