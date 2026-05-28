MS ve fotbale ONLINE: Brazílie bez hvězdy? Neymar jel místo tréninku na vyšetření
Po 20 letech nebudou opět čeští fotbalisté chybět na mistrovství světa. Přípravy na šampionát, který odstartují 12. června utkáním proti Koreji, i novinky o ostatních týmech, sledujeme online na iSportu.
Zprávy ze dne 28. května 2026
Neymar ve středu vynechal první trénink národního týmu v závěrečné přípravě na mistrovství světa. Kvůli zranění pravého lýtka zamířil čtyřiatřicetiletý hvězdný útočník na vyšetření na kliniku v Teresopolis. Nejlepší brazilský střelec kvůli sérii zranění nehrál v národním týmu takřka tři roky. Trenér Carlo Ancelotti ho zařadil do šestadvacetičlenné nominace na MS, od svého loňského nástupu do funkce ho přitom povolal poprvé.
Brazilce čeká v neděli přípravný zápas proti Panamě, který se bude hrát na stadionu Maracaná v Riu. Na základně v Granja Comary do té doby absolvuje tým ještě tři tréninky. Ancelotti postrádá ještě další tři hráče. Obránci Gabriel Magalhaes, Marquinhos a záložník Gabriel Martinelli se chystají na sobotní finále Ligy mistrů mezi Arsenalem a Paris St. Germain.
Zprávy ze dne 27. května 2026
Fotbalisté Jihoafrické republiky, kteří budou 18. června v Atlantě druhým českým soupeřem ve skupině A mistrovství světa v Severní Americe, mají v týmu pro šampionát pět hráčů z evropských soutěží. Belgický trenér Hugo Broos oznámil 26 jmen dnes v Pretorii, nominace se obešla bez větších překvapení.
V Evropě působí obránce Ime Okon v druholigovém německém Hannoveru, Samukele Kabini v norském Molde, záložník Sphephelo Sithole v portugalské Tondele a útočníci Lyle Foster v sestupujícím anglickém Burnley a Thapelo Maseko v kyperském AEL Limassol.
Devatenáct hráčů zastupuje domácí soutěž. Kapitánem a brankářskou jedničkou je Ronwen Williams, jeden z osmi fotbalistů Mamelodi Sundowns v týmu. Ještě o jednoho hráče víc dodalo reprezentaci jiné jihoafrické mužstvo Orlando Pirates.
Nominace Jihoafrické republiky na mistrovství světa:
Brankáři: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).
Obránci: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (všichni Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia/MLS), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (oba Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover/Něm.), Samukele Kabini (Molde/Nor.), Mbekezeli Mbokazi (Chicago/MLS).
Záložníci: Teboho Mokoena, Jayden Adams (oba Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela/Portug.).
Útočníci: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (všichni Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley/Angl.), Iqraam Rayners, Themba Zwane (oba Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol/Kypr).
Zprávy ze dne 26. května 2026
Fotbalisté Spojených států amerických by se měli na domácím mistrovství světa opírat o hráče působící v Evropě, jako jsou útočník AC Milán Christian Pulisic, záložník Bournemouthu Tyler Adams či středopolař Juventusu Weston McKennie. Tým 26 hráčů dnes v New Yorku oznámil trenér Mauricio Pochettino.
Několik hodin po jednoznačném vítězství 5:0 nad Burundi v přípravném utkání za zavřenými dveřmi oznámil trenér fotbalistů Maroka Mohamad Uhábí nominaci na mistrovství světa. V týmu nechybí kapitán Ašraf Hakimí z Paris Saint-Germain, i když poslední měsíc nehrál kvůli zranění stehna. Nedostalo se například na bývalého útočníka Sevilly či Fenerbahce Júsufa Nasírího.
Ghanským fotbalistům bude na mistrovství světa chybět útočník Tottenhamu Mohammed Kudus. Pětadvacetiletý hráč se nezotavil ze svalového zranění, kvůli kterému se neobjevil na trávníku od začátku roku. Podle původních prognóz se měl na hřiště vrátit v březnu. Kudusovo jméno nefiguruje v širším výběru 28 hráčů, který dnes oznámil nový trenér Ghany Carlos Queiroz.
Zprávy ze dne 25. května 2026
Ani jeden fotbalista Realu Madrid se nedostal do konečné španělské nominace na mistrovství světa, což se stalo poprvé v historii. Mezi 26 jmény, která dnes zveřejnil trenér Luis de la Fuente, je osm hráčů Barcelony včetně zraněného útočníka Laminea Yamala. Scházejí dlouholeté opory úřadujících mistrů Evropy Dani Carvajal a Álvaro Morata.
Osmnáctiletý talent Yamal si na konci dubna při zahrávání penalty proti Vigu poranil stehenní sval. Pokutový kop sice proměnil, ale hned poté musel vystřídat a od té doby nenastoupil. Svalové problémy nepřipravily o účast na šampionátu ani další ofenzivní hvězdu předloňského EURO Nica Williamse z Bilbaa.
V nominaci, kterou ve speciálním videu oznamoval spolu s trenérem De la Fuentem a fanoušky také španělský král Filip VI., jsou i další tradiční opory brankář Bilbaa Unai Simón, obránce Chelsea Marc Cucurella, záložník Arsenalu Martín Zubimendi či útočník San Sebastianu Mikel Oyarzabal. Dostalo se i na předloňského držitele Zlatého míče Rodriho či Gaviho, které v poslední době sužovala zranění.
Zprávy ze dne 24. května 2026
Bude to mrzet, samozřejmě. Tři reprezentanti po zápase s Kosovem od trenéra Miroslava Koubka a generálního manažera Pavla Nedvěda uslyší, že na mistrovství světa nepojedou. Nevlezou se, pokud se nedej bože nezraní ještě někdo další. Kouč si nechává rezervu, některé chce ještě vidět pod tlakem v akci a po přípravném utkání určí finální nominaci, která odletí do Ameriky. Kdo v ní nebude? Optikou vedení národního týmu mi to vychází na „plzeňské“ trio, byť to nepřeji nikomu. Celý komentář Michala Kvasnici čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 22. května 2026
Kanonýr Bayernu Mnichov Harry Kane povede anglické fotbalisty na mistrovství světa. Do konečné nominace, kterou dnes oznámil trenér Thomas Tuchel, se dostal i útočník Ivan Toney, jenž působí v Saúdské Arábii. V šestadvacetičlenném kádru naopak nezbylo místo například na obránce Realu Madrid Trenta Alexandera-Arnolda, záložníka Chelsea Colea Palmera nebo útočníka Manchesteru City Phila Fodena, což mezi fanoušky Albionu vyvolalo velké ohlasy. Nejede ani stoper Manchesteru United Harry Maguire.
Zprávy ze dne 21. května 2026
Trenér německé reprezentace Julian Nagelsmann oznámil konečnou nominaci. Po dvou letech se vrací brankář Manuel Neuer. Na závěrečném turnaji by kapitán Bayernu Mnichov, jenž ukončil kariéru v národním týmu po předloňském EURO, měl být německou gólmanskou jedničkou. Místo nezbylo na Neuerova nástupce mezi tyčemi Marca-Andrého ter Stegena. Mezi 26 jmény naopak neschází osmnáctiletý záložník Lennart Karl, po zranění se stačil zotavit i jeho spoluhráč z Bayernu Jamal Musiala. Bavorský velkoklub dodal sedm hráčů včetně kapitána Joshuy Kimmicha či záložníka Leona Goretzky.
Trenér české reprezentace Miroslav Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa v Severní Americe a přípravné utkání doma s Kosovem tři nováčky - útočníka Christophea Kabonga a záložníky Alexandra Sojku s teprve sedmnáctiletým Hugem Sochůrkem. Celou nominaci najdete ZDE>>>
Zprávy ze dne 20. května 2026
Fotbalisté Konga kvůli epidemii eboly o start na mistrovství světa ve Spojených státech nepřijdou. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na zdroj z ministerstva zahraničí USA.
Zprávy ze dne 19. května 2026
Útočník Sigmy Olomouc Jan Kliment nebude figurovat v české nominaci na mistrovství světa. Olomouc v úterý odpoledne informovala, že reprezentační útočník podstoupil chirurgický zákrok, při kterém mu byla vyoperovaná z levé nohy destička. Ta mu zpevňovala kost po vážném zranění z minulé sezony. „Mrzí mě, že se nebudu moct o šampionát porvat. I přesto jsem se rozhodl odmítnout účast na kempu před MS. Musel jsem k celé věci přistoupit zodpovědně a přiznat si, že herně ani zdravotně na to nejsem připravený. Nebylo to snadné rozhodnutí, ale nakonec jsem po zvážení všech okolností dospěl k závěru, že bude lepší, když letní přestávku využiju k tomu, abych byl zdravotně co nejlépe nachystaný na začátek přípravy,“ uvedl kapitán Sigmy pro klubový web.
Hvězdný Cristiano Ronaldo podle očekávání nechybí v konečné portugalské nominaci na mistrovství světa a může se chystat na rekordní šestý světový šampionát, přestože po přestupu do saúdskoarabského an-Nasru už nemá v národním týmu tak výsostní postavení jako v minulosti.
Do konečné nominace fotbalistů Skotska na mistrovství světa se dostali také třiačtyřicetiletý brankář Craig Gordon a útočník Findlay Curtis, který je o 24 let mladší. Na šestadvacetičlenném seznamu, který dnes zveřejnil trenér Steve Clarke, nechybí ani útočník Southamptonu Ross Stewart, jenž za reprezentaci naposledy nastoupil před čtyřmi lety. Na záložníka Sparty Andrewa Irvinga se nedostalo.
Zprávy ze dne 18. května 2026
V nominaci brazilských fotbalistů na mistrovství světa nechybí ani kanonýr Neymar, který v reprezentaci kvůli opakovaným zraněním takřka tři roky nehrál. Trenér Carlo Ancelotti historicky nejlepšího střelce Brazílie zahrnul mezi 26 hráčů, které povolal do týmu pro finálový turnaj. Výběr oznámil dnes na galavečeru v Riu de Janeiro. Při absenci zraněného Rodryga z Realu Madrid nechybí v Ancelottiho výběru jeho týmový kolega Vinícius Júnior, mladík Endrick z Lyonu či Raphinha z Barcelony, který se vrací po problémech se stehenním svalem.
Kapverdy mají před svou premiérou na mistrovství světa v nominaci i stopera Logana Costu, který kvůli zranění kolena prakticky celou sezonu nehrál. Pětadvacetiletý obránce nastoupil za Villarreal až v nedělním utkání španělské ligy proti Rayu Vallecano, v němž odehrál 13 minut. S populací přibližně 600.000 obyvatel jsou Kapverdy třetí nejmenší zemí, která se mistrovství světa zúčastní. V týmu jsou vesměs hráči narození ve Francii, Irsku, Nizozemsku a Portugalsku. Mezi trojici brankářů se dostal i bývalý americký reprezentant do 20 let Carlos dos Santos, který obdržel od mezinárodní federace FIFA svolení reprezentovat Kapverdy teprve minulý týden.
Brankář Plzně Florian Wiegele se dostal do konečné rakouské nominace na mistrovství světa. V reprezentaci má na kontě pouze poločas březnové přípravy proti v Ghaně. Na závěrečném turnaji v USA, Kanadě a Mexiku by měl plnit roli trojky za Alexanderem Schlagerem a Patrickem Pentzem. Mezi 26 jmény, která dnes oznámil trenér Ralf Rangnick, nescházejí tradiční opory jako obránce Realu Madrid David Alaba, záložníci Nicolas Seiwald z Lipska, Marcel Sabitzer z Dortmundu a Konrad Laimer z Bayernu Mnichov či útočníci Michael Gregoritsch z Augsburgu a Marko Arnautovic z Crvene zvezdy Bělehrad
Záložník Luka Modrič nechybí v konečné nominaci Chorvatska na MS, přestože nedávno podstoupil operaci zlomené lícní kosti. Čtyřicetiletý kapitán se může chystat na svůj pátý šampionát. Mezi 26 jmény, která oznámil trenér Zlatko Dalič, je i bývalý útočník pražské Slavie Petar Musa.
Nejlepší střelec brazilské reprezentace Neymar je připraven hrát na mistrovství světa. Čtyřiatřicetiletý útočník Santosu podle vlastních slov pro návrat do národního týmu po třech letech udělal naprosté maximum. „Fyzicky se cítím skvěle, s každým zápasem je to lepší,“ řekl Neymar novinářům po nedělní ligové prohře 0:3 s Coritibou. „V tichosti jsem i doma tvrdě pracoval a současně trpěl, jak mě lidé pomlouvali. Ale nakonec to dobře dopadlo,“ dodal.
Zprávy ze dne 16. května 2026
Zkušený útočník Son Hung-min vévodí konečné nominaci korejských fotbalistů na MS, kterou dnes oznámil trenér Hong Mjong-po. Mezi 26 jmény nescházejí další dlouholeté opory jako obránce Kim Min-če, záložníci I Kang-in a I Če-song nebo útočník Hwang Hi-čchan. Korejci budou na šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku prvním českým soupeřem.