MS ve fotbale ONLINE: Brazilská hvězda z Realu přijde o šampionát, v ohrožení je i Zidane
Zprávy ze dne 28. dubna 2026
Alžírský brankář Luca Zidane z druholigové Granady utrpěl zlomeninu čelisti a brady. Syn slavného francouzského fotbalisty Zinédina Zidanea by kvůli tomu podle médií mohl přijít o blížící se mistrovství světa. Zidane nedohrál nedělní utkání druhé španělské ligy s Almeríou (2:4). Granada poté o rozsahu zranění informovala na klubovém webu. Jak dlouho bude sedmadvacetiletý gólman mimo, neuvedla.
V předběžné nominaci mexických fotbalistů na mistrovství světa je i sedmnáctiletý Gilberto Mora. Záložník Tijuany se může stát nejmladším mexickým hráčem v historii světových šampionátů. Mexičané budou posledním soupeřem českých fotbalistů v základní skupině, zápas budou hostit 25. června SELČ ve své metropoli na legendárním Aztéckém stadionu pro více než 80 tisíc diváků.
Naděje brazilského fotbalisty Édera Militaa z Realu Madrid na start na mistrovství světa se rozplynuly. Jeho svalové zranění z minulého týdne bylo vážnější, než se původně zdálo. Obránce se dnes podle médií podrobil operaci a na hřiště by se měl vrátit až v říjnu. Militao se zranil v úterním utkání s Alavésem. Brazilský obránce ucítil po jednom ze soubojů v prvním poločase bolest v levém stehnu a okamžitě žádal o střídání. Magnetická rezonance později potvrdila zranění zadního stehenního svalu.
Mezinárodní fotbalová federace plánuje pro letošní mistrovství světa změnu v systému trestů za žluté karty. Podle informací BBC se hráčům nasbíraná karetní napomenutí nesmažou až po čtvrtfinálové fázi, ale ve dvou vlnách - poprvé už po základních skupinách a poté znovu po čtvrtfinále. Cílem je snížit riziko suspendací pro klíčové zápasy šampionátu.
Důvodem je nový rozšířený formát turnaje se 48 týmy, který zahrnuje i další vyřazovací kolo. Čtvrtfinále tak bude pro týmy už šestým zápasem na šampionátu a dvě žluté karty obdržené kdykoliv během tohoto období by podle dosavadních pravidel vedly k suspendaci.
Zprávy ze dne 27. dubna 2026
FIFA na žádost evropských fotbalových federací připravuje navýšení finančních odměn z mistrovství světa. Šampionát se od 11. června do 19. července uskuteční v Mexiku, USA a Kanadě, což účastníkům přinese vyšší náklady na cestování nebo ubytování. Národní svazy proto prostřednictvím UEFA požádaly o navýšení finančních odměn.
FIFA, která od šampionátu očekává příjmy přes 11 miliard dolarů, potvrdila, že o tom s národními svazy jedná. Její rada by o tom měla rozhodnout 28. dubna na zasedání ve Vancouveru. Podle prosincového prohlášení měla FIFA v úmyslu mezi účastníky mistrovství světa rozdělit rekordních 727 milionů dolarů (přes 15 miliard korun). Pro vítěze je nachystáno 50 milionů (přes miliardu korun) a každý tým si měl přijít minimálně na 10,5 milionu dolarů (přes 218 milionů korun).
Nizozemský záložník Xavi Simons si v sobotním utkání Tottenhamu v anglické fotbalové lize vážně poranil koleno. Na instagramu oznámil, že přijde o zbytek sezony i letní mistrovství světa. Podle médií si třiadvacetiletý hráč zřejmě přetrhl přední zkřížený vaz.
Zprávy ze dne 25. dubna 2026
Kylian Mbappé se stal dalším hvězdným fotbalistou, který má před mistrovstvím světa svalové potíže. Francouzský kanonýr Realu Madrid nedohrál páteční zápas španělské ligy kvůli problémům se stehenním svalem, podle informací agentury AFP by ale zranění nemělo být vážné. Přesný stav zjistí až nadcházející vyšetření.
„Zatím nevím, jak na tom Mbappé je. Měl lehké potíže a uvidíme, jak se to v dalších dnech vyvine,“ řekl po zápase trenér Realu Álvaro Arbeloa. Podle vyjádření klubu má natažený zadní stehenní sval, což ještě musí potvrdit testy. Mbappé si řekl o vystřídání v 80. minutě zápasu na hřišti Betisu Sevilla.
Zprávy ze dne 23. dubna 2026
Fotbalisty Saúdské Arábie povede na mistrovství světa řecký trenér Jorgos Donis. Nahradí Hervého Renarda, jenž byl minulý týden necelé dva měsíce před šampionátem odvolán. Šestapadesátiletý Donis se k reprezentaci přesune z klubu al-Chalídž, což bylo od roku 2021 jeho čtvrté působiště v tamní nejvyšší soutěži. „Má výrazné zkušenosti z ligy, díky čemuž se velmi rychle adaptuje,“ uvedl svaz.
Zvláštní zmocněnec amerického prezidenta Paolo Zampolli vyzval mezinárodní fotbalovou federaci FIFA, aby na nadcházejícím mistrovství světa nahradila Írán Itálií, která se nekvalifikovala. Napsal to list Financial Times s odvoláním na své zdroje. Podle nich jde o snahu napravit vztahy mezi šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem a italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Mezi italskými sportovními funkcionáři vyvolal návrh odmítavé reakce. Zampolli tvrdil, že čtyři tituly Itálie z mistrovství světa ospravedlňují udělení místa na turnaji této zemi, uvedly zdroje obeznámené se záležitostí. Zampolli, jenž působí jako zvláštní zmocněnec pro globální partnerství, to deníku potvrdil.
Vrcholní italští funkcionáři a politici nicméně reagovali na myšlenku odmítavě. „Především si myslím, že to není možné. A za druhé, považuju to za urážku. Abyste jeli na mistrovství světa, musíte si to zasloužit,“ citovala agentura Reuters prezidenta Italského olympijského výboru Luciana Buonfiglia.
Útočník Lamine Yamal nedohrál kvůli zranění středeční zápas Barcelony ve španělské lize a v této klubové sezoně už se na trávník nevrátí. Katalánský tým po čtvrtečním vyšetření oznámil, že si osmnáctiletý fotbalista při penaltě poranil dvojhlavý stehenní sval a čeká ho konzervativní léčba. O premiérový start na mistrovství světa by ale přijít neměl, zástupci klubu očekávají, že španělské reprezentaci bude v létě k dispozici.
Zprávy ze dne 22. dubna 2026
Čeští fanoušci vykoupili všechny vstupenky do svých sektorů na závěrečné utkání fotbalové reprezentace ve skupině na letním mistrovství světa proti Mexiku. Z kvóty určené pro asociaci na první dva zápasy s Koreou a Jihoafrickou republikou zůstalo nevyužitých pár stovek lístků, které FIFA uvolní do veřejného prodeje. ČTK o tom informoval mluvčí reprezentace Martin Bergman. Jednotlivé svazy dostaly na zápasy svých týmů na šampionátu pro fanoušky do vyhrazených sektorů určitý počet lístků od FIFA. Fotbalová asociace ČR obdržela v kvótě od mezinárodní federace na tři duely ve skupině vždy několik tisícovek vstupenek. Místa ve vyhrazených sektorech na utkání s domácím Mexikem se vyprodala, fanoušci vykoupili všech 3718 přidělených lístků. Třetí zápas ve skupině bude hostit legendární Aztécký stadion pro více než 80 tisíc diváků.
Padesát dní před startem mistrovství světa pustila FIFA do prodeje další várku vstupenek. Od dnešních 17:00 SELČ mohou fanoušci na oficiálním webu objednávat lístky na všech 104 zápasů finálového turnaje, na kterém se představí i česká reprezentace. Dosud se podle FIFA na šampionát prodalo více než pět milionů vstupenek. V rámci prodejní fáze last-minute bude možné objednávat vstupenky až do konce mistrovství světa. Další lístky budou podle FIFA k dispozici průběžně až do finále 19. července, v závislosti na dostupnosti.
Zprávy ze dne 21. dubna 2026
Mexiko bude po MS, na němž se střetnou ve skupině s Českem, trénovat bývalý vynikající obránce Rafael Márquez. Jeden z nejlepších hráčů v historii země je od srpna 2024 u národního týmu asistentem Javiera Aguirreho. A po mistrovství světa, jehož je Mexiko společně s USA a Kanadou spolupořadatelem, se Márquez posune na jeho místo. „Smlouvu už má podepsanou,“ uvedl Duilio Davino, ředitel pro reprezentace v mexickém svazu, v rozhovoru pro Fox Sports. Cílem nového trenéra bude dovést tým na příští šampionát v roce 2030.
Zprávy ze dne 17. dubna 2026
Dva měsíce před MS je Saúdská Arábie bez trenéra. Vedení svazu odvolalo francouzského kouče Hervého Renarda, který to potvrdil agentuře AFP. Jeho nástupce není znám. Renard postoupil se saúdskoarabským výběrem i na předchozí mistrovství světa v roce 2022. V Kataru pak jeho svěřenci šokovali výhrou 2:1 ve skupině nad pozdějšími šampiony z Argentiny. „Takový je fotbal. Saúdská Arábie se sedmkrát kvalifikovala na mistrovství světa, z toho dvakrát se mnou. A je tu jen jeden trenér, který zvládl jak kvalifikaci, tak mistrovství světa, a to jsem já, v roce 2022. Alespoň na to budu hrdý,“ řekl sedmapadesátiletý kouč.
Zprávy ze dne 13. dubna 2026
Fotbalisty Ghany povede na mistrovství světa zkušený portugalský trenér Carlos Queiroz. Třiasedmdesátiletý kouč nahradí Otta Adda, jenž byl propuštěn před dvěma týdny. Dnes to oznámila Ghanská fotbalová asociace. Addo byl na konci března odvolán krátce po porážce 1:2 v přípravném utkání v Německu, což byla pro Ghanu čtvrtá prohra za sebou. „Trenér Queiroz zahájí svou práci okamžitě, aby připravil Černé hvězdy na turnaj, jenž odstartuje 11. června,“ uvedl v prohlášení národní fotbalový svaz. Detaily smlouvy neoznámil.
Zprávy ze dne 9. dubna 2026
FIFA zveřejnila oficiální listinu rozhodčích - hlavních, asistentů i VAR. Na mistrovství světa do Severní Ameriky nejede žádný z českých sudích. Nejde o překvapivou zprávu, dopředu se s tím počítalo.
Adam Hložek by měl ještě do konce sezony naskočit zpět do hry a mohl by tak být připraven na letní mistrovství světa. Třiadvacetiletý reprezentant se po zranění pomalu vrací do tréninku s týmem a podle kouče Christiana Ilzera je téměř jisté, že ve zbytku bundesligového ročníku nastoupí. „Adam se pomalu začleňuje do tréninku s týmem. Jsme si jisti, že v této sezoně ještě dostane nějaký herní čas,“ uvedl Ilzer před páteční předehrávkou v Augsburgu.
Fotbalová asociace v pátek zahájí distribuci kódů pro nákup vstupenek na zápasy českého týmu na letním mistrovství světa v Severní Americe. FAČR v kvótě dostala od FIFA na jednotlivé duely ve skupině do vyhrazených sektorů od 2379 po 4058 lístků. Kolik budou vstupenky stát, asociace zatím na svém webu neuvedla.
Vysoko nastřelené ceny lístků, které se ještě navíc postupně zvyšovaly kvůli americkým „dynamickým cenám" a k tomu náročné cestování mezi Kanadou, USA a Mexikem. A teď další rána. Fanoušci, kteří se k nákladným vstupenkám dostali v oficiálních prodejích, se cítí „podvedení" a „zneužití". Dostali jiné lístky, než očekávali.