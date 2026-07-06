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MS ve fotbale ONLINE: Brilantní rozhodnutí, říká Trump o změně trestu Baloguna. Volal s Infantinem

Folarin Balogun otevřel skóre, ve druhém poločase viděl červenou kartu
Folarin Balogun otevřel skóre, ve druhém poločase viděl červenou kartuZdroj: ČTK/AP Photo
Jordan Henderson se při oslavách s fanoušky škaredě zranil
Trenér Javier Aguirre skončil na lavičce Mexika
Prezident FIFA Gianni Infantino a Donald Trump s červenou kartou
Prezident USA Donald Trump a prezident FIFA Gianni Infantino
Euforie mexických fanoušků na tribunách
Kouč Tuniska Hervé Renard po dvou zápasech jako záskok u týmu skončil
Kouč Austrálie Tony Popovic
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MS fotbal 2026

Fotbalové mistrovství světa jde do vyřazovací fáze, která se hraje už bez české reprezentace. Turnaj hned v úvodním kole play off skončil pro Německo, které nezvládlo penalty proti Paraguayi. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE >>>

Online přenos - MS ve fotbale 2026
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Zprávy ze dne 6. července 2026

Důležitý moment
USA
6. července 2026 · 17:08

Prezident USA Donald Trump potvrdil, že požádal šéfa FIFA Gianniho Infantina o přezkoumání faulu a červené karty Folarina Baloguna proti Bosně. Dodal, že FIFA učinila „brilantní“ rozhodnutí, když Balogunův trest změnila a do osmifinále s Belgií může nastoupit.

 

„Jediné, co jsem udělal, bylo, že jsem požádal o přezkoumání, protože jsem si nemyslel, že to byl faul. To nebylo porušení pravidel. Byla to srážka dvou hráčů, kteří do sebe v plné rychlosti náhodou narazili,“ nechal se slyšet Trump.

Donald Trump
Donald Trump
USA
6. července 2026 · 11:39

Belgická fotbalová asociace RBFA se podle webu The Athletic odvolala proti rozhodnutí mezinárodní federace, která omilostnila amerického útočníka Folarina Baloguna. FIFA mu změnila automatický jednozápasový trest za vyloučení proti Bosně a Hercegovině na roční podmínku, což nejlepšímu střelci USA na mistrovství světa umožnilo nastoupit v úterním osmifinále proti Belgii. Podle médií o to americký prezident Donald Trump osobně požádal šéfa FIFA Gianniho Infantina.

 

Ostře se ozvala i UEFA: „Rozhodnutí o pozastavení na zkušební dobu jednoho roku automatického pozastavení činnosti na jeden zápas po udělení červené karty hráči Folarinu Balogunovi překročilo hranici,“ píše ve svém prohlášení.

 

„Když jistota pravidel již není zaručena, je v sázce integrita hry a důvěryhodnost soutěže je podkopána. Stejně tak takové rozhodnutí vytváří precedens v probíhajícím turnaji, kde podobné situace nyní vyžadují stejné zacházení, na úkor soutěže.“

 

„Vyjadřujeme naši nedůvěru k takovému bezprecedentnímu, nepochopitelnému a neodůvodnitelnému rozhodnutí.“

Anglie
6. července 2026 · 08:06

Velmi nešťastný moment potkal během oslav Anglie Jordana Hendersona. Po zpívání s fanoušky chtěl přeskočit reklamní banner, ale při dopadu podklouzl a poranil si ruku. „Není to vůbec dobré. Jordan upadl a zranil si ošklivě zápěstí. Vypadá to hodně špatně,“ řekl trenér Anglie Thomas Tuchel na tiskovce.

Video placeholder
6. července 2026 · 07:49

Zkušený portugalský trenér Carlos Queiroz nebude po vyřazení z mistrovství světa pokračovat u reprezentace Ghany. Odchod oznámil na instagramu den po porážce 0:1 s Kolumbií v prvním kole vyřazovací části. Ghanu převzal teprve v dubnu.

Trenér Ghany Carlos Queiroz
Trenér Ghany Carlos Queiroz
Mexiko
6. července 2026 · 07:25

Trenér mexických fotbalistů Javier Aguirre po prohře na mistrovství světa s Anglií 2:3 potvrdil, že to byl jeho poslední zápas na lavičce. Trenérskou roli teď podle plánu převezme dosavadní asistent Rafael Márquez. Sedmačtyřicetiletý bývalý reprezentant byl už dva roky součástí Aguirreho realizačním týmu.

Trenér Javier Aguirre skončil na lavičce Mexika
Trenér Javier Aguirre skončil na lavičce Mexika
Brazílie
6. července 2026 · 06:00

Hvězdný Neymar v slzách po zápase s Norskem oznámil, že šlo o jeho poslední zápas v národním týmu. „Zkoušel jsem to, pořád jsem to zkoušel... Začalo to tady na Met Life Stadium a skončí to tady. Teď je konec,“ přiznal zkroušený útočník, jehož famózní kariéru ničila zranění.

Video placeholder
Anglie
6. července 2026 · 05:00

Angličtí fotbalisté porazili v osmifinále mistrovství světa na Aztéckém stadionu v Mexiku tým hostitelské země 3:2 a jsou potřetí v řadě mezi osmi nejlepšími týmy. Dva góly vstřelil v rozpětí 98 sekund prvního poločasu Jude Bellingham, ale Julián Quiňones ještě do přestávky snížil. Od 54. minuty hráli Angličané bez vyloučeného Jarella Quansaha, přesto zvýšili náskok, když Harry Kane proměnil penaltu ve svůj šestý gól na turnaji. Více o utkání ZDE>>>

Harry Kane slaví gól
Harry Kane slaví gól
Norsko
6. července 2026 · 01:00

Norové si opět zaveslovali! Postupové oslavy řídil Erling Haaland.

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Brazílie
6. července 2026 · 00:10

Lionel Messi, Kylian Mbappé a Erling Haaland. Tři výjimečné osobnosti táhnou své země fotbalovým šampionátem v Americe. Norský střelec se připojil k hvězdným kolegům a dvěma góly setnul v osmifinále mistrovství světa Brazílii (2:1), také on vstřelil už sedmý gól na turnaji. Zatímco Haaland velel oslavě, kdy norský tým s fanoušky na tribunách i u obrazovek vesloval směrem do čtvrtfinále turnaje, jeden z velkých favoritů končil zklamaný. Slzel také Neymar, pro kterého šlo pravděpodobně o poslední mistrovství světa. Před proměněnou penaltou se zapletl i do strkanic a provokací se soupeři. Více o utkání ZDE>>>

Erling Haaland se raduje z trefy proti Brazílii
Erling Haaland se raduje z trefy proti Brazílii

Zprávy ze dne 5. července 2026

Důležitý moment
USA
5. července 2026 · 22:05

FIFA zrušila trest pro útočníka USA Folarina Baloguna, který dostal červenou kartu v šestnáctifinále proti Bosně a Hercegovině. Bude tak k dispozici Mauriciu Pochettinovi pro osmifinále s Belgií. Místo sezení na tribuně tak dostal pouze roční podmíněný trest. Rozhodnutí kvitoval i prezident USA Donald Trump, který dostal od předsedy FIFA Gianniho Infantina Cenu míru. „Děkuji FIFA za to, že udělala správnou věc a napravila velkou nespravedlnost!“ napsal americký prezident na Truth Social.

Bílý dům se měl podle novináře Bena Jacobse přímo obrátit na FIFA se žádostí, aby Gianni Infantino přezkoumal červenou kartu udělenou Folarinu Balogunovi.

Belgická fotbalová reprezentace, soupeř Američanů v osmifinále MS, se kvůli rozhodnutí zlobí: „Jsme v úžasu. V zájmu ochrany práv všech zúčastněných týmů a principů fair play se situací nadále zabýváme.

O celé situaci čtěte více ZDE >>>

Mexiko
5. července 2026 · 13:33

Mexičtí fanoušci zjistili, kde bydlí fotbalisté Anglie, a v noci před vzájemným duelem na MS začali na místě odpalovat pyrotechniku. Před hotelem i hlasitě hráli na hudební nástroje.

Česko
5. července 2026 · 09:36

Asistent trenéra české reprezentace Jan Rezek se, už v rámci přípravy s FK Teplice, v rozhovoru vrátil i k mistrovství světa. Jak hodnotí s odstupem několika dní kritiku, která se snesla na národní tým? A věděl o dopisu Ladislava Krejčího?Více čtěte ZDE>>>

Asistent reprezentačního trenéra Jan Rezek
Asistent reprezentačního trenéra Jan Rezek
Francie
5. července 2026 · 06:10

Fauly, nechutné provokace i nefér momenty. „Byla to trapná podívaná,“ řekl bývalý anglický obránce Micah Richards. Naprostý souhlas, vítězné vystoupení francouzských fotbalistů v osmifinále mistrovství světa proti Paraguayi (1:0) určitě nepatřilo mezi nejlepší zápasy turnaje. Vinu ale za to nesou jiní. Obrovská kritika se valí na výkon rozhodčího Ilgize Tatarševa z Uzbekistánu a chování jihoamerického mužstva. Více čtěte ZDE>>>

Osmifinále mezi Francií a Paraguayí fotbalovou krásou příliš neoplývalo
Osmifinále mezi Francií a Paraguayí fotbalovou krásou příliš neoplývalo

Zprávy ze dne 4. července 2026

4. července 2026 · 22:14

Po vyřazení Tuniska ve skupinové fázi MS skončil své angažmá u týmu trenér Hervé Renard. Francouzský kouč, jenž po úvodním zápase šampionátu vystřídal nečekaně odvolaného krajana Sabriho Lamouchiho, s mužstvem absolvoval dvě utkání. Svůj odchod oznámil na sociálních sítích.

Kanada
4. července 2026 · 21:04

Maroko porazilo Kanadu 3:0 a jsou prvními čtvrtfinalisty světového šampionátu. Dva góly dal Azzadín Únahí. Více čtěte ZDE >>>

Azzedine Ounahi poslal Maročany v osmifinále MS proti Kanadě do vedení
Azzedine Ounahi poslal Maročany v osmifinále MS proti Kanadě do vedení
4. července 2026 · 10:01

Jasně, kdo viděl remízy se Španělskem a Uruguayí, věděl, že uvnitř kapverdského týmu se skrývá síla. Ale přesto, nikdo si asi nevsadil, že proti úřadujícím šampionům z Argentiny vstřelí dva góly a budou aktivně tlačit na to, aby Messi a spol. vypadli, což by byl zřejmě jeden z největších šoků historie mistrovství světa. Kapverdy zkrátka na turnaji končí jako jeden z nejlepší outsiderských příběhů nedávné doby. „Se vztyčenou hlavou,“ ví už ikonický brankář Vozinha. Více čtěte ZDE>>>

Kapverdy napsaly na MS úžasnou pohádku
Kapverdy napsaly na MS úžasnou pohádku
4. července 2026 · 09:29

První z favoritů mistrovství světa jsou venku ze hry a turnaj se blíží do finiše. Kdo z poslední šestnáctky uspěje čtyřikrát po sobě, bude slavit. Který z týmů k tomu má nejblíž? Nejlepšími výkony uchvátila všechny fanoušky Francie a její dokonalý útok plný rychlosti a nápadů. Nepodceňovat ani černé koně jako Maroko, Kolumbii či domácí USA. Kdo z favoritů naopak tápe? Projděte si kompletní pořadí všech 16 zbývajících týmů, jak je seřadil deník Sport a web iSport. Kromě výsledků rozhodoval i celkový dojem a atraktivita výkonů >>>

Jak vypadá žebříček osmifinalistů MS?
Jak vypadá žebříček osmifinalistů MS?
4. července 2026 · 08:39

K nečekanému střídání brankářů těsně před rozstřelem sáhl v prvním kole play off mistrovství světa s Egyptem trenér australských fotbalistů Tony Popovic. Nezvyklý krok se však nevyplatil, Austrálie na penalty prohrála 2:4. Zápas v brance začal dvaadvacetiletý Patrick Beach, místo nějž Popovic ve 119. minutě poslal na hřiště o dvanáct let staršího Mathewa Ryana.

 

Popovicovi však nezvyklý tah, který deník Sydney Morning Herald označil za jeden z největších taktických omylů v historii australského fotbalu, nevyšel. Ryan nechytil ani jednu ze čtyř egyptských penalt, zatímco za Austrálii neuspěli v první sérii Harry Souttar a ve čtvrté teprve osmnáctiletý Lucas Herrington.

 

„Nevyšlo to a teď můžeme hledat hromadu důvodů proč. Ale Patrick je mladý brankář, zatímco Maty má hromadu zkušeností a ty jsme považovali za rozhodující faktor,“ citovaly Popovice agentury. „Nakonec to nevyšlo, ale ne kvůli tomu, že by Maty špatně chytal. Soupeř prostě všechny penalty dobře kopnul,“ přidal kouč, který ani jednoho z brankářů o svém plánu dopředu neinformoval.

Kouč Austrálie Tony Popovic
Kouč Austrálie Tony Popovic
4. července 2026 · 05:40
4. července 2026 · 05:30

Fotbalisté Kolumbie zdolali na mistrovství světa v Kansas City Ghanu 1:0 a doplnili seznam účastníků osmifinále o poslední jméno. Postupový gól vstřelil ve 14. minutě Jhon Arias. Plzeňský útočník Prince Adu, poslední zástupce české ligy na turnaji, přišel na hřiště opět až v závěru, ale vyřazení Ghany nezabránil. Africký tým neměl v utkání ani jednu střelu mezi tyče. Více o utkání ZDE>>>

Kolumbie porazila Ghanu a je v osmifinále MS
Kolumbie porazila Ghanu a je v osmifinále MS

 

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