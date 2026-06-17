MS ve fotbale ONLINE: Byl zatčen a je vyšetřován kvůli korupci, na šampionátu ale hrát může
Fotbalové mistrovství světa už je v plném proudu a po 20 letech na něm opět nechybí ani čeští fotbalisté. V prvním zápase ale vyšli bodově naprázdno proti Jižní Koreji (1:2), nyní je čeká klíčový duel proti Jihoafrické republice. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu i se zpravodaji na místě. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE>>>
Zprávy ze dne 17. června 2026
Po asijském soupeři čeká výběr Miroslava Koubka africký test. A jak ve své analýze popisuje expert Sportu a trenér Petr Ruman: „Takové soupeře musíme porážet.“ Výběr Huga Broose se podle něj sice snaží hrát sympaticky „neafricky“, ale na účastníka mistrovství světa má až příliš vysoký počet slabin. „Nemají soubojové hráče,“ poukazuje Ruman. Více čtěte ZDE >>>
Čtveřici úterních zápasů na fotbalovém mistrovství světa na stadionech sledovalo 281.223 diváků, čímž padl 32 let starý rekord šampionátu v návštěvnosti během jediného dne. Informovala o tom FIFA.
Na zápas Francie - Senegal v East Rutherfordu přišlo 80.545 diváků, na duel Argentiny s Alžírskem v Kansas City 69.045 diváků, na utkání Rakousko - Jordánsku v Santa Claře 68.527 lidí a na duel Irák - Norsko ve Foxborough 63.106 fanoušků.
Dosavadní maximum patřilo šampionátu v USA v roce 1994, kdy čtyři zápasy 28. června vidělo 277.070 diváků. Tehdejšímu turnaji také patří s 3,5 miliony fanoušků rekord v celkové návštěvnosti.
Reprezentant Pobřeží slonoviny Elye Wahi byl podle zjištění serveru The Athletic koncem května zatčen kvůli podezření z ovlivňování zápasů. Třiadvacetiletý útočník francouzského Nice je vyšetřován marseillskou prokuraturou v souvislosti s podezřením na organizovaný podvod a sportovní korupci; vyšetřovatelé se konkrétně zaměřují na to, zda hráč v ligovém utkání proti Métám úmyslně inkasoval žlutou kartu. Wahi byl po výslechu propuštěn a navzdory probíhajícímu vyšetřování odcestoval se svým národním týmem na šampionát, kde již v neděli zasáhl do vítězného zápasu proti Ekvádoru.
Český trénink před zápasem s JAR.
Poslední trénink před zápasem s JAR navštívil svazový předseda David Trunda. Všechny hráče obešel, podal si s nimi ruku, následně měl zhruba dvouminutový proslov k týmu.
Zatímco místopředseda FAČR Zdeněk Grygera sleduje pravidelně za přítomnosti generálního manažera Pavla Nedvěda v Americe tréninky české reprezentace, nejvyšší muž asociace David Trunda zatím v Texasu není. Možná by chtěl být týmu blíž, program má holt ale jiný. Z Mexika přeletěl na povinnosti s FIFA do Miami, trenéra Miroslava Koubka a spol. uvidí až v Atlantě. Jaký je Trundův harmonogram během mistrovství světa? Více čtěte ZDE>>>
Je to otázka se slovem Kdyby, takže vlastně trochu zbytečná, ale sem patří: Kdyby to byl někdo jiný, unikl by červené kartě? Řeč je o Lionelu Messim a jeho podrážce, která si došlápla na lýtko alžírského obránce. Kdo se argentinské hvězdy zastal a kdo naopak volal po červené kartě čtěte ZDE>>>
To se takhle v Karlsruhe koukáte s mámou na televizi na dokument o cyklistovi, co projel Afriku. A rozhodnete se, že na mistrovství světa ve fotbale do Ameriky dojedete taky na kole. Šestadvacetiletý Jakob Alberti to dokázal. A navíc: v každé zemi, kterou navštívil, si zaběhl maraton. Více ZDE>>>
Dějištěm druhého zápasu české reprezentace bude Atlanta. Redaktoři deníku Sport vyrazili do metropole amerického Jihu, aby nasáli atmosféru města, které je domovem Coca-Coly i CNN. Kam vyrazit před začátkem utkání?
Ve čtvrtek ožije Centrální park Chodov fotbalem. Fanoušci se zde sejdou u příležitosti utkání Česka s Jihoafrickou republikou, které budou moci sledovat společně v rámci akce Živě s Ligou naruby. Vedle živé debaty se známými fotbalovými osobnostmi se mohou těšit také na doprovodný program a aktivity pro všechny milovníky fotbalu. Více o akci čtěte ZDE>>>
Černý kůň turnaje dorazil a ve velkém stylu. Fotbalisté Iráku se prezentovali sympaticky, dlouho drželi krok, ale nakonec padli. Důvod? Obrovský kiks brankáře, který daroval Norům vítězný gól, a především bestiální Erling Haaland. Hvězdný útočník při debutu na mistrovství světa skóroval dvakrát a řídil norskou výhru 4:1. „Všichni v Norsku budou šťastní. Nevím, kolik je tam hodin, ale doufám, že lidé aspoň trochu slaví,“ usmíval se muž zápasu. Více čtěte ZDE >>>
Když novozélandský obránce Tyler Bindon přišel v závěru pondělního utkání mistrovství světa proti Íránu na trávník, zapsal se do fotbalové historie. Startem na vrcholném turnaji FIFA napodobil svou matku Jenny a společně vytvořili první dvojici matky a syna, která si zahrála světovém šampionátu.
Rakousko oslavilo návrat na MS po 28 letech výhrou nad debutujícím Jordánskem 3:1. Rozhodl o tom vlastní gól obránce Araba v 76. minutě. Více čtěte ZDE >>>
S Jižní Koreou to nebylo ono. Od celého týmu. Ale ani od Tomáše Součka. Lehké dloubnutí bývalému kapitánovi adresoval i Miroslav Koubek. Podle státního trenéra měl lépe chránit prostor před stopery a důsledněji nabírat nebezpečné desítky soupeře. Proto se mezi fotbalovou veřejností vede diskuse, zda bude záložník West Hamu vytržen ze sestavy pro čtvrteční partii s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa. Ostatně, jednou se to už stalo – v březnové baráži. Deník Sport a web iSport nabízejí důvody, proč zkušeného borce na hřišti nechat, a proč naopak ne. Více čtěte ZDE >>>
Stadion zaplnili fanoušci úřadujících světových šampionů a modrobílá masa se jako obvykle klaněla a volala jméno: „Messi!“ Aby ne! Lionel Messi, absolutní král posledního mistrovství světa v Kataru, ukázal, že stále patří mezi naprostou elitu, když hattrickem popravil Alžírsko a zařídil pro Argentinu výhru 3:0 na úvod letošního mundialu. Tímto počinem vyrovnal rekordní zápis Miroslava Kloseho a se šestnácti trefami se vyhoupl do čela historické tabulky střelců mistrovství světa. V prvním poločase ovšem unikl vyloučení... Více čtěte ZDE >>>
Norsko v úvodním utkání na MS porazili 4:1 Irák. Zápas v Bostonu rozhodl dvěma góly hvězdný kanonýr Erling Haaland. Více čtěte ZDE >>>
Odvolání bylo zamítnuto. Ghanský reprezentant Thomas Partey nesmí přicestovat do Kanady, a tak přijde o úvodní zápas šampionátu proti Panamě. Pro připomenutí: problém představují ovninění v Anglii ze sedmi znásilnění a jednoho sexuálního napadení vůči čtyřem ženám v letech 2020 až 2022. Partey vinu odmítá a soudní proces byl odložen na začátek roku 2027.
Zprávy ze dne 16. června 2026
Sebral sudí Mbappému penaltu? Po výhře Francie nad Senegalem (3:1) rezonuje kontroverzní rozhodnutí sudího, který ve druhém poločase po zjevném faulu na Mbappého neodpískal penaltu pro Francii. Více čtěte ZDE>>>
Fotbalisté Francie zahájili MS vítězstím 3:1 nad Senegalem. Dvakrát skóroval Mbappé a s 58 góly překonal reprezentační rekord Oliviera Girouda. Více čtěte ZDE>>>