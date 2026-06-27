MS ve fotbale ONLINE: Češi jsou zpátky v Praze. Kapitán Íránu kritizuje organizaci
Fotbalové mistrovství světa spěje k vyřazovací části. která se odehraje už bez české reprezentace. Vyřazení ve skupině podtrhla porážka 0:3 s domácím Mexikem, národní tým už dorazil zpět do Prahy. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu i se zpravodaji na místě. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE >>>
Zprávy ze dne 27. června 2026
Po přistání v Praze se kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí jako první z výpravy postavil před novináře, ale nechtěl odpovídat na otázky. Místo toho přečetl z notýsku vlastní vzkaz. „Kritika je zasloužená, ale nemyslím si, že by někdo z nás nedělal něco na maximum. Otázka je, zda je naše maximum správná cesta,“ zmínil v připraveném hodnocení, které čtěte v kompletním znění ZDE >>>
Kapitán Íránu Mahdí Taremí označil MS za katastrofální a zpochybnil, jestli je jeho tým na šampionátu stále vítaný. Dvaatřicetiletý útočník si v rozhovoru s novináři po remíze 1:1 s Egyptem v závěrečném utkání skupiny G postěžoval na nespravedlivé podmínky a logistickou pohromu. „Je to katastrofální mistrovství světa. Katastrofa. FIFA by tu měla vyřešit každý problém, ale bohužel to od samého začátku nezvládla. Pan (předseda Gianni) Infantino přišel do naší šatny po prvním zápase a řekl: 'Je to teprve začátek.' Zítřkem ale končí skupinová fáze a my tu nemáme naše logistické pracovníky. Nemají víza,“ konstatoval Taremí.
Nechápe ani neustálé přesuny na mexickou základnu. „Jak je možné, že pořád musíme jezdit do Tijuany? Máme rádi Mexičany. Máme rádi Tijuanu. Je to tam skvělé. Jsou to tak skromní lidé. Máme je rádi. Ale z pohledu profesionálního hráče a profesionální soutěže to není správné. Je to náš názor, protože jsme teď zase cestovali, zase jedeme do Tijuany. Takže jsme bez odpočinku, což podle nás není fér.“
Česká reprezentace se vrátila do Prahy a už v letadle řešila svou další budoucnost. Po 12 hodinách bez spánku se jako první před novináře postavil kapitán Ladislav Krejčí a přečetl připravený vzkaz. „Splněný sen i zklamání, které zažívám z naší reprezentace mnohem déle, než jen tento turnaj. Věřím, že to nenecháme být a začneme proměňovat slova v činy,“ vyzval kapitán.
Trenér Marcelo Bielsa po překvapivě rychlém konci Uruguaye na MS nehledal vinu nikde jinde než v sobě. Na tiskové konferenci, které předcházel konflikt s novináři ještě u hřiště, prohlásil, že měl k dispozici kvalitní hráče, ale přesto neuspěl. Prohra se Španělskem 0:1 v Guadalajaře znamenala definitivní konec nadějí dvojnásobných mistrů světa.
„Co zanechávám uruguayskému fotbalu?“ zeptal se a sám si se skloněnou hlavou odpověděl: „Nic, protože jakýkoli přínos, který trenér může po třech letech práce udělat pro fotbal, se nikdy skutečně neprojeví, pokud se nedosáhne výsledků. Čtvrté místo v kvalifikaci moc neznamenalo, třetí místo v Copa América také ne. A to, co se stalo teď, není třeba rozvádět.“
Po mistrovství světa dali národnímu týmu vale Patrik Schick a Tomáš Holeš. Může se stát, že ukončení reprezentační kariéry postupně oznámí další hráči. Několik z nich je za hranicí třiceti let, další můžou mít dost dobré důvody upřednostnit klubovou kariéru... Kdo se ještě může s národním týmem rozloučit? Více čtěte ZDE >>>
S koncem české reprezentace se na MS uzavřela i cesta redaktorů iSportu. Pusťte si poslední VIDEOBLOG z duelu s Mexikem a návratu domů.
Jak před posledním dnem základních skupin aktuálně vypadá pavouk a které dvojice pro úvodní kolo play off už známe?
Dohraná je i skupina G. Belgie přehrála Nový Zéland 5:1 a postupuje z prvního místa. Po remíze 1:1 s Íránem má jistotu také Egypt. Více čtěte ZDE >>>
Ze skupiny H postupuje Španělsko a překvapivě také Kapverdy. Španělé na závěr porazili Uruguay 1:0, Kapverdám stačila třetí remíza na turnaji, dnes hrály 0:0 se Saúdskou Arábií. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 26. června 2026
Fotbalisté Senegalu deklasovali Irák 5:0 a jsou blízko postupu do vyřazovací fáze mistrovství světa, ve skupině I skončili s třemi body na třetím místě. Dvěma góly zazářil střídající Pape Gueye, jednou se prosadil Habibi Diarra, Ismaila Sarr a další střídající hráč Iliman Ndiaye. Iráku zápas zkomplikovala červená karta, kterou už ve 12. minutě obdržel stoper Ribín Súlaká. Více o utkání ZDE>>>
Už je mistr světa, zahrál si i finále, teď šéfuje s páskou týmu, který je jasný favorit na triumf na mundialu. Jenže Kylian Mbappé je rovněž považován za největšího sobce fotbalového světa. Duel s Norskem, který Les Bleus ovládli výsledkem 4:1, však demonstroval dvě tváře francouzské superstar.Více o utkání ZDE>>>
První hodnocení světového šampionátu z pohledu českého týmu v podání šéfa FAČR DavidaTrundy a reprezentačního manažera PavlaNedvěda v rozhovoru pro Českou televizi. Více čtěte ZDE>>>
David Trunda
„Převládá smutek a zklamání, že se nám nepodařilo splnit cíl, což byl postup ze skupiny. Na druhou stranu jsme postoupili po dvaceti letech na mistrovství světa.“
Pavel Nedvěd
„Očekávali jsme víc, chtěli jsme postoupit ze skupiny, což se nám nepovedlo. Nemůžeme to hodnotit pozitivně, ale nechci kritizovat tenhle tým. Pro něj byl maximum dostat se na mistrovství, zaslouží jenom díky. Nemůžeme to považovat za úspěch, ale kluci odvedli maximum v baráži. Dostali jsme se sem nějakým stylem fotbalu, praktikovali jsme na turnaji stejný, snažili jsme se být konkurenceschopní. Nevyšlo to, ale nevidím to jako ostudu, blamáž, kterou slyšíme od kritiků z Česka. Mohli jsme prožít MS s fanoušky, kteří byli fantastičtí.“
Jeden z nejdiskutovanějších zápasů fotbalového mistrovství světa se blíží. Utkání mezi Íránem a Egyptem v americkém Seattlu s sebou přináší velkou vlnu politického a kulturního napětí. Místní organizátoři totiž tento duel už dopředu označili jako „Pride Match“ na podporu LGBTQ+ komunity. To však narazilo na tvrdý odpor obou zúčastněných zemí, v nichž je homosexualita nelegální. Více čtěte ZDE>>>
Pro fanoušky možná nečekaně a překvapivě. Zainteresovaní ale věděli. Patrik Schick udělal zásadní rozhodnutí ještě před odletem do Ameriky. O tom, jak to bylo s koncem českého snajpra v reprezentačním dresu, více čtěte ZDE>>>
Amerika bývá otevřena mládí, inovacím, novým tvářím. Světový šampionát ale zatím dirigují nejostřílenější borci. Lionel Messi pěti góly ve dvou zápasech boří rekordy, gólové hody chystají pro své země Erling Haaland či Kyllian Mbappé. Dvěma zápasy proti Uzbekustánu se připomněl i čtyřicátník Cristiano Ronaldo, za Anglii se výborně rozjel Harry Kane. „Těchto pět jmen se určitě zapojí do boje o nejlepšího střelce turnaje,“ říká Roman Hubník, když pro Sport komentuje výkony největších ofenzivních hvězd probíhajícího mundialu. Jak se daří elitním kanonýrům? Více čtěte ZDE>>>
Po Patriku Schickovi oznámil konec v české reprezentaci i obránce Slavie Tomáš Holeš. „Na hřišti byl vždy symbolem bojovnosti, obětavosti a týmovosti,“ uvedl národní tým na sociálních sítích.
Chyba v systému postupového klíče? Matematika posledních skupinových zápasů je vzhledem k novému formátu složitá. Hodně právě teď mohou počítat především realizační týmy Alžírska a Rakouska, které se dostávají do specifické situace. Vyplatí se Rakušanům prohrát? Více čtěte ZDE >>>
„Trenér reprezentace je po prezidentovi druhá nejsledovanější osoba v republice. Mě zarazilo, když po utkání s JAR mluvil o tom, že se mu výkon líbil a pak se najednou omlouval, že to myslel jinak,“ říká Petr Rada. Jak hodnotí české vystoupení na MS další oslovení experti? Více čtěte ZDE >>>
Emerse Faé, trenér Pobřeží slonoviny, po konci vítězného zápasu s Curacaem (2:0) osočil experta německé stanice ARD Bastiana Schweinsteigera z rasistických komentářů.
Schweinsteiger, bývalý legendární záložník a nyní expert německé stanice, totiž okomentoval výkon týmu Pobřeží slonoviny po vzájemném zápase (2:1) jako „typický africký fotbal. Trochu divoký, neortodoxní, méně podřízený taktice,“ nechal se slyšet Schweinsteiger.
„Ano, můžete to nazvat rasismem,“ poznamenal Faé po duelu s Curacaem. „Mohu jen doufat, že šlo pouze o nešikovnou formulaci, nikoliv o to, co si skutečně myslí. A pokud ano, je to jeho věc,“ dodal Faé zpětně.
Fotbalisté USA sice poprvé na domácím MS padli, když v závěrečném zápase skupiny D podlehli Turecku 2:3 gólem z 98. minuty, prvenství v tabulce měli ale jisté už před výkopem. Přesto se pozápasová tisková konference v Los Angeles zvrtla v nečekané drama. Trenér Mauricio Pochettino totiž neunesl negativní tón přítomných novinářů, kteří se místo oslavy postupu soustředili na detaily porážky. Více čtěte ZDE >>>