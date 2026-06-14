MS ve fotbale ONLINE: Češi navštívili westernovou čtvrť i rodeo. FIFA reaguje na prázdná místa
Je to tady! Začalo fotbalové mistrovství světa a po 20 letech na něm opět nechybí ani čeští fotbalisté. V prvním zápase ale vyšli bodově naprázdno proti Jižní Koreji (1:2). Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu i se zpravodaji na místě. Tipovačka k MS ve fotbale ZDE >>>
Zprávy ze dne 14. června 2026
Jak to vypadá ve FIFA shopu v Dallasu? Jaké jsou ceny? A na kolik vyjde český dres? Reportáž přímo z místa čtěte ZDE >>>
Čeští reprezentanti v rámci volné soboty navštívili ve Fort Worthu westernovou čtvrť Stockyards a vyrazili i na tamní rodeo.
Fotbalisté Skotska slaví první výhru na MS po 26 letech! Po triumfu 1:0 nad Haiti jsou v čele skupiny C. Více čtěte ZDE >>>
Upravená pravidla se na MS teprve vrývají pod kůži. Při šlágru mezi Brazílií a Marokem (1:1) se diskutovalo o špatně (ne)nařízených rohových kopech. Více čtěte ZDE >>>
Fotbalisté Brazílie v úvodním utkání skupiny C jen remizovali 1:1 s Marokem. Více čtěte ZDE >>>
Tisíce lidí ve fanzoně v Dallasu sledují zápas Brazílie-Maroko, reportáž, vlog a výstupy na sociálních sítích najdete na iSportu v neděli.
Poprvé se dotkl míče ve 27. minutě, celkově si Patrik Schick během první půle zápasu proti Jižní Koreji (1:2) kopnul třikrát. Největší zbraň českého týmu zůstala na úvod mistrovství světa absolutně nevyužita. Je chyba ve hvězdě Leverkusenu, nebo způsobu hry reprezentace? „Jsou to spojené nádoby,“ říká asistent trenéra Jan Rezek, sám bývalý útočník a čtvrtfinalista EURO 2012. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 13. června 2026
Brazílie vstoupí do turnaje proti Maroku bez Neymara, jehož ještě trápí problémy s lýtkem. Carlo Ancelotti vytvořil základní sestavu s věkovým průměrem 29 let a 235 dnů, což je podle společnosti Opta nejstarší složení „kanárků“ na mistrovství světa od jejich čtvrtfinále proti Francii v roce 2006. Utkání sledujte ZDE>>>
Katar uhrál historicky první bod na mistrovství světa. Proti Švýcarsku, které mělo 26 střel za zápas, vyrovnal v nasatevném čase Boualem Khoukhi. Utkání skončilo 1:1. Více čtěte ZDE>>>
FIFA zareagovala na oficiálním kanálu na kritiku po utkání Česko-Jižní Korea (1:2). Organizátoři sice na Estadio Akron oznámili téměř vyprodáno, mělo údajně chybět 679 míst, jenže televizní záběry ukázaly daleko větší mezery. „Oficiální údaje o návštěvnosti odrážejí počet naskenovaných vstupenek a diváků přítomných v areálu stadionu, nikoliv vizuální odhady obsazenosti sedadel v kterémkoli okamžiku během zápasu,“ uvedla mezinárodní federace. „FIFA úzce spolupracuje se správou stadionů a týmy zajišťujícími prodej vstupenek, aby zjistila, že všechny zveřejněné údaje vycházejí z ověřených provozních dat,“ stálo ve vyjádření.
Pro opuštěná místa na tribunách při duelu Čechů, na což upozornil server The Athletic, má podle FIFA velmi snadné vysvětlení: „Je potřeba vzít v úvahu, že během zápasu v Guadalajaře bylo možné vidět řadu fanoušků s platnými lístky, kteří po dobu utkání stáli v ochozech a koridorech stadionu, místo toho, aby setrvávali na svých přidělených místech.“
Trenér Ralf Rangnick zůstane u fotbalistů Rakouska i po mistrovství světa, do něhož s týmem vstoupí v úterý zápasem s Jordánskem. Sedmašedesátiletý německý kouč podepsal před startem turnaje smlouvu do roku 2027. V případě úspěšné kvalifikace na EURO 2028 se kontrakt automaticky prodlouží i na šampionát, který budou hostit Velká Británie a Irsko. Rangnick vede rakouskou reprezentaci od roku 2022 a letos s týmem vybojoval v baráži postup na MS.
Po startu v Mexiku a Kanadě přichází na fotbalovém mistrovství čas i na nablýskané chrámy NFL a spousta hvězd amerického fotbalu si show nenechá ujít. Jaký vztah k nejpopulárnějšímu sportu světa mají, a komu předpovídají úspěch? Více čtěte ZDE>>>
Svazový předseda David Trunda sledoval páteční utkání mezi Českem a Jižní Koreou (1:2) po boku Gianniho Infantina, poté odletěl za pracovními povinnostmi na Floridu, kde se účastní Miami Summit FIFA. Šéf českého fotbalu mimo jiných aktivit navštívil Hard Rock Stadium, stánek Interu Miami, za který hraje hvězdný Argentinec Lionel Messi.
Na fotbalový šampionát se poprvé chystají i některá z největších jmen současného fotbalu. Jedněm dosud stál v cestě věk, druhým okolnosti. Teď se jim konečně otevírá největší jeviště. Kdo mezi ně patří? Vybrali jsme TOP 10>>>
Ghanská vláda protestuje proti rozhodnutí kanadských úřadů, které neudělily záložníkovi Thomasi Parteymu vízum, takže přijde o první zápas národního týmu na mistrovství světa. Jejich krok označila za „svévolný a mimořádně nespravedlivý“.
Mluvčí kanadského úřadu pro imigraci a uprchlíky uvedl, že země důsledně zastává názor, že pořádání významných akcí nemá vliv na platnost imigračních zákonů. „Každý, kdo se chce dostat do Kanady, je posuzován individuálně na základě dostupných faktů a platných zákonů,“ sdělil mluvčí.
Než přišel v Mexiku v roce 1970 jako dodavatel Adidas, hrálo se vždy s míčem, který dodal pořadatel šampionátu. Před 56 lety se to změnilo - balon je od té doby vždy jednou z hvězd mistrovství světa. S jakými kousky se už hrál nejsledovanější turnaj planety? Prohlédněte si všechny ZDE>>>
Je u reprezentace šestnáct let, ale mistrovství světa si užívá vzhledem k dlouhé pauze Čechů bez mundialu pochopitelně poprvé. „Jsou tady čtyři lidi, co zažili Německo 2006: Pavel Nedvěd, Jaroslav Plašil, pan doktor Krejčí a Eduard Poustka,“ vypráví fyzioterapeut národního týmu Martin Janoušek. Jak vypadali hráči po úvodním zápase s Jižní Koreou (1:2) v Guadalajaře? „Smutně. Ale kontrolovali jsme jejich data i pocity a zvládli to,“ říká. V sobotu má mužstvo úplné volno. Více čtěte ZDE>>>
Sympaticky přiznává, že nominace Alexandra Sojky na mistrovství světa i start v základní sestavě proti Jižní Koreji ho překvapily. „Nečekal jsem to, ale je nádhera se na Sašův příběh koukat,“ říká v rozhovoru pro iSport agent třiadvacetiletého univerzála Daniel Smejkal. Vysokého leváka přirovnává ke svému bývalému klientovi Petru Jiráčkovi, podobností je víc než dost. Více čtěte ZDE>>>
Hvězdný útočník Neymar určitě nezasáhne do úvodního zápasu brazilských fotbalistů na mistrovství světa. Trenér Carlo Ancelotti na páteční předzápasové tiskové konferenci sdělil, že čtyřiatřicetiletý hráč stále pracuje na návratu po zranění lýtka a s týmem by se mohl začít připravovat až v průběhu příštího týdne. Pětinásobní mistři světa mají první zápas na turnaji na programu dnes o půlnoci evropského času, v East Ruthefordu se utkají s Marokem.
Nevídaný problém pro reprezentaci Anglie na MS! Fotbalistům Albionu byly před jejich prvním tréninkem v Kansasu ukradeny kopačky z dodávky. S informací přišel Daily Mail Sport, který dál píše, že kopačky patřící největším hvězdám týmu byly odcizeny spolu s oficiálními turnajovými míči i klíčovým tréninkovým vybavením.
Ke krádeži došlo, když byl náklad na cestě z West Palm Beach na Floridě do anglické základny Swope Soccer Village v Missouri, kde budou hráči sídlit nejméně tři týdny. Případem už se zabývá místní policejní oddělení, které uvedlo: „Vyšetřujeme možnou krádež vybavení z týmového vozidla, které dnes večer dorazilo do Kansas City a v němž se některé věci ztratily. Vyšetřování stále probíhá.“