MS ve fotbale ONLINE: Češi odlétají do Mexico City, smrt jordánského fanouška
Fotbalové mistrovství světa už je v plném proudu a po 20 letech na něm opět nechybí ani čeští fotbalisté. Jejich situace je ovšem složitá, v prvním zápase vyšli bodově naprázdno proti Jižní Koreji (1:2) a pak jen remizovali s JAR (1:1). Pro postup musí na závěr skupiny porazit domácí Mexiko. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu i se zpravodaji na místě. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE >>>
Zprávy ze dne 23. června 2026
Česká reprezentace právě odlétá do Mexico City na závěrečný duel ve skupině A.
Trenérovi české reprezentace Miroslavu Koubkovi vrtá složení sestavy hlavou, to bylo zřejmé již po prvním utkání na mistrovství světa, kdy udělal hned pět změn v základu. A i nyní podle informací iSportu přemýšlí o dalších personálních přesunech pro závěrečné vystoupení ve skupině proti Mexiku, zahrát by si poprvé na turnaji mohla dvojice ze Chance Ligy. Více čtěte ZDE>>>
Z milionu fotbalových trenérů má Pavel Chadim speciální expertízu. Brněnský neurolog jako kouč baseballové reprezentace letos podobně jako Miroslav Koubek trénoval Čechy na MS. Proč s ním soucítí? A co říká na výkony fotbalistů? Více čtěte ZDE >>>
Při veřejné projekci fotbalového utkání mezi Jordánskem a Alžírskem na mistrovství světa zemřel v metropoli blízkovýchodní země Ammánu jeden člověk v důsledku zranění, která utrpěl při vzniklé tlačenici. K úmrtí došlo po převozu do nemocnice, uvedlo jordánské ministerstvo vnitra. S různě závažnými zraněními bylo hospitalizováno dalších osm osob, jejich stav je stabilizovaný až středně závažný.
Měli být nosnými hráči z osy základní sestavy, kolem kterých se poskládá zbytek týmu dle aktuální formy. Realita je však krutá. V nejhorší chvíli, na vrcholu sezony a možná i celé kariéry, nenaladila pětice tradičních opor ideální fazonu. O koho jde? Více čtěte ZDE >>>
Na Aztéckém stadionu čeká kouče Miroslava Koubka a kapitána Ladislava Krejčího tisková konference, poté v pět kilometrů vzdáleném centru oficiální předzápasový trénink. Redakce iSportu dorazila do hlavního města Mexika, jehož aglomerace čítá přes dvacet milionů obyvatel, už v pondělí. Češi, stejně jako napoprvé do Guadalajary, letí z Dallasu kvůli specifickým tamním podmínkám i do Mexico City až den před utkáním, to znamená v úterý.
Jiný zápas, jiný brankář, ale navlas stejná hrubka. Fotbalisté Iráku na světovém šampionátu dál doplácejí na neuvěřitelné dětinské chyby ve vlastním vápně. Tentokrát toho využil francouzský snajpr Kylian Mbappé. Více čtěte ZDE >>>
Ve třetím vystoupení na MS by Česku mohla stačit k postupu do play off i remíza, ale šance na takový scénář spíš klesají. Jak teď vypadá postupová matematika? Už čtyři týmy zcela ztratily šanci na postup. Více čtěte ZDE >>>
Alžírsko otočilo vývoj zápasu s Jordánskem a po výhře 2:1 zapsalo první body ve skupině J. V posledním zápase bude hrát v přímém souboji s Rakouskem o postup, naopak Jordánsko končí. Více čtěte ZDE >>>
Severská jízda pokračuje. Norský tým uspěl i na druhý pokus a po výhře nad Senegalem si zajistil postup do vyřazovacích bojů. Při děkovačce zase zaujal kapitán Martin Ödegaard. Více čtěte ZDE >>>
Realizační tým si moří hlavu, jak české hvězdy vrátit na potřebnou úroveň před rozhodujícím zápasem s Mexikem. Deník Sport vybral pět nosných sloupů reprezentace, které jsou na světovém šampionátu daleko za očekáváním. Více čtěte ZDE >>>
Francie proti Iráku odehrála nejdelší zápas v historii MS. Ani to ovšem favorita nerozhodilo a Francouzi po dvou gólech Kyliana Mbappého vyhráli 3:0. Sám kapitán se v historické tabulce střelců šampionátu dotáhl na Miroslava Kloseho. Více čtěte ZDE >>>
Je tu první komplikace, kterou na šampionátu přineslo počasí. Zápas Francie - Irák byl ve Philadelphii přerušen kvůli bouřce v okolí, druhý poločas začne se zpožděním. Více ZDE >>>
Zprávy ze dne 22. června 2026
V pořadí šestý světový šampionát mění ve vlastní jedinečnou show. Lionel Messi pár dní před 39. narozeninami udivuje svět na mundialu v Americe. Proti Rakousku skóroval dvakrát, ve dvou zápasech na turnaji obstaral všech pět argentinských branek. V pondělí večer překonal Miroslava Kloseho a s osmnácti zásahy je historicky nejlepším střelcem mistrovství světa. „Užívám si tyhle momenty,“ řekl po hvězdném představení fenomenální hráč, nejspíš nejlepší v dějinách. Ohlasy a reakce čtěte ZDE >>>
Kouč Javier Aguirre sestavou Mexika, které už si zajistilo postup do play-off, v posledním zápase skupiny proti Česku zarotuje. Kromě tamních médií o tom informuje například reportér ESPN a expert na mexický fotbal John Sutcliffe. Do brány by se měl postavit čtyřicetiletý matador Guillermo Ochoa, pro kterého půjde zřejmě o poslední zápas v kariéře.
Na lavičce by měl naopak začít střelec Raúl Jimenéz, ktereho nahradí Santiago Gimenéz z AC Milán. Změn může být více, týkat se mohou například levého beka Jesúse Gallarda, šanci by naopak měli dostat náhradníci Alexis Vega či stoper Mateo Chavéz.
Lionel Messi se stal historicky nejlepším střelcem mistrovství světa! Argentina nakonec ve druhém utkání ve skupině porazila Rakousko 2:0.
Lionel Messi v Texasu drtí českou reprezentaci!
Mistrovství světa může dnes ovlivnit nepříznivé počasí. Zápas mezi Francií a Irákem, který se hraje ve Phiiladelphii, je ohrožen předpovídanými silnými bouřkami a výskytem blesků v okolí stadionu. Podle pravidel FIFA musí být utkání přerušeno, pokud blesk udeří do vzdálenosti osmi mil (zhruba 13 kilometrů) od stadionu, přičemž diváci jsou dočasně evakuováni do bezpečných prostor. V takovém případě by se duel mohl výrazně protáhnout.