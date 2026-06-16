MS ve fotbale ONLINE: Češi přijali pozvání Faksy, navštívili šatnu Dallasu Stars
Je to tady! Začalo fotbalové mistrovství světa a po 20 letech na něm opět nechybí ani čeští fotbalisté. V prvním zápase ale vyšli bodově naprázdno proti Jižní Koreji (1:2). Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu i se zpravodaji na místě. Tipovačka k MS ve fotbale ZDE >>>
Zprávy ze dne 16. června 2026
Čekalo se mnohé, nepříjemnosti, politika vtažená do fotbalu. Nebylo divu, Spojené státy americké jsou ve válce s Íránem, který dorazil do Los Angeles odehrát první duel mistrovství světa. Postavil se fotbalistům Novému Zélandu, nakonec z toho byla poutavá remíza 2:2. Více čtěte ZDE>>>
Oslavil třicetiny a zároveň rovnou desetiletku v reprezentačním áčku. Patrik Schick tuhle kariérní etapu načal přípravným kempem před EURO 2016, kam se nakonec ještě nedostal, a momentálně si užívá její vrchol na fotbalovém mistrovství světa. Jak šel útočníkův čas pod šesti různými trenéry? Vstřelil šestadvacet gólů, nicméně ne vždy to měl jednoduché. Ostatně téma jeho (ne)dostatečné podpory od spoluhráčů se oprávněně řeší i nyní v Americe. Více čtěte ZDE >>>
Byli pod tlakem, přesto nakonec mohli favorita udolat a přidat další cenný kousek k výhrám na mistrovství světa. Saúdská Arábie však nakonec duel, v němž se jí postavila Uruguay, nevyhrála. Podivně, pozoruhodně, vlastně kvůli verdiktu rozhodčího. Byla blízko, jenže výsledek je nakonec remízový - 1:1. Více o utkání ZDE>>>
Čeští reprezentanti před odletem do Atlanty přijali pozvání hokejisty Radka Faksy, který se zná například s Vladimírem Coufalem, a navštívili šatnu Dallasu Stars. Dvaatřicetiletý centr dostal na oplátku od fotbalistů dres.
Zprávy ze dne 15. června 2026
Fotbalisté Belgie na úvod světového šampionátu remizovali v Seattlu s Egyptem 1:1. Egypťané otevřeli skóre hned z první střely na branku, favoritovi pomohl po změně stran k vyrovnání vlastní gól. Více o utkání ZDE>>>
Je libo 4:0, 5:0, 6:0? Po tom, když fanoušci viděli, jak si proti outsiderovi zvládlo zastřílet Německo, už možná na mistrovství světa počítali s podobným výsledkem mezi Španělskem a Kapverdy. Konečná remíza 0:0 tak nejde nakonec pro Evropany popsat jinak než ostudou. „Katastrofa hned na začátek,“ píše Španělska Marca. Co ale říká nedávná historie? Po průšvihu může přijít sláva. Více čtěte ZDE>>>
Fotbalový zázrak, první velký šok tohoto šampionátu. Jinak se nedá popsat fakt, že africké souostroví s půlmilionovou populací udrželo remízu 0:0 s obřími favority ze Španělska. I střídající hvězda Yamal si nakonec vylámala zuby na obraně fotbalového trpaslíka. Tu držel i kultovní brankář Vozinha, který se ve čtyřiceti letech stal nejstarším gólmanem, který na mistrovství světa udržel nulu. Po zápase nekontrolovatelně brečel. Více čtěte ZDE>>>
Největší šok historie mistrovství světa? Jistě mezi ty nejslavnější se zapíše remíza Kapverd se Španělskem 0:0. Úřadující mistři Evropy a olympijští vítězové patřili mezi největší favority turnaje, přesto si Yamal a spol. nepřišli na neuvěřitelného čtyřicetiletého brankáře Vozinhu. Ten pochytal všech sedm španělských střel na bránu a zneškodnil světové hvězdy. Trpaslík tak ve skupině H může pomýšlet na postup, pokud porazí Uruguay, nebo Saúdskou Arábii. Více o utkání ZDE>>>
Pondělní spekulace se potvrdily. Tunisko po debaklu 1:5 se Švédskem v prvním utkání na fotbalovém mistrovství světa odvolalo trenéra Sabriho Lamouchiho. Tým převezme Munzer Kebajer.
Aktuálně probíhá pondělní trénink národního týmu, v Mansfieldu jsou i Pavel Nedvěd nebo Zdeněk Grygera. Pro média byl k dispozici Tomáš Chorý.
BLOG MICHALA KVASNICI PŘÍMO Z USA | Je umění vycítit, kdo má sportovní formu, a navzdory předpokladům se takového člověka nebát využít. Reprezentační trenér Miroslav Koubek to potvrdil, když překvapil nasazením Alexandra Sojky do duelu proti Jižní Koreji. A plzeňský univerzál zase mile překvapil veřejnost sebevědomým výkonem. Je ale úplně totožným kumštem přehodnotit své dlouhodobé plány a naopak sáhnout do sestavy v případě, že si s sebou někdo na mistrovství světa do Ameriky fazonu nezabalil. Teď ten čas přichází. Celý blog čtěte ZDE>>>
Zápas českého týmu proti Jihoafrické republice bude pískat americká rozhodčí Tori Pensová. Asistentkami budou Brooke Mayová a Kathryn Nesbittová.
Když v říjnu minulého roku slavily postup po výhře 3:0 nad Svazijskem, počtem obyvatel se staly Kapverdy druhou nejmenší zemí, která se kdy na fotbalové mistrovství světa kvalifikovala. Že africké souostroví a donedávna první Island později trumflo Curacao? Na senzaci to nic neměnilo. „Modré žraloky“, jak se fotbalistům z Kapverd přezdívá, čeká historická premiéra na světovém šampionátu. V pondělí od 18:00 vyzvou v Atlantě Španělsko, úřadujícího mistra Evropy. Více čtěte ZDE>>>
Jeden zápas na mistrovství světa a dost? Zahraniční média mají jasno, Tunisko mělo po debaklu 1:5 od Švédů odvolat kouče Sabriho Lamouchiho. Afričany přitom čekají ve skupině F ještě dvě utkání a stále mají teoretickou šanci na postup. Proti Japonsku a Nizozemsku by měl Francouze nahradit jeho dosavadní asistent a bývalá hvězda týmu Vahbí Chazrí.
Podle tuniských médií následovala po nečekaném výprasku od Švédska hádka na týmovém hotelu, i to má být jeden z důvodů předčasného konce trenéra. Je to výjimečný krok, jde o první vyhazov v průběhu mistrovství od roku 1998. Tehdy k podobnému kroku sáhly po druhém zápase skupiny a ztrátě šance na postup rovnou tři výběry - Saúdské Arábie, Jižní Koreje a opět Tuniska.
Určitě jste si toho už všimli. Před každým zápasem na šampionátu se objeví na obrazovkách záběry z centrály VAR. Rozhodčí jsou na nich vedle sebe seřazení a strojově koukají do kamery. Jenže Shaun Evans z Austrálie využil okamžiku a pravou rukou udělal snadno zaznamenatelné gesto - obrácené OK pod pasem. Údajně jde o provokační taktiku u osob s pravicovými názory. Tři natažené prsty mají totiž symbolizovat písmeno W a spojený ukazovák s palem P. Dohromady tedy White Power (bílá síla). FIFA na incident ještě oficiálně nereagovala, hojně ho ale řeší veřejnost na sociálních sítích.
Velmi zajímavý krok organizátorů turnaje. Rozhodčí v zápase Uruguay-Saúdská Arábie obléknou růžové dresy, aby vzdali hold hostitelskému městu Miami. Má to symbolizovat plameňáky, místní architekturu nebo ikonické západy slunce.
Tým Ligy naruby se stejně jako česká reprezentace přesunul zpět do Spojených států amerických, konkrétně do Dallasu, kde má reprezentace svoje zázemí. Kromě monitorování Koubkovy party zavítali redaktoři Michal Kvasnica, Radek Špryňar a Pavel Baláž do fazóny nebo na utkání Japonsko - Nizozemsko. Co všechno fanzóna nabízí a jaká atmosféra panovala na stadionu pro 70 tisíc lidí?
Z Texasu je český obránce Jaroslav Zelený nadšený. Proto si nemohl nechat ujít návštěvu rodea ve zdejším westernovém městečku Stockyards. Domů si přiveze cenný suvenýr. „Původně jsem si chtěl pořídit nějaký pěkný klobouk, ale když jsem viděl ty cenovky, tak jsem od toho radši upustil a koupil jsem si slamák,“ vyprávěl reprezentační přičinlivý univerzál. Národní mužstvo se od neděle chystá na čtvrteční, do značné míry osudový, střet s Jihoafrickou republikou v Atlantě. Podle toho vypadal i dopolední trénink. Měl vážně grády. Více čtěte ZDE>>>
Možná se nad tím dalo mávnout rukou. Ale nestalo se. Jediné slůvko Jürgena Kloppa, který při fotbalovém mistrovství světa pracuje jako televizní expert, spustilo kolem německé reprezentace nežádoucí rozruch. „Nafackoval bych si za to,“ žertoval následně bývalý kouč Liverpoolu, když omylem přiživil spekulace o možném konci Juliana Nagelsmanna na lavičce národního týmu. Více čtěte ZDE>>>