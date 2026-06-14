MS ve fotbale ONLINE: Češi trénují v Mansfieldu, jak vypadá složení stoperské trojice?
Je to tady! Začalo fotbalové mistrovství světa a po 20 letech na něm opět nechybí ani čeští fotbalisté. V prvním zápase ale vyšli bodově naprázdno proti Jižní Koreji (1:2). Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu i se zpravodaji na místě. Tipovačka k MS ve fotbale ZDE >>>
Zprávy ze dne 14. června 2026
Michal Sadílek před nedělním tréninkem pro česká média: „V sobotu jsme měli volný den, na pozvání města Fort Worth jsme byli na rodeu, které má v tomto regionu velký význam. Bylo to něco jiného než fotbal, po sedmnácti společných dnech přišlo volno vhod. Každý přišel na jiné myšlenky, od neděle se zase soustředíme na Jihoafrickou republiku. S rodeem se v našem běžném životě v České republice nebo po Evropě nesetkáváme, byl to zajímavý zážitek. Co se fotbalu týče, víme, že zlepšení musí přijít. Zápas proti Jižní Koreji od nás nebyl dobrý, budeme muset předvést lepší výkon. A jestli vyhlížím já osobně šanci v základní sestavě? Jsem pokaždé nachystaný, chci hrát. Je to jenom na rozhodnutí trenéra.“
„Nazdar, ty hvězdo,“ halasil Pavel Nedvěd na Karla Poborského. Na tréninku v Mansfieldu se potkaly dvě české fotbalové legendy. Po porážce s Jižní Koreou si měly evidentně co říct. Ve společnosti maséra Eduarda Poustky diskutovaly skoro celý trénink.
Trenér Miroslav Koubek v dlouhé debatě s kapitánem Ladislavem Krejčím před začátkem tréninku na zápas s Jihoafrickou republikou.
Po dvou dnech od porážky s Jižní Koreou se národní tým sešel v kompletním složení. V Mansfieldu se začal chystat na klíčové čtvrteční utkání s Jihoafrickou republikou.
Hraje Brazílie. To je pokaždé svátek. V restauracích bývá plno. Riskovat hledání volného místa a nestihnout začátek zápasu se nevyplácí. Ideálním prostorem sledovat fotbalový trhák mezi Selecao a Marokem je v obří fanzoně Fair Park v Dallasu, která je schopná pojmout až pětatřicet tisíc fanoušků. Ale co především, mistrovství světa se tady sleduje v unikátním amfiteátru. Na Brazilce plno nebylo. I tak byla atmosféra naprosto úžasná. Reportáž z místa čtěte ZDE>>>
Své dresy musela před vstupem do mistrovství světa upravit také egyptská fotbalová reprezentace. FIFA ji vyzvala k odstranění sedmi hvězd nad svazovým logem, které připomínají počet titulů z afrického šampionátu. FIFA však trvá na tom, aby měly týmy na dresech jen hvězdy na počest triumfů z mistrovství světa. Výraznější úpravu dresů muselo podstoupit také Haiti.
Somálský rozhodčí Omar Abdulkadir Artan, kterého úřady nevpustily do USA, dostane zaplaceno, jako kdyby na mistrovství světa pískal. BBC s odkazem na své zdroje uvedla, že mezinárodní federace FIFA se rozhodla sudímu honorář vyplatit. Jeho výše není známá.
Artana nevpustili začátkem týdne do USA na letišti v Miami. Somálsko patří k zemím, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země.
Poté, co přišel o světový šampionát, mu UEFA svěřila rozhodování evropského Superpoháru. Artan tak bude pískat 12. srpna v Salcburku utkání vítěze Ligy mistrů Paris St. Germain s úřadujícím šampionem Evropské ligy Aston Villou.
Ekvádorští fanoušci dostali důvod k radosti ještě před případnými úspěchy svých fotbalistů na mistrovství světa. Prezident Daniel Noboapo dobu šampionátu zrušil zvláštní spotřební daň z piva a vína. Cena piva by tak podle něj měla klesnout o více než 20 procent. „Všichni se teď soustředí na fotbal více než na cokoli jiného. Věřím, že národní tým dojde hodně daleko,“ řekl Noboa, oblečený ve žlutém dresu národního týmu.
Do akce jde dnes Curacao, nejmenší účastník historie šampionátů s nejstarším trenérem a nejhorším autobusem. Karibský ostrov (cca 160 tisíc obyvatel) znovu vede slavný Nizozemec Dick Advocaat (78), protože to zkrátka bez něj nešlo. „Bavte se fotbalem, pak přijdou i výsledky,“ zní jeho krédo pro outsidera velkého turnaje. Více čtěte ZDE>>>
Jak Tomáš Skuhravý vzpomíná na MS 1990 a přestup do Itálie? V čem dnes vidí celosvětový problém fotbalu? Kdo byl podle něj mohl být lídrem Čechů na MS? A proč se Italové na šampionát opakovaně nedostali? Celý rozhovor čtěte ZDE >>>
Portugalci mají na ruce vzpomínku na zesnulého spoluhráče Dioga Jotu, který tragicky zemřel loni v létě při autonehodě. Záložník Vitinha potvrdil na tiskové konferenci, že náramky v národních barvách se jménem bývalého útočníka Liverpoolu dostali od předsedy vlády Luíse Montenegra. Můžou s nimi hrát i zápasy.
Překvapení v sestavě Německa. Trenér Julian Nagelsmann potvrdil, že v úvodním zápase šampionátu proti Curacau nastoupí v brance 40letý Manuel Neuer. Půjde o jeho první start v reprezentaci po 710 dnech.
Šok při návratu na MS po 24 letech. Fotbalisté Turecka v roli favorita přes dominanci nestačili na Austrálii, které podlehli 0:2. Více čtěte ZDE >>>
FIFA utnula debaty o regulérnosti gólu. Švýcaři totiž skórovali proti Kataru (1:1) z penalty a asistent u videa dlouho řešili, jestli faulovaný hráč nebyl před tím v ofsajdu. Ze záběrů kamer to vypadalo sporně, režie ani neukázala 3D model situace z lepšího úhlu. Snímky s kalibrovanou čárou zveřejnila FIFA až po utkání s tím, že se nedostaly do televizního vysílání kvůli technické chybě. „Pracovní postup VAR nebyl tímto problémem ovlivněn,“ uvedla mezinárodní federace na sociální síti X.
Jak to vypadá ve FIFA shopu v Dallasu? Jaké jsou ceny? A na kolik vyjde český dres? Reportáž přímo z místa čtěte ZDE >>>
Čeští reprezentanti v rámci volné soboty navštívili ve Fort Worthu westernovou čtvrť Stockyards a vyrazili i na tamní rodeo.
Fotbalisté Skotska slaví první výhru na MS po 26 letech! Po triumfu 1:0 nad Haiti jsou v čele skupiny C. Více čtěte ZDE >>>
Upravená pravidla se na MS teprve vrývají pod kůži. Při šlágru mezi Brazílií a Marokem (1:1) se diskutovalo o špatně (ne)nařízených rohových kopech. Více čtěte ZDE >>>
Fotbalisté Brazílie v úvodním utkání skupiny C jen remizovali 1:1 s Marokem. Více čtěte ZDE >>>