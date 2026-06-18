MS ve fotbale ONLINE: Češi už jsou na stadionu, na obhlídku hřiště šli i Nedvěd s Grygerou
Fotbalové mistrovství světa už je v plném proudu a po 20 letech na něm opět nechybí ani čeští fotbalisté. V prvním zápase ale vyšli bodově naprázdno proti Jižní Koreji (1:2), nyní je čeká klíčový duel proti Jihoafrické republice. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu i se zpravodaji na místě. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE>>>
Zprávy ze dne 18. června 2026
Čeští hráči dorazili na Atlanta Stadium. Vladimír Darida či Tomáš Chorý zamávali českým fanouškům, kteří jeho gesto odměnili potleskem. V hledišti nechybí ani manželka Vladimíra Coufala. Na obhlídku hřiště dorazili i Zdeněk Grygera s Pavlem Nedvědem.
Uvnitř klimatizované chlouby Atlanty ve čtvrtek Česko odehraje fotbalovou bitvu, jejíž výsledek zásadním způsobem ovlivní postupové šance ze skupiny na mistrovství světa. Hraje se v poledne, dost možná bude zatažená střecha. Ve městě panují vedra, dusno je nepříjemné. „Bude to určitě zajímavé si tam zahrát. Stadion je extrémně moderní, vypadá jako z jiné planety. Já bych se vůbec nebránil tomu, kdyby nám zavřeli střechu,“ přemýšlel Jaroslav Zelený. Více o stadionu čtěte ZDE >>>
Trenér Anglie Thomas Tuchel vyzval FIFA, aby na mistrovství změnila umístění fotografů před výkopem. Nelíbilo se mu totiž, že přes ně neviděl hráče při hymně před úvodním zápasem s Chorvatskem, uvedla agentura Reuters. Fotografové si ve středu v Dallasu stoupli přímo před střídačky a v televizních záběrech bylo vidět, jak se je gestikulující Tuchel snaží přimět k přesunu. Německý kouč to po chvíli vzdal a sledoval hráče na obří obrazovce. „Byl to výjimečný okamžik a já se z půl metru koukal na padesát fotografů a neviděl jsem jediného hráče. Trochu mi to zkazilo zážitek,“ řekl Tuchel, jehož výběr si nakonec s obhájci bronzových medailí z Chorvatska poradil 4:2.
Český tým se podle informací serveru infotbal.cz bude muset ve zbytku šampionátu obejít bez Davida Juráska. Obránce Slavie si na středečním tréninku poranil stehenní sval, mimo může být až dva měsíce. V původních plánech Miroslava Koubka pro dnešní zápas s JAR figuroval Jurásek v základní sestavě.
Desítky anglických fanoušků bez vstupenek se podle listu Daily Mail dostaly na zápas proti Chorvatsku. Na stadionu v Dallasu se podle svědků snadno vyhnuli bezpečnostním kontrolám a nerušeně prošli do hlediště. Více čtěte ZDE >>>
Za fanoušky Kataru, kteří přijeli reprezentaci podpořit na MS, zaplatil letenky, ubytování v pětihvězdičkových hotelích i další výdaje stát. Informovaly o tom agentury. Štědrou finanční podporu zhruba tisícovce příznivců zajistil národní fotbalový svaz. Navíc se netýkala pouze fanoušků, kteří na šampionát přicestovali ze země Perského zálivu. Přizváni byli také všichni Katařané, kteří v Kanadě studují. Další zápas hraje tým v pátek ve Vancouveru právě proti domácímu výběru.
Centrální park Chodov dnes ožije fotbalem. Fanoušci se zde sejdou u příležitosti utkání Česka s Jihoafrickou republikou, které budou moci sledovat společně v rámci akce Živě s Ligou naruby. Vedle živé debaty se známými fotbalovými osobnostmi se mohou těšit také na doprovodný program a aktivity pro všechny milovníky fotbalu. Více o akci čtěte ZDE>>>
Diváci v pláštěnkách na stadionu v Torontu pískají a bučí... Proč? Je 22. minuta utkání Ghana - Panama a rozhodčí nařizuje pauzu na pití. V dešti, větru a 19 stupních.Více čtěte ZDE>>>
Fotbalisté Kolumbie zvítězili v utkání skupiny K nad Uzbekistánem 3:1 a jsou aktuálně v čele skupiny před Portugalskem a Kongem. Výhru řídil hvězdný Luis Diaz. Více čtěte ZDE>>>
Zatím TOP zápas na mistrovství světa? Bez diskuze. Angličané v utkání s Chorvaty nadchli góly, jedenácti střelami na bránu a v neposlední řadě i konečným výsledkem 4:2. Pryč jsou doby, kdy jejich duely nudily. Mančaft často kritizovaného Thomase Tuchela na sebe upozornil snad nejlepším možným způsobem. Více čtete ZDE>>>
Ghana porazili na mistrovství světa Panamu 1:0 gólem v nastavení. Vstřelil ho Caleb Yirenkyi a spolu s ním se na trávníku radoval i plzeňský útočník Prince Adu, který nastoupil tři minuty před koncem základní hrací doby. Více čtěte ZDE>>>
Fotbalisté Anglie vstoupili do mistrovství světa výhrou 4:2 nad Chorvatskem. V prvním poločase dvakrát skóroval Harry Kane, za medailisty dvou posledních MS dvakrát vyrovnávali Martin Baturina a Petar Musa. Po přestávce rozhodli Jude Bellingham a střídající Marcus Rashford. V druhém utkání skupiny L se dnes od 01:00 SELČ v Torontu utká Ghana s Panamou. Více o utkání ZDE>>>
Zprávy ze dne 17. června 2026
V Atlantě je přivítal deštík a příjemnější vzduch než v Texasu. Ale hlavně zvyšující se tlak všude okolo. A ne ten atmosférický… Čeští reprezentanti se po porážce s Jižní Koreou (1:2) dostali na mistrovství světa do složité, avšak nikoli bezradné situace. Stejně jako v březnové baráži již trenér Miroslav Koubek nemá kam uhnout, potřebuje vyhrát. Proti Jihoafrické republice se kouč podle informací deníku Sport i s generálním manažerem Pavlem Nedvědem rozhodl zatřást sestavou. „Určité standardy se trošku nalomily – a my na to musíme reagovat,“ naznačil. Více čtěte ZDE>>>
Vzpomeňte na mistrovství světa v Kataru i uplynulé EURO, kde to vypadalo na vlas stejně. Neustálé vybíhání z ofsajdu, minimum pohybu navíc. A když už ano, rychlost a dynamika schází. Pro moderní fotbal tak klíčové atributy. Cristiano Ronaldo zůstal za očekáváním i ve svém prvním duelu na letošním mundialu, jeho Portugalci navíc překvapivě remizovali s Demokratickou republikou Kongo 1:1. Nejen zahraniční média uvažují, zda by to bez CR7 nevypadalo lépe. Více čtěte ZDE>>>
Ve čtvrtek v pravé poledne se národní tým chytne v klinči s Jihoafrickou republikou. Mužstvo je po porážce s Jižní Koreou (1:2) zahnané do kouta. V Atlantě potřebuje zapnout a vyřídit si tříbodovým ziskem dobrou pozici před posledním zápasem ve skupině mistrovství světa. „Můžu slíbit, že uděláme absolutní maximum, abychom vyhráli. A pak uvidíme, jakou důležitost bude mít tento zápas do zbytku turnaje,“ říká Ladislav Krejčí. Ve městě se srotily tisíce českých fanoušků, národní tým může mít na futuristickém fotbalovém stánku hlasitou podporu. „Budeme jim to chtít vrátit výkonem,“ přeje si kapitán týmu. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Dumá, jak složit úspěšnou základní sestavu. Vítěznou jedenáctku. „Ale nervózní nejsem, nazval bych to zdravým napětím. Nervózní nebývám, nehroutím se. Napětí je dobré a správné,“ řekl kouč české reprezentace Miroslav Koubek, který proti JAR může na mistrovství světa upustit od své původní představy o největší nebezpečnosti ze vzduchu. „Nejsme zase výškové hypermonstrum. Uvidíme, jestli to snížíme, nebo to necháme stejné. Nechejme se překvapit,“ usmál se trenér. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Jestli byl v dobách své nejlepší formy výš Lionel Messi, nebo Cristiano Ronaldo? Pro fanoušky věčné téma. Detailnímu porovnání se největší fotbalové superstar 21. století nevyhnou ani na světovém šampionátu, který hrají pravděpodobně naposledy. Zatímco Messi se na úvod zaskvěl proti Alžírsku hattrickem, Ronaldo zůstal v souboji s Demokratickou republikou Kongo v ústraní. Portugalci zaskočili hrou i výsledkem, v prvním špílu jen remizovali 1:1.Více o utkání ZDE>>>
Útočník Jihoafrické republiky Themba Zwane dostal za vyloučení v úvodním utkání mistrovství světa s Mexikem třízápasový trest. Informovala o tom světová fotbalová federace FIFA. Zwane přijde nejen o čtvrteční utkání s Českem, ale i o závěrečný duel ve skupině s Koreou. A pokud by Jihoafrická republika postoupila, nemohl by hrát ani v prvním kole vyřazovací části.
Mistrovství světa ve fotbale je svátkem celého světa, ale pro několik rodin bude mít letošní turnaj obzvlášť specifický náboj. Do akce totiž vstupuje hned sedm sourozeneckých dvojic. Čtyři z nich ovšem nebudou hájit barvy stejné země a turnajový pavouk je může svést do pikantního vzájemného souboje. Více čtěte ZDE>>>
Lukáš Červ: „Krásný stadion, jeden z nejmodernějších vůbec na celém světě. Těším se moc, ale hlavně jde o to, jak zahrajeme a jaký uděláme výsledek. Bude to jiný zápas než s Koreou, zase soupeř z jiného kontinentu. Já osobně jsem ještě nikdy nehrál proti africkému týmu. Viděli jsme, jak hrají, víme, co od nich čekat. Uvidíme, jak se s tím popasujeme, ale věřím, že dobře a že to zvládneme. Zápas má větší šťávu a grády, jsem za to rád. Je to jediný zápas ve skupině, na který mohou čeští fanoušci doma koukat v normální čas. Věřím, že budou fandit u televize a někteří i tady v Americe.“