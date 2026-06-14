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MS ve fotbale ONLINE: Češi v Mansfieldu zahájili přípravu na utkání s JAR

Národní tým se v Mansfieldu začal chystat na klíčové čtvrteční utkání s Jihoafrickou republikou
Národní tým se v Mansfieldu začal chystat na klíčové čtvrteční utkání s Jihoafrickou republikouZdroj: Radek Špryňar / Sport
Fanoušek Ekvádoru na tribuně
Čeští reprezentanti v rámci volna navštívili westernovou čtvrť Stockyards a tradiční rodeo
Fanoušci během zápasu Česka s Jižní Koreou
Předseda FAČR David Trunda po boku šéfa FIFA Gianniho Infantina
John Stones a Harry Kane se radují z gólu Anglie
Ghanský záložník Thomas Partey
Thomas Müller jako televizní expert
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iSport.cz
MS fotbal 2026

Je to tady! Začalo fotbalové mistrovství světa a po 20 letech na něm opět nechybí ani čeští fotbalisté. V prvním zápase ale vyšli bodově naprázdno proti Jižní Koreji (1:2). Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu i se zpravodaji na místě. Tipovačka k MS ve fotbale ZDE >>>

Online přenos - MS ve fotbale 2026
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Česko

Zprávy ze dne 14. června 2026

Pavel Baláž, zpravodaj iSport.cz v USA a Mexiku
14. června 2026 · 18:20

Trenér Miroslav Koubek v dlouhé debatě s kapitánem Ladislavem Krejčím před začátkem tréninku na zápas s Jihoafrickou republikou.

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Radek Špryňar, redaktor iSport.cz v USA a Mexiku
14. června 2026 · 18:04

Po dvou dnech od porážky s Jižní Koreou se národní tým sešel v kompletním složení. V Mansfieldu se začal chystat na klíčové čtvrteční utkání s Jihoafrickou republikou

Národní tým se v Mansfieldu začal chystat na klíčové čtvrteční utkání s Jihoafrickou republikou
Národní tým se v Mansfieldu začal chystat na klíčové čtvrteční utkání s Jihoafrickou republikou
Radek Špryňar, redaktor iSport.cz v USA a Mexiku
14. června 2026 · 15:45

Hraje Brazílie. To je pokaždé svátek. V restauracích bývá plno. Riskovat hledání volného místa a nestihnout začátek zápasu se nevyplácí. Ideálním prostorem sledovat fotbalový trhák mezi Selecao a Marokem je v obří fanzoně Fair Park v Dallasu, která je schopná pojmout až pětatřicet tisíc fanoušků. Ale co především, mistrovství světa se tady sleduje v unikátním amfiteátru. Na Brazilce plno nebylo. I tak byla atmosféra naprosto úžasná. Reportáž z místa čtěte ZDE>>>

Tisíce lidí ve fanzoně v Dallasu sledují zápas Brazílie-Maroko
Tisíce lidí ve fanzoně v Dallasu sledují zápas Brazílie-Maroko
14. června 2026 · 14:45

Své dresy musela před vstupem do mistrovství světa upravit také egyptská fotbalová reprezentace. FIFA ji vyzvala k odstranění sedmi hvězd nad svazovým logem, které připomínají počet titulů z afrického šampionátu. FIFA však trvá na tom, aby měly týmy na dresech jen hvězdy na počest triumfů z mistrovství světa. Výraznější úpravu dresů muselo podstoupit také Haiti.

Mostafa Abdelraouf z Egypta
Mostafa Abdelraouf z Egypta
14. června 2026 · 13:40

Somálský rozhodčí Omar Abdulkadir Artan, kterého úřady nevpustily do USA, dostane zaplaceno, jako kdyby na mistrovství světa pískal. BBC s odkazem na své zdroje uvedla, že mezinárodní federace FIFA se rozhodla sudímu honorář vyplatit. Jeho výše není známá.

 

Artana nevpustili začátkem týdne do USA na letišti v Miami. Somálsko patří k zemím, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země.

 

Poté, co přišel o světový šampionát, mu UEFA svěřila rozhodování evropského Superpoháru. Artan tak bude pískat 12. srpna v Salcburku utkání vítěze Ligy mistrů Paris St. Germain s úřadujícím šampionem Evropské ligy Aston Villou.

Somálský rozhodčí Omar Abdulkadir Artan nebyl tři dny před startem MS vpuštěn do USA
Somálský rozhodčí Omar Abdulkadir Artan nebyl tři dny před startem MS vpuštěn do USA
14. června 2026 · 12:44

Ekvádorští fanoušci dostali důvod k radosti ještě před případnými úspěchy svých fotbalistů na mistrovství světa. Prezident Daniel Noboapo dobu šampionátu zrušil zvláštní spotřební daň z piva a vína. Cena piva by tak podle něj měla klesnout o více než 20 procent. „Všichni se teď soustředí na fotbal více než na cokoli jiného. Věřím, že národní tým dojde hodně daleko,“ řekl Noboa, oblečený ve žlutém dresu národního týmu.

14. června 2026 · 12:29

Do akce jde dnes Curacao, nejmenší účastník historie šampionátů s nejstarším trenérem a nejhorším autobusem. Karibský ostrov (cca 160 tisíc obyvatel) znovu vede slavný Nizozemec Dick Advocaat (78), protože to zkrátka bez něj nešlo. „Bavte se fotbalem, pak přijdou i výsledky,“ zní jeho krédo pro outsidera velkého turnaje. Více čtěte ZDE>>>

Trenér reprezentace Curacaa Dick Advocaar
Trenér reprezentace Curacaa Dick Advocaar
Důležitý moment
14. června 2026 · 10:52

Jak Tomáš Skuhravý vzpomíná na MS 1990 a přestup do Itálie? V čem dnes vidí celosvětový problém fotbalu? Kdo byl podle něj mohl být lídrem Čechů na MS? A proč se Italové na šampionát opakovaně nedostali? Celý rozhovor čtěte ZDE >>>

Bývalý fotbalista Tomáš Skuhravý
Bývalý fotbalista Tomáš Skuhravý
Portugalsko
14. června 2026 · 10:10

Portugalci mají na ruce vzpomínku na zesnulého spoluhráče Dioga Jotu, který tragicky zemřel loni v létě při autonehodě. Záložník Vitinha potvrdil na tiskové konferenci, že náramky v národních barvách se jménem bývalého útočníka Liverpoolu dostali od předsedy vlády Luíse Montenegra. Můžou s nimi hrát i zápasy.

Vitinha na tiskové konferenci, na ruce má vzpomínku na Dioga Jotu
Vitinha na tiskové konferenci, na ruce má vzpomínku na Dioga Jotu
Německo
14. června 2026 · 09:04

Překvapení v sestavě Německa. Trenér Julian Nagelsmann potvrdil, že v úvodním zápase šampionátu proti Curacau nastoupí v brance 40letý Manuel Neuer. Půjde o jeho první start v reprezentaci po 710 dnech.

14. června 2026 · 08:11

Šok při návratu na MS po 24 letech. Fotbalisté Turecka v roli favorita přes dominanci nestačili na Austrálii, které podlehli 0:2. Více čtěte ZDE >>>

Connor Metcalfe se spoluhráči slaví trefu do sítě Turecka
Connor Metcalfe se spoluhráči slaví trefu do sítě Turecka
14. června 2026 · 07:57

FIFA utnula debaty o regulérnosti gólu. Švýcaři totiž skórovali proti Kataru (1:1) z penalty a asistent u videa dlouho řešili, jestli faulovaný hráč nebyl před tím v ofsajdu. Ze záběrů kamer to vypadalo sporně, režie ani neukázala 3D model situace z lepšího úhlu. Snímky s kalibrovanou čárou zveřejnila FIFA až po utkání s tím, že se nedostaly do televizního vysílání kvůli technické chybě. „Pracovní postup VAR nebyl tímto problémem ovlivněn,“ uvedla mezinárodní federace na sociální síti X.

Radek Špryňar, redaktor iSport.cz v USA a Mexiku
14. června 2026 · 06:18

Jak to vypadá ve FIFA shopu v Dallasu? Jaké jsou ceny? A na kolik vyjde český dres? Reportáž přímo z místa čtěte ZDE >>>

Jak vypadá shop FIFA v Dallasu?
Jak vypadá shop FIFA v Dallasu?
Jak vypadá shop FIFA v Dallasu?
Jak vypadá shop FIFA v Dallasu?
Jak vypadá shop FIFA v Dallasu?
Jak vypadá shop FIFA v Dallasu?
Jak vypadá shop FIFA v Dallasu?
Jak vypadá shop FIFA v Dallasu?
Česko
14. června 2026 · 05:51

Čeští reprezentanti v rámci volné soboty navštívili ve Fort Worthu westernovou čtvrť Stockyards a vyrazili i na tamní rodeo.

Skotsko
14. června 2026 · 05:41

Fotbalisté Skotska slaví první výhru na MS po 26 letech! Po triumfu 1:0 nad Haiti jsou v čele skupiny C. Více čtěte ZDE >>>

O výhře Skotů nad Haiti rozhodl John McGinn
O výhře Skotů nad Haiti rozhodl John McGinn
14. června 2026 · 05:35

Upravená pravidla se na MS teprve vrývají pod kůži. Při šlágru mezi Brazílií a Marokem (1:1) se diskutovalo o špatně (ne)nařízených rohových kopech. Více čtěte ZDE >>>

Slovinský rozhodčí Slavko Vinčič řídil utkání mezi Brazílií a Marokem
Slovinský rozhodčí Slavko Vinčič řídil utkání mezi Brazílií a Marokem
Brazílie
14. června 2026 · 02:19

Fotbalisté Brazílie v úvodním utkání skupiny C jen remizovali 1:1 s Marokem. Více čtěte ZDE >>>

Vinícius Júnior dal parádní gól proti Maroku
Vinícius Júnior dal parádní gól proti Maroku
Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA a Mexiku
14. června 2026 · 00:44

Tisíce lidí ve fanzoně v Dallasu sledují zápas Brazílie-Maroko, reportáž, vlog a výstupy na sociálních sítích najdete na iSportu v neděli.

Tisíce lidí ve fanzoně v Dallasu sledují zápas Brazílie-Maroko
Tisíce lidí ve fanzoně v Dallasu sledují zápas Brazílie-Maroko
Česko
14. června 2026 · 00:34

Poprvé se dotkl míče ve 27. minutě, celkově si Patrik Schick během první půle zápasu proti Jižní Koreji (1:2) kopnul třikrát. Největší zbraň českého týmu zůstala na úvod mistrovství světa absolutně nevyužita. Je chyba ve hvězdě Leverkusenu, nebo způsobu hry reprezentace? „Jsou to spojené nádoby,“ říká asistent trenéra Jan Rezek, sám bývalý útočník a čtvrtfinalista EURO 2012. Více čtěte ZDE>>>

 

Jak asistent trenéra Jan Rezek hodnotil výkon Patrika Schicka proti Koreji?
Jak asistent trenéra Jan Rezek hodnotil výkon Patrika Schicka proti Koreji?

Zprávy ze dne 13. června 2026

Brazílie
13. června 2026 · 23:33

Brazílie vstoupí do turnaje proti Maroku bez Neymara, jehož ještě trápí problémy s lýtkem. Carlo Ancelotti vytvořil základní sestavu s věkovým průměrem 29 let a 235 dnů, což je podle společnosti Opta nejstarší složení „kanárků“ na mistrovství světa od jejich čtvrtfinále proti Francii v roce 2006. Utkání sledujte ZDE>>>

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