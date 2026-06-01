MS ve fotbale ONLINE: česká reprezentace už je v New Yorku, první FOTO po přistání
Po 20 letech nebudou opět čeští fotbalisté chybět na mistrovství světa. Přípravy na šampionát, který odstartují 12. června utkáním proti Koreji, i novinky o ostatních týmech, sledujeme online na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Zprávy ze dne 1. června 2026
Obránce Saúd Abdulhamíd z Racingu Lens je jediným krajánkem v nominaci Saúdské Arábie na mistrovství světa v Kanadě, USA a Mexiku. Všichni ostatní fotbalisté působí v domácí soutěži. Ve výběru řeckého trenéra Jorgose Donise nechybí ani dvojnásobný nejlepší asijský fotbalista roku Salim Dausárí. Čtyřiatřicetiletý záložník al-Hilálu se stejně jako brankář Muhammad Uvaís z al-Ula představí na třetím mistrovství.
Nominace Saúdské Arábie na mistrovství světa:
Brankáři: Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah)
Obránci: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr)
Záložníci: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hejji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr)
Útočníci: Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr)
Česká fotbalová reprezentace už dorazila do Ameriky, přistála v New Yorku.
Jihoafrický svaz vyřešil problémy s vízy a fotbalová reprezentace, která bude druhým soupeřem českého týmu ve skupině A, dnes odletí na mistrovství světa. Svaz o tom informoval na webu. Jihoafričané chtěli do Mexika odcestovat už v neděli, kvůli chybějícím vízům pro několik hráčů a členů realizačního týmu museli odlet odložit. Nyní už ale mají všichni hráči potřebné dokumenty v pořádku.
Další sparťanský hráč přijde o účast na mistrovství světa. Zatímco Andrew Irving měl do skotské nominace o poznání dál než John Mercado do té ekvádorské, nakonec se do výběru jihoamerické země nevešel ani levonohý křídelník. Mercado má za národní tým 20 startů, v neděli naskočil na půl hodiny i proti Saúdské Arábii, přednost ale dostali jiní. Ve zveřejněném seznamu hráčů naopak nechybí Ángelo Preciado.
Nominace Ekvádoru na mistrovství světa:
Brankáři: Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (AE Kifisias), Gonzalo Valle (LDU Quito)
Obránci: Willian Pacho (PSG), Piero Hincapié (Arsenal), Joel Ordóňez (Club Brugge), Félix Torres (Internacional), Pervis Estupiňán (AC Milán), Yaimar Medina — KRC Genk, Ángelo Preciado (Atlético Mineiro), Jackson Porozo (Club Tijuana)
Záložníci: Alan Minda (Atlético Mineiro), Moisés Caicedo (Chelsea), Jordy Alcívar (Independiente), Denil Castillo (Midtjylland), John Yeboah (Venezia), Alan Franco (Atlético Mineiro), Pedro Vite (Pumas UNAM), Kendry Páez (River Plate), Nilson Angulo (Sunderland), Gonzalo Plata (Flamengo)
Útočníci: Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise), Anthony Valencia (Royal Antwerp), Enner Valencia (Pachuca), Jordy Caicedo (Huracán), Jeremy Arévalo (Stuttgart)
V nominaci fotbalistů Austrálie na mistrovství světa je i bývalý italský reprezentant do 21 let Cristian Volpato. Záložník Sassuola se přitom za „Socceroos“ rozhodl hrát teprve před pár dny.
Nominace Austrálie na mistrovství světa:
Brankáři: Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers), Mat Ryan (Levante)
Obránci: Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos, (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea City), Alessandro Circati (Parma), Milos Degenek (APOEL), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer AK), Harry Souttar (Leicester City), Kai Trewin (New York City)
Záložníci: Cameron Devlin (Hearts), Jackson Irvine (St Pauli), Mathew Leckie (Melbourne City), Connor Metcalfe (St. Pauli), Aiden O'Neill (New York City), Paul Okon-Engstler (Sydney FC)
Útočníci: Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Nestory Irankunda (Watford), Awer Mabil (Castellon), Mohamed Touré (Norwich City), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Cristian Volpato (Sassuolo), Tete Yengi (Machida Zelvia)
Fotbalisté Brazílie v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím světa rozstříleli na Maracaná 6:2 Panamu. Gólem a přihrávkou se na vítězství podílel Vinícius Júnior.
V nominaci Mexika, které bude ve skupině mistrovství světa jedním ze soupeřů českých fotbalistů, je i brankář Guillermo Ochoa. Čtyřicetiletý gólman kyperského AEL Limassol tak míří na rekordní šestý šampionát. Na mistrovství světa si poprvé zahrál v roce 2006. Kromě něj se na šestém šampionátu představí také kapitán úřadujících mistrů světa Argentinec Lionel Messi a Portugalec Cristiano Ronaldo.
Trenér Javier Aguirre povolal také sedmnáctiletého Gilberta Moru. Záložník Tijuany se může stát nejmladším mexickým hráčem v historii světových šampionátů. V 17 letech si dosud zahrálo na mistrovství sedm fotbalistů včetně brazilské legendy Pelého.
Nominace Mexika na mistrovství světa:
Brankáři: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna).
Obránci: Jesús Gallardo (Toluca), Johan Vásquez (FC Janov/It.), Israel Reyes (América), César Montes (Lokomotiv Moskva/Rus.), Jorge Sánchez (PAOK Soluň/Řec.), Mateo Chávez (AZ Alkmaar/Niz.).
Záložníci: Edson Álvarez (Fenerbahce/Tur.), Érik Lira (Cruz Azul), Álvaro Fidalgo (Betis Sevilla/Šp.), Gilberto Mora (Tijuana)), Brian Gutiérrez, Luis Romo (oba Guadalajara), Orbelín Pineda (AEK Atény/Řec.), Alexis Vega (Toluca), Obed Vargas (Atlético Madrid/Šp.), Luis Chávez (Dynamo Moskva/Rus.).
Útočníci: Roberto Alvarado (Guadalajara), Santiago Giménez (AC Milán/It.), Raúl Jiménez (Fulham/Angl.), Julián Quiňones (al-Kadsiáh/Saúd. Ar.), Armando González (Guadalajara), Guillermo Martínez (UNAM), César Huerta (Anderlecht/Belg.).
Zprávy ze dne 31. května 2026
Na poslední tiskovou konferenci před odletem do New Yorku přišel reprezentační trenér Miroslav Koubek zachmuřený. Po české výhře nad Kosovem (2:1) mu nedělalo žádnou radost, že musel oznámit tři jména, která na poslední chvíli škrtl z kádru pro velký turnaj. Národní tým se na šampionát dostal po dvaceti letech. „Vážně chcete začít tímhle a ne hodnocením zápasu?“ ptal se novinářů v tiskovém středisku na Letné. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Moment, na který se Miroslav Koubek příliš netěšil, přišel na řadu v neděli večer. Trenér českého národního týmu po utkání s Kosovem (2:1) oznámil třem hráčům, že se nevešli do závěrečné nominace pro světový šampionát v Americe. Černého Petra si vytáhli Pavel Bucha, Tomáš Ladra a Christophe Kabongo. Mezi třiadvacítkou hráčů vybraných do pole a trojicí brankářů odletěly všechny důležité opory. Po reprezentační premiéře obdrželi letenky mimo jiné i sedmnáctiletý talent ze Sparty Hugo Sochůrek či plzeňský univerzál Alexandr Sojka či křídelník Denis Višinský. Více čtěte ZDE>>>
Záložník Hugo Sochůrek se týden před svými 18. narozeninami stal nejmladším českým fotbalovým reprezentantem v historii. Talent pražské Sparty v přípravném utkání proti Kosovu nastoupil do druhého poločasu a překonal rekord Adama Hložka. Bývalý sparťan a aktuálně útočník Hoffenheimu debutoval v září 2020 ve věku 18 let, jeden měsíc a 10 dnů.
Uruguayský útočník Luis Suárez sice vyjádřil zájem vrátit se do reprezentace, na mistrovství světa se však nepředstaví. Trenér Marcelo Bielsa devětatřicetiletého fotbalistu Interu Miami do nominace nezařadil. Suárez v reprezentaci skončil v září 2024. Bývalý kanonýr Ajaxu, Liverpoolu, Barcelony nebo Atlétika Madrid se navíc s týmem neloučil v nejlepším, když veřejně zkritizoval Bielsovy praktiky.
Zraněného Billyho Gilmoura nahradil ve skotském týmu pro mundial devatenáctiletý záložník Tyler Fletcher z Manchesteru United. Uvedla to BBC. Nedostalo se tak na na středopolaře pražské Sparty Andyho Irvinga, jehož trenér Steve Clarke označil za jednoho z možných Gilmourových náhradníků.
Cestu jihoafrických fotbalistů na MS provázejí administrativní potíže. Tým, jenž bude druhým českým soupeřem ve skupině A, neodletěl dnes na svou tréninkovou základnu do Mexika, neboť někteří hráči a funkcionáři ještě nedostali víza. Jihoafričané chtěli do Mexika odcestovat kvůli lepší aklimatizaci už 11 dnů před zahajovacím duelem proti domácímu týmu. Dnešní odlet však museli odložit a jejich národní asociace SAFA se snaží problém vyřešit. „Tenhle cestovní a vízový debakl ze strany SAFA je ostudný a mimořádně nefér vůči hráčům a trenérskému štábu,“ uvedl jihoafrický ministr sportu Gayton McKenzie na sociální síti X. „Informoval jsem SAFA, že od nich chci zprávu a že musí být přijata opatření vůči těm, kteří jsou za tenhle bordel zodpovědní. Vypadáme jako blázni.“
Soupeři českých fotbalistů na MS uspěli v sobotních přípravných zápasech, které se hrály na neutrální půdě ve Spojených státech. Mexičané porazili v kalifornské Pasadeně 1:0 Austrálii a Korejská republika v Provu v Utahu rozdrtila Trinidad a Tobago 5:0.
Zprávy ze dne 30. května 2026
Skotsku bude na šampionátu chybět záložník Billy Gilmour. Čtyřiadvacetiletý fotbalista Neapole si v dnešní přípravě s Curacaem poranil koleno. Informoval o tom skotský svaz. Gilmour v kvalifikaci patřil ke klíčovým hráčům reprezentace, kvůli zranění však dnes v Glasgow střídal už před poločasem.
Švédský obránce Boloni Emil Holm kvůli svalovému zranění přijde o mistrovství světa. Místo něj byl povolán Herman Johansson z Dallasu. „Celý život jsem bojoval o to, abych mohl reprezentovat svou vlast na mistrovství světa. Přijít o to kvůli zranění mě strašně moc bolí,“ uvedl v šestadvacetiletý Holm, který byl v uplynulé sezoně v Boloni na hostování z Juventusu.
V neděli večer se postaví před tři hráče a oznámí jim, že v národním týmu končí. Jinými slovy – mistrovství světa v Americe vám těsně uniklo. „Cítím se blbě, je to nevděčná situace,“ ušklíbl se reprezentační trenér Miroslav Koubek na tiskové konferenci před přípravou proti Kosovu. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
O čem všem Ladislav Krejčí na tiskové konferenci mluvil?
- o aktuálním rozpoložení:
„Sezona nedopadla podle představ, ale zapomněl jsem na ni. Mám teď v hlavě jiné věci, proto i nálada je úplně jiná.“
- o zranění na konci sezony:
„Nechci a nebudu to popisovat. Souvislostí bylo víc, je to věc, kterou nepotřebuji pouštět do éteru. Dělal jsem ale všechno, abych byl připravený na mistrovství světa.“
- o debatě s hráči, kteří jsou na hraně:
„Nevím, kdo je na hraně. To rozhodnutí díky bohu nedělám. Chovám se ke všem hráčům stejně, nováčkům se snažíme vytvořit prostředí, aby se cítili co nejlíp. Protože když já jsem nastupoval poprvé za áčko, první dny byly hodně rozkoukávací. Kluci ale ukazují na hřišti i mimo něj, jakou mají kvalitu, a že si místo v týmu zaslouží.“
- o 17letém záložníkovi Hugovi Sochůrkovi:
„Jeho herní projev jsem viděl už v zápasech Sparty. Hugo je skvělý a skromný kluk, na jeho věk i fyzicky vyspělý, což mě překvapilo. Má v sobě něco, co tady moc není. Doufám, že se kluci ve Spartě budou o něj správně starat a budou mu oporou, aby mohl rozvíjet svůj talent. Jsem moc rád, že ukazuje potenciál. Držím mu palce.“