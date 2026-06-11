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MS ve fotbale ONLINE: Český tým ukázal, v jaké barvě dresů nastoupí proti Koreji

Česká radost po trefě Adama Hložka
Česká radost po trefě Adama HložkaZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Autobus české reprezentace téměř na hodinu zablokoval silnici v Zapopanu
Haiti kvůli scéně z boje za nezávislost muselo těsně před startem MS měnit dresy
Hvězdný korejský útočník Son Heung-Min promluvil na tiskové konferenci před zápasem i o českém týmu a Patriku Schickovi
Jaromír Bosák na EURO 2016
Češi se na MS nalétají téměř nejvíc
Miroslav Koubek a Pavel Nedvěd na startu srazu před MS v Americe
Prezident FIFA Gianni Infantino
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iSport.cz
MS fotbal 2026

Je to tady! Začíná fotbalové mistrovství světa a po 20 letech na něm nebudou opět chybět ani čeští fotbalisté. Prvním vyzvyatelem je Korea. Poslední přípravy na šampionát vrcholí. Novinky o ostatních týmech sledujeme online na iSportu. Tipovačka k MS ve fotbale ZDE >>>

Online přenos - MS ve fotbale 2026
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Česko

Zprávy ze dne 11. června 2026

Česko
11. června 2026 · 17:19

Co může nastat při postupu? V pavouku na Čechy číhá Belgie, Kanada i čistě mexická cesta. Je zbytečné předbíhat, ale obzvláště s ohledem na to, že je skupina A na fotbalovém mistrovství světa rozhodně hratelná, napadne českého fanouška jednoduchá otázka: co se stane, pokud postoupíme? Zvlášť v novém formátu mistrovství světa, kdy play off čeká i osm z dvanácti týmů ze třetích míst, se šance zvyšuje, Opta dává Čechům dokonce šanci 63 %. Záleží ale, z jakého místa by postup nastal. Do jaké části pavouka a proti komu by tým Miroslava Koubka směřoval při každém ze tří scénářů? Více čtěte ZDE >>>

Česko
11. června 2026 · 16:44

Poslední rozhovor, poslední trénink ve skromné Sports Areně zhruba deset kilometrů za Guadalajarou a pak už první světová výzva – Jižní Korea. „Chceme vyhrát,“ sebejistě hlásí Lukáš Provod před prvním duelem na mistrovství světa ve fotbale. Na první dobrou vypadal v dobrém rozmaru, v bojovné náladě. Možná i proto, že obdržel dobré zprávy ze Slavie. Během úvodní fáze tréninku jednoho z lídrů týmu opakovaně chválil asistent Jaroslav Plašil. „Hodně dobře, Provi,“ halasil po jedné z několika povedených akcí. Více čtěte ZDE >>>

Lukáš Provod na tréninku reprezentace
Lukáš Provod na tréninku reprezentace
11. června 2026 · 16:26

Velmi turbulentní dny momentálně prožívá somálský rozhodčí Omar Artan, kterého úřady nepustily do USA a kvůli tomu přišel o účast na mistrovství světa. Po návratu domů ho vítaly už na letišti davy lidí. Ted UEFA oznámila, že bude pískat evropský superpohar mezi PSG a Aston Villou v Salcburku.

Česko
11. června 2026 · 15:02

Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA o jedno místo polepšili a do mistrovství světa vstoupí ze 40. pozice. Do čela pořadí se vrátila Argentina, která bude na šampionátu v Americe obhajovat zlato. Nové vydání žebříčku národních týmů dnes zveřejnila na svém webu FIFA.

Česko
11. června 2026 · 14:12

Česká reprezentace zveřejnila, že do úvodního zápasu světového šampionátu proti Jižní Koreji nastoupí v bílé kombinaci dresů.

Korea
11. června 2026 · 11:31

Největší klub, za který kdy hrál, byl Tottenham. Nevyhrál Premier League, nevyhrál Ligu mistrů, do toho je Son Heung-min skromnou a nenápadnou postavou. Proto je možná pro Evropany stále těžko uvěřitelné, jak obří celebritou je na asijském trhu. „Pro vás možná ne, ale u nás je to na úrovni Messiho a Ronalda,“ popisuje korejský novinář Pek Hjon-gi. Přesto už největší hvězda jihokorejského národního týmu nezáří naplno a v domovině už jeho pozice není nezpochybnitelná. Více čtěte ZDE >>>

Son Heung-min na plakátu v mexickém Monterrey
Son Heung-min na plakátu v mexickém Monterrey
11. června 2026 · 11:29

Maroku těsně před startem MS vypadli z nominace obránce Najíf Adžuird a útočník Abda Azzalzúlí. Nahradili je Marván Saadán a Amín Sbáí. Třicetiletý Adžuird nestihl doléčit operovaná třísla. Azzalzúlí se zranil v nedělní generálce s Norskem (1:1), když při bránění rohu spadl na pravé koleno spoluhráč.

Důležitý moment
Česko
11. června 2026 · 10:46

Koubkova parta se chystá na úvodní zápas mundialu. Tým Ligy naruby bedlivě sledoval český výběr poslední hodiny před utkáním. Dění na mistrovství světa narušil i mega transfer na trase Liberec - Slavia. Co řekl Miroslav Koubek na tiskové konferenci? Jak probíhal předzápasový trénink českého týmu? Proč museli redaktoři Ligy naruby opustit tiskovku Koreje? A kam až tipují, že reprezentace v turnaji dokráčí?

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Rekordní přestupy v lize na korejské tiskovce. Jaké jsou Koubkovy otazníky a co tequila v Guadalajaře? • v=2&#38;iSport.cz
Německo
11. června 2026 · 09:52

Hráči Německa nabízí fanouškům cestu zdarma na poslední skupinový zápas mistrovství světa proti Ekvádoru. Server The Athletic píše, že američtí dopravci vyšponovali ceny vlaků z centra New Yorku na stadion v New Jersey z běžných 13 dolarů (270 Kč) na 98 dolarů (2050 Kč). Za cestu autobusem pak fanoušci před zápasem zaplatí 20 dolarů (420 Kč). Při EURO v Německu před dvěma lety přitom měli držitelé vstupenek na zápas hromadnou dopravu v den utkání zdarma.

Důležitý moment
Česko
11. června 2026 · 09:50

Autobus české reprezentace téměř na hodinu zablokoval silnici v Zapopanu. Řidič si špatně najel a s velkým vozidlem uvízl v úzkém vjezdu. Kvůli tomu se vytvořila kolona. Hráči údajně museli dojít část cesty na trénink pěšky.

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11. června 2026 · 09:18

Fotbalisté Haiti museli na posledních chvíli před startem mistrovství světa měnit dresy. Měli na nich totiž vyobrazenou scénu z boje za nezávislost, což podle FIFA porušovalo pravidla. Informoval o tom výrobce dresů Saeta. Společnost uvedla, že původní design vytvořila ve spolupráci se svazem a oslavoval „pýchu, odolnost a duši“ obyvatel Haiti. Rozhodně podle ní nemělo jít o politické vyjádření, což regule FIFA zakazují.

11. června 2026 · 08:29

FIFA oznámila konečné kapacity stadionů pro aktuální mistrovství. Na tom největším v Mexico City si zahraje i česká reprezentace.

 

Atlanta Stadium: 68,239 (Česko vs. JAR)
BC Place Vancouver: 52,497
Boston Stadium: 64,146
Dallas Stadium: 70,649
Guadalajara Stadium: 45,664 (Česko vs. Jižní Korea)
Houston Stadium: 68,777
Kansas City Stadium: 69,045
Los Angeles Stadium: 70,492
Mexico City Stadium: 80,824 (Česko vs. Mexiko)
Miami Stadium: 64,478
Monterrey Stadium: 51,243
New York New Jersey Stadium: 80,663
Philadelphia Stadium: 68,324
San Francisco Bay Area Stadium: 68,827
Seattle Stadium: 66,925
Toronto Stadium: 43,036

11. června 2026 · 08:00

Mistrovství světa je tady a s ním přichází ideální šance dokázat, že fotbalu opravdu rozumíš. Web iSport.cz spouští tipovačku, v níž můžeš poměřit síly s tisíci dalších fanoušků, experty z redakce deníku Sport, a hlavně se svými přáteli. Soutěž probíhá od 11. června do 19. července 2026Registrace je zcela zdarma a zabere jen pár vteřin. Více čtěte ZDE>>>

Důležitý moment
Česko
11. června 2026 · 05:34

V hlavním městě státu Jalisco panuje úmorné dusno a vysoká vlhkost. Podmínky pro maximální sportovní výkon nic moc. Možná i proto přišel reprezentační kouč Miroslav Koubek na tiskovou konferenci pomalejším krokem. Ale zdání klamalo, k novinářům mluvil energicky, přímočaře. Více čtěte ZDE>>>

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA a Mexiku
11. června 2026 · 05:01
Anglie
11. června 2026 · 01:36

Fotbalisté Anglie porazili v generálce Kostariku 3:0. Výkop byl pozdržen o hodinu, jelikož Orlandem se prohnala bouře, která zanechala hřiště podmáčené. Albion otevřel skóre díky Riceovi, ve druhé půli se trefil Gordon z penalty a konečný výsledek stanovil v závěru střídající Watkins.

Zprávy ze dne 10. června 2026

Radek Špryňar, redaktor iSport.cz v USA a Mexiku
10. června 2026 · 23:59

Fanoušci, připravte se na nejdražší šampionát v historii! Ceny obyčejných vod, limonád a piv jsou závratné. Jedno pivo, byť 0,71 litru, vyjde na 372 korun. Místní Corona, populární po celém světě, pak na 348 korun.

Jedno pivo, byť 0,71 litru, vyjde na stadionu v Guadalajaře na 372 korun
Jedno pivo, byť 0,71 litru, vyjde na stadionu v Guadalajaře na 372 korun
Portugalsko
10. června 2026 · 23:50

Portugalsko v generálce před MS porazilo Nigérii 2:1. O vítězství jednoho z největších favoritů nadcházejícího turnaje rozhodli Pedro Neto a střídající Francisco Conceicao.

Korea
10. června 2026 · 23:27

„Zítra je pro nás velký den, mistrovství světa je pro všechny naše hráče naprosto zásadní. Hráči do přípravy investovali skutečně hodně energie a úsilí a to všechno se zítra projeví na hřišti. Jsem přesvědčen o tom, že vyhrajeme,“ uvedl koresjký trenér Hong Mjong-po na tiskové konferenci před utkáním proti Česku.

Korea
10. června 2026 · 23:12

Korejský hvězdný útočník Son Heung-Min na tiskové konferenci před zápasem proti Česku: „Patrik Schick je samozřejmě dobrý hráč, ale fotbal je hra týmu proti týmu. Češi mají své silné i slabé stránky, je to dobrý tým, ale i my budeme hrát na víc než sto procent!“

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