MS ve fotbale ONLINE: Co řekl Son o Česku a Schickovi? Slavný rapper vydal song o Krejčím
Po 20 letech nebudou opět čeští fotbalisté chybět na mistrovství světa. Poslední přípravy na šampionát, který odstartují už v noci ze čtvrtka na pátek utkáním proti Koreji, i novinky o ostatních týmech, sledujeme online na iSportu. Tipovačka k MS ve fotbale ZDE >>>
Zprávy ze dne 11. června 2026
V hlavním městě státu Jalisco panuje úmorné dusno a vysoká vlhkost. Podmínky pro maximální sportovní výkon nic moc. Možná i proto přišel reprezentační kouč Miroslav Koubek na tiskovou konferenci pomalejším krokem. Ale zdání klamalo, k novinářům mluvil energicky, přímočaře. Více čtěte ZDE>>>
Fotbalisté Anglie porazili v generálce Kostariku 3:0. Výkop byl pozdržen o hodinu, jelikož Orlandem se prohnala bouře, která zanechala hřiště podmáčené. Albion otevřel skóre díky Riceovi, ve druhé půli se trefil Gordon z penalty a konečný výsledek stanovil v závěru střídající Watkins.
Zprávy ze dne 10. června 2026
Fanoušci, připravte se na nejdražší šampionát v historii! Ceny obyčejných vod, limonád a piv jsou závratné. Jedno pivo, byť 0,71 litru, vyjde na 372 korun. Místní Corona, populární po celém světě, pak na 348 korun.
Portugalsko v generálce před MS porazilo Nigérii 2:1. O vítězství jednoho z největších favoritů nadcházejícího turnaje rozhodli Pedro Neto a střídající Francisco Conceicao.
„Zítra je pro nás velký den, mistrovství světa je pro všechny naše hráče naprosto zásadní. Hráči do přípravy investovali skutečně hodně energie a úsilí a to všechno se zítra projeví na hřišti. Jsem přesvědčen o tom, že vyhrajeme,“ uvedl koresjký trenér Hong Mjong-po na tiskové konferenci před utkáním proti Česku.
Korejský hvězdný útočník Son Heung-Min na tiskové konferenci před zápasem proti Česku: „Patrik Schick je samozřejmě dobrý hráč, ale fotbal je hra týmu proti týmu. Češi mají své silné i slabé stránky, je to dobrý tým, ale i my budeme hrát na víc než sto procent!“
Kvůli silnému dešti a bleskům nezačne poslední přípravný zápas Anglie na mistrovství světa podle plánu. Pořadatelé v Orlandu na Floridě odložili začátek generálky s Kostarikou původně naplánovaný na 22:00 SELČ o hodinu. Do té doby by už měl být původně silně podmáčený trávník připravený k utkání.
Čeští fotbalisté se dnes ze základny v Dallasu přesunuli do mexické Guadalajary k prvnímu utkání na mistrovství světa proti Koreji. Národní tým o tom informoval na instagramu. Svěřence trenéra Miroslava Koubka po letu trvajícím necelé tři hodiny přivítalo o zhruba deset stupňů chladnější počasí než v Texasu, vpodvečer tamního času absolvují tradiční předzápasový trénink.
Jeden z nejúspěšnějších českých rapperů současnosti Calin vydal nový song „Krejčí“ o českém kapitánovi. Oba pocházejí z Brna a jejich cesty se už dříve protnuly například na mistrovských oslavách Sparty, kde Calin vystupoval. Teď přidává další spojení s fotbalovým obráncem v podobě skladby nesoucí jeho jméno.
Jak je na tom před startem šampionátu Korea, první soupeř mužstva Miroslava Koubka? „Očekávání jsou malá,“ přiznali deníku Sport a webu iSport oslovení novináři. Vše začalo jmenováním trenéra, o kterého nedávno stálo i Česko. Více čtěte ZDE >>>
Somálský rozhodčí Omar Abdulkadir Artan, kterého úřady po příletu nepustily do USA a znemožnily mu pískat na MS, se po návratu do vlasti dočkal bouřlivého přivítání. Podle agentury AP na něj na letišti v Mogadišu kromě vládních činitelů a svazových funkcionářů čekalo také několik stovek fanoušků s vlajkami. „Slibuji vám, že dá-li Bůh, tak budu na příštím mistrovství světa,“ řekl čekajícím příznivcům Artan, který byl loni vyhlášen nejlepším africkým sudím. Na šampionátu v Kanadě, USA a Mexiku se měl představit jako první somálský rozhodčí v historii.
Originální snímek sklidil chválu. Norové se před startem MS vyfotili v dresech klubů, ve kterých začala jejich fotbalová cesta. Třeba kapitán Martin Ödegaard, hvězda Arsenalu, měl na hrudi znak celku Drammen Strong.
Česká televize představila na sociálních sítích pětici komentátorů pro mistrovství světa v Americe - jde o Jaromíra Bosáka, Vlastimila Vláška, Jiřího Štěpána, Ondřeje Prokopa a Lukáše Kaletu. Přímo na místě budou fotbaloví experti Karel Poborský a Michal Kadlec. Více o tom, jak si vysílání zápasů MS rozdělí ČT a Nova čtěte ZDE>>>
REPORTÁŽ PŘÍMO Z GUADALAJARY | Mexickou klasiku na rušné ulici v Guadalajaře zničehonic střídá nám dobře známé prostředí. Je libo buchtičky s krémem nebo bramborák dva kilometry od historického centra za hudebního doprovodu hitů Waldemara Matušky, Evy Pilarové, Dalibora Jandy a dalších legend? Česká Kavárna se stane fanouškovskou ambasádou. Dáte si plzeňské či českobudějovické pivo, vepřové klobásky z grilu, ale taky uslyšíte drsné historky. „Před lety mě dva mafiáni málem zabili kvůli počítači. Jednoho jsem bodl tužkou do krku, to mě zachránilo...“ vypráví Daniel z Frýdku-Místku, majitel podniku. Více čtěte ZDE >>>
Hvězdný útočník Lionel Messi v generálce před mistrovstvím světa coby střídající hráč pomohl gólem z penalty fotbalistům Argentiny k výhře 3:0 nad Islandem. Irák podlehl Venezuele 0:2, plzeňský obránce poraženého týmu Merchas Doski strávil utkání na lavičce. Na stadionu v Alabamě došlo i k pikantní situaci, kdy proti legendárnímu útočníkovi nastoupil syn bývalého spoluhráče z Barcelony. Více čtěte ZDE>>>
Česko a Jižní Korea vyráží na mistrovství světa z podobných startovních pozic a oba tábory mají pádné argumenty. Češi sázejí na pevnější defenzivní základy a nejspíš i lepší standardky. Korejci kontrují vyšším individuálním potenciálem (zvlášť pokud Son, Lee a Kim chytnou slinu) a na několika pozicích mají lepší hráče. Na druhou stranu, defenzivní harakiri Taegeuk Warriors z březnových příprav nejde jen tak přehlédnout. Web iSport přináší detailní rozbor prvního českého soupeře na turnaji. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 9. června 2026
Když íránská reprezentace přistála v Mexiku, její hráči měli na saku připnuté číslo 168. Jak informoval server The Athletic, šlo o odkaz na počet dětí, které zemřely při útoku na školu v první den válečného konfliktu mezi USA a Íránem.
Čeští reprezentanti si dnes naposledy před úvodním zápasem na MS proti Koreji zatrénovali na základně u Dallasu. Ve středu se už svěřenci trenéra Miroslava Koubka letecky přesunou do dějiště utkání mexické Guadalajary, duel je na programu v pátek nad ránem středoevropského času.