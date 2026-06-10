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MS ve fotbale ONLINE: Co řekl Son o Česku a Schickovi? Slavný rapper vydal song o Krejčím

Kapitán Ladislav Krejčí přivádí český tým na generálku před MS proti Guatemale
Kapitán Ladislav Krejčí přivádí český tým na generálku před MS proti GuatemaleZdroj: FAČR
Hvězdný korejský útočník Son Heung-Min promluvil na tiskové konferenci před zápasem i o českém týmu a Patriku Schickovi
Jaromír Bosák na EURO 2016
Češi se na MS nalétají téměř nejvíc
Miroslav Koubek a Pavel Nedvěd na startu srazu před MS v Americe
Prezident FIFA Gianni Infantino
Somálský rozhodčí Omar Abdulkadir Artan nebyl tři dny před startem MS vpuštěn do USA
Skotský kapitán Andy Robertson přečetl dojemný dopis od manželky zesnulého Dioga Joty
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iSport.cz
MS fotbal 2026

Po 20 letech nebudou opět čeští fotbalisté chybět na mistrovství světa. Poslední přípravy na šampionát, který odstartují už v noci ze čtvrtka na pátek utkáním proti Koreji, i novinky o ostatních týmech, sledujeme online na iSportu. Tipovačka k MS ve fotbale ZDE >>>

Online přenos - MS ve fotbale 2026
Všechny zprávyDůležité momenty
Česko

Zprávy ze dne 11. června 2026

Důležitý moment
Česko
11. června 2026 · 05:34

V hlavním městě státu Jalisco panuje úmorné dusno a vysoká vlhkost. Podmínky pro maximální sportovní výkon nic moc. Možná i proto přišel reprezentační kouč Miroslav Koubek na tiskovou konferenci pomalejším krokem. Ale zdání klamalo, k novinářům mluvil energicky, přímočaře. Více čtěte ZDE>>>

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA a Mexiku
11. června 2026 · 05:01
Anglie
11. června 2026 · 01:36

Fotbalisté Anglie porazili v generálce Kostariku 3:0. Výkop byl pozdržen o hodinu, jelikož Orlandem se prohnala bouře, která zanechala hřiště podmáčené. Albion otevřel skóre díky Riceovi, ve druhé půli se trefil Gordon z penalty a konečný výsledek stanovil v závěru střídající Watkins.

Zprávy ze dne 10. června 2026

Radek Špryňar, redaktor iSport.cz v USA a Mexiku
10. června 2026 · 23:59

Fanoušci, připravte se na nejdražší šampionát v historii! Ceny obyčejných vod, limonád a piv jsou závratné. Jedno pivo, byť 0,71 litru, vyjde na 372 korun. Místní Corona, populární po celém světě, pak na 348 korun.

Jedno pivo, byť 0,71 litru, vyjde na stadionu v Guadalajaře na 372 korun
Jedno pivo, byť 0,71 litru, vyjde na stadionu v Guadalajaře na 372 korun
Portugalsko
10. června 2026 · 23:50

Portugalsko v generálce před MS porazilo Nigérii 2:1. O vítězství jednoho z největších favoritů nadcházejícího turnaje rozhodli Pedro Neto a střídající Francisco Conceicao.

Korea
10. června 2026 · 23:27

„Zítra je pro nás velký den, mistrovství světa je pro všechny naše hráče naprosto zásadní. Hráči do přípravy investovali skutečně hodně energie a úsilí a to všechno se zítra projeví na hřišti. Jsem přesvědčen o tom, že vyhrajeme,“ uvedl koresjký trenér Hong Mjong-po na tiskové konferenci před utkáním proti Česku.

Korea
10. června 2026 · 23:12

Korejský hvězdný útočník Son Heung-Min na tiskové konferenci před zápasem proti Česku: „Patrik Schick je samozřejmě dobrý hráč, ale fotbal je hra týmu proti týmu. Češi mají své silné i slabé stránky, je to dobrý tým, ale i my budeme hrát na víc než sto procent!“

Anglie
10. června 2026 · 22:01

Kvůli silnému dešti a bleskům nezačne poslední přípravný zápas Anglie na mistrovství světa podle plánu. Pořadatelé v Orlandu na Floridě odložili začátek generálky s Kostarikou původně naplánovaný na 22:00 SELČ o hodinu. Do té doby by už měl být původně silně podmáčený trávník připravený k utkání.

Česko
10. června 2026 · 21:48

Čeští fotbalisté se dnes ze základny v Dallasu přesunuli do mexické Guadalajary k prvnímu utkání na mistrovství světa proti Koreji. Národní tým o tom informoval na instagramu. Svěřence trenéra Miroslava Koubka po letu trvajícím necelé tři hodiny přivítalo o zhruba deset stupňů chladnější počasí než v Texasu, vpodvečer tamního času absolvují tradiční předzápasový trénink.

Česko
10. června 2026 · 19:41

Jeden z nejúspěšnějších českých rapperů současnosti Calin vydal nový song „Krejčí“ o českém kapitánovi. Oba pocházejí z Brna a jejich cesty se už dříve protnuly například na mistrovských oslavách Sparty, kde Calin vystupoval. Teď přidává další spojení s fotbalovým obráncem v podobě skladby nesoucí jeho jméno.

Korea
10. června 2026 · 13:36

Jak je na tom před startem šampionátu Korea, první soupeř mužstva Miroslava Koubka? „Očekávání jsou malá,“ přiznali deníku Sport a webu iSport oslovení novináři. Vše začalo jmenováním trenéra, o kterého nedávno stálo i Česko. Více čtěte ZDE >>>

10. června 2026 · 13:31

Somálský rozhodčí Omar Abdulkadir Artan, kterého úřady po příletu nepustily do USA a znemožnily mu pískat na MS, se po návratu do vlasti dočkal bouřlivého přivítání. Podle agentury AP na něj na letišti v Mogadišu kromě vládních činitelů a svazových funkcionářů čekalo také několik stovek fanoušků s vlajkami. „Slibuji vám, že dá-li Bůh, tak budu na příštím mistrovství světa,“ řekl čekajícím příznivcům Artan, který byl loni vyhlášen nejlepším africkým sudím. Na šampionátu v Kanadě, USA a Mexiku se měl představit jako první somálský rozhodčí v historii.

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Norsko
10. června 2026 · 12:05

Originální snímek sklidil chválu. Norové se před startem MS vyfotili v dresech klubů, ve kterých začala jejich fotbalová cesta. Třeba kapitán Martin Ödegaard, hvězda Arsenalu, měl na hrudi znak celku Drammen Strong.

10. června 2026 · 11:50

Česká televize představila na sociálních sítích pětici komentátorů pro mistrovství světa v Americe - jde o Jaromíra Bosáka, Vlastimila Vláška, Jiřího Štěpána, Ondřeje Prokopa a Lukáše Kaletu. Přímo na místě budou fotbaloví experti Karel Poborský a Michal Kadlec. Více o tom, jak si vysílání zápasů MS rozdělí ČT a Nova čtěte ZDE>>>

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA a Mexiku
10. června 2026 · 07:41

REPORTÁŽ PŘÍMO Z GUADALAJARY | Mexickou klasiku na rušné ulici v Guadalajaře zničehonic střídá nám dobře známé prostředí. Je libo buchtičky s krémem nebo bramborák dva kilometry od historického centra za hudebního doprovodu hitů Waldemara Matušky, Evy Pilarové, Dalibora Jandy a dalších legend? Česká Kavárna se stane fanouškovskou ambasádou. Dáte si plzeňské či českobudějovické pivo, vepřové klobásky z grilu, ale taky uslyšíte drsné historky. „Před lety mě dva mafiáni málem zabili kvůli počítači. Jednoho jsem bodl tužkou do krku, to mě zachránilo...“ vypráví Daniel z Frýdku-Místku, majitel podniku. Více čtěte ZDE >>>

Česká Kavárna v Guadalajaře
Česká Kavárna v Guadalajaře
Foto z ulic Guadalajary
Foto z ulic Guadalajary
Argentina
10. června 2026 · 06:49

Hvězdný útočník Lionel Messi v generálce před mistrovstvím světa coby střídající hráč pomohl gólem z penalty fotbalistům Argentiny k výhře 3:0 nad Islandem. Irák podlehl Venezuele 0:2, plzeňský obránce poraženého týmu Merchas Doski strávil utkání na lavičce. Na stadionu v Alabamě došlo i k pikantní situaci, kdy proti legendárnímu útočníkovi nastoupil syn bývalého spoluhráče z Barcelony. Více čtěte ZDE>>>

Daniel Tristan Gudjohnsen se zdraví s Lionelem Messim
Daniel Tristan Gudjohnsen se zdraví s Lionelem Messim
Česko
10. června 2026 · 05:00

Česko a Jižní Korea vyráží na mistrovství světa z podobných startovních pozic a oba tábory mají pádné argumenty. Češi sázejí na pevnější defenzivní základy a nejspíš i lepší standardky. Korejci kontrují vyšším individuálním potenciálem (zvlášť pokud Son, Lee a Kim chytnou slinu) a na několika pozicích mají lepší hráče. Na druhou stranu, defenzivní harakiri Taegeuk Warriors z březnových příprav nejde jen tak přehlédnout. Web iSport přináší detailní rozbor prvního českého soupeře na turnaji. Více čtěte ZDE >>>

Heung-min Son, největší hvězda výběru Jižní Koreje
Heung-min Son, největší hvězda výběru Jižní Koreje

Zprávy ze dne 9. června 2026

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA a Mexiku
9. června 2026 · 23:33

 

Írán
9. června 2026 · 22:29

Když íránská reprezentace přistála v Mexiku, její hráči měli na saku připnuté číslo 168. Jak informoval server The Athletic, šlo o odkaz na počet dětí, které zemřely při útoku na školu v první den válečného konfliktu mezi USA a Íránem.

Česko
9. června 2026 · 21:31

Čeští reprezentanti si dnes naposledy před úvodním zápasem na MS proti Koreji zatrénovali na základně u Dallasu. Ve středu se už svěřenci trenéra Miroslava Koubka letecky přesunou do dějiště utkání mexické Guadalajary, duel je na programu v pátek nad ránem středoevropského času.

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