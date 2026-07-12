MS ve fotbale ONLINE: Další trenér končí. Senegal po vypadnutí odvolal Thiawa
Na fotbalovém mistrovství světa je v plném proudu vyřazovací fáze, na programu je čtvrtfinále. Novinky o dění na turnaji sledujeme ONLINE. Program play off MS ve fotbale ZDE>>>
Zprávy ze dne 12. července 2026
Fotbalisty Senegalu už nepovede trenér Pape Bouna Thiaw. Vedení svazu pětačtyřicetiletého kouče po porážce s Belgií v úvodním kole play off na mistrovství světa odvolalo. Federace o tom informovala na webu. Podle listu L'Equipe by mohl Thiawa na reprezentační lavičce nahradit francouzský mistr světa Patrick Vieira, který se narodil v Dakaru.
Zprávy ze dne 11. července 2026
Fotbalový svět zasáhla smutná zpráva. Pětadvacetiletý záložník Jayden Adams, který reprezentoval na letošním mistrovství světa Jihoafrickou republiku, náhle zemřel. Podle zahraničních medií spáchal ve svém domě sebevraždu. Více ZDE>>>
Brankář Kapverd Vozinha se za výkon proti favorizovaným fotbalistům Španělska na mistrovství světa dočkal netradičního vyznamenání. Španělský biolog a fotbalový fanoušek Jesús Ortea po něm pojmenoval nově objevený druh mořského šneka. Informovala o tom agentura Reuters.
Po vyřazení z mistrovství světa čelí kolumbijský záložník Jaminton Campaz nenávisti a výhrůžkám, které směřují i na jeho rodinu. Šestadvacetiletý fotbalista, jenž měl obrovskou šanci v závěru úterního osmifinále proti Švýcarům, se nechce podle médií zatím vrátit domů. Campazova situace vyvolává vzpomínky na léto roku 1994, kdy po vlastním gólu na MS proti domácím Američanům byl pak doma v Kolumbii zastřelen obránce Andrés Escobar.
„Žádný sportovec ani nikdo z jeho nejbližšího okolí by neměl být zastrašován za to, že reprezentuje svou zemi,“ uvedl kolumbijský svaz a obrátil se na policii, aby viníky našla. O respekt žádá i samotný Campaz. „Součástí fotbalu jsou i těžké okamžiky. Moje Kolumbie, prosím, nikdy neztrácej respekt. Můžeme myslet jinak nebo cítit zlost, ale žádná vášeň neospravedlňuje nenávist a život ve strachu,“ reagoval na nenávistné vzkazy na sociálních sítích.
Španělský trenér Luis de la Fuente označil nadcházející zápas s Francií za předčasné finále. A také Lamine Yamal se nechal slyšet, že se v úterý v Dallasu utkají dva nejlepší týmy na turnaji. On sám v předvečer zápasu oslaví 19. narozeniny a určitě by si rád nadělil nějaký dárek. Ale to, že zatím dal na mistrovství světa jen jeden gól, ho prý netrápí.
„Myslím, že na tenhle zápas všichni čekali už od začátku mistrovství. A já se na něj opravdu těším. Pokud se má Francie někoho bát, pak jsme to podle mě my. Už jsme je v minulosti vyřadili,“ připomněl dvě nedávné výhry, na nichž se výrazně podílel.
Cupital ze hřiště a utíral si vlhké oči do dresu. Málem se rozplakal. Thibaut Courtois, gólman belgických fotbalistů, si ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Španělsku (1:2) poranil stehenní sval. I když nemusel, po zásahu trenéra Rudiho Garcíi vystřídal. „Jednoznačně klíčový moment utkání,“ řekl brankář Tomáš Vaclík ve studiu televizní stanice Nova Action. Náhradník Senne Lammens totiž chyboval před rozhodující trefou Mikela Merina. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 10. července 2026
Španělé poprvé na fotbalovém mistrovstvísvěta inkasovali, ale vůbec jim to nevadilo. Stále totiž platí, že s Belgií neprohráli 40 let. Ve čtvrtfinále hráči La Roja vyhráli 2:1 a v semifinále vyzvou Francii. V 88. minutě rozhodl stejně jako v osmifinále žolík Mikel Merino. Brankář a opora Belgie Thibaut Courtois vinou zranění zápas nedohrál. Vše o utkání ZDE>>>
Nejslavnější německý trenér posledních patnácti let se velmi pravděpodobně konečně spojí s německou reprezentací. Jürgen Klopp ještě na světový šampionát odlétal jako televizní expert, domů se dost možná vrátí už jako hlavní trenér národního týmu. V tomto týdnu by se měl potkat se zástupci svazu v New Yorku. Tématem by podle zahraničních médií měla být také „vlastenecká sleva“. Více čtěte ZDE >>>
Střety mezi policií a fotbalovými fanoušky vypukly v noci na pátek v jedné z londýnských čtvrtí po skončení čtvrtfinálového zápasu, v němž na MS vyřadila Francie Maroko. Při násilnostech byl zraněn jeden policista a čtyři fanoušci byli zatčeni, informovala agentura AFP s odvoláním na londýnskou policii.
Dle očekávání, Francie je semifinalistou mistrovství světa. Ve čtvrtfinálovém boji proti mistrům Afriky z Maroka se ale možná očekávala vyrovnanější podívaná. 22:5 na střely, 8:1 na pokusy na bránu, 3,1:0,1 na xG... Favorit šampionátu zkrátka svého soupeře překonal prakticky ve všem, a to nezačal nejlépe. Klub neproměněných penalt totiž přivítal hvězdného Kyliana Mbappého, který se ale přeci jen následně prosadil, ale taky střídal kvůli zranění. Více o utkání ZDE>>>
Zprávy ze dne 9. července 2026
Angličtí fotbalisté se na mistrovství světa budou muset obejít bez obránce Jarella Quansaha, kterému FIFA kvůli vyloučení v osmifinále s Mexikem udělila trest na dva zápasy. Třiadvacetiletý stoper Liverpoolu, jenž v předchozí sezoně hostoval v Leverkusenu, může případně zasáhnout až do bojů o medaile.
Quansah v druhé půli utkání s Mexikem trefil ve skluzu holeň Jesúse Gallarda a rozhodčí po kontrole u videa vytáhl v 54. minutě červenou kartu. Trenér Angličanů Thomas Tuchel po utkání sudího zkritizoval, podle něj Quansah vyloučený být neměl.
Americký fotbalista Christian Pulisic si při porážce 1:4 v osmifinále mistrovství světa s Belgií zlomil nohu a bude několik týdnů mimo hru. Podle agentury AP útočník AC Milán utrpěl mikrofrakturu holenní i lýtkové kosti.
Na hřišti to byla pořádná bitva, ale nechutný útok přišel až po zápase ve virtuálním prostředí. Paraguayská senátorka Celeste Amarilla po vyřazení své země v šestnáctifinále mistrovství světa proti Francii (0:1) na sociálních sítích útočila na Kyliana Mbappého. „Kolonizovaný Kamerunec, který usilovně předstírá, že je Francouz, zapšklý, zbohatlík, arogantní a ošklivý,“ napsala mimo jiné. Francouz ve své odpovědi použil slova jako „opovrženíhodná“ a „rasistka“. Do přestřelky se postupně zapojil i francouzský prezident a paraguayská vláda. Více čtěte ZDE >>>
Portugalsko podle médií převezme po vyřazení v osmifinále mistrovství světa Jorge Jesus. List A Bola napsal, že jednasedmdesátiletý kouč a šéf svazu Pedro Proenca už mají za sebou klíčovou schůzku a nástupce Roberta Martíneze má připravenou čtyřletou smlouvu. Trenér Martínez oznámil konec na lavičce Portugalska jen krátce po osmifinálové porážce 0:1 se svým rodným Španělskem. Tým vedl od ledna 2023 a nyní mu vypršel kontrakt.
Letošní mistrovství světa sice stanovilo nový rekord v počtu diváků, průměrnou návštěvnost předchozího šampionátu v USA ale nepřekoná. V roce 1994 činil průměr na jeden zápas 68.991 diváků a podle agentury DPA je již před čtvrtfinále jisté, že na letošním turnaji bude nižší. Šestnáct stadionů v Severní Americe se podle údajů FIFA pokaždé zaplnilo více než z 99 procent. Z televizních záběrů na tribuny s prázdnými sedadly však bylo často patrné, že oficiální návštěvnost neodpovídá skutečnosti.
Maroko se budou muset kvůli zranění ve čtvrtfinále MS proti Francii obejít bez svého nejlepšího střelce na turnaji Ismáíla Saibárího. Útočník pomohl Maroku třemi góly do osmifinále, ale ve vítězném utkání 3:0 proti Kanadě musel už ve 22. minutě kvůli zranění stehenního svalu střídat. „Musím nasadit jen ty hráče, kteří jsou stoprocentně v pořádku. Doufám, že Saibárí nevypadne na celý zbytek turnaje, ale zápas proti Francii nestihne,“ řekl trenér Vahbí.
Fanoušci jsou na špičkách, na mistrovství světa ve fotbale začíná čtvrtfinále. Ve hře je posledních osm týmů, zbývá odehrát posledních osm zápasů. Stále však existuje šestnáct variant složení rozhodujícího zápasu, který je na programu příští neděli. Vyloučeno není překvapení, ale i očekávaný střet gigantů včetně reprízy finále z minulého šampionátu. Projděte si všechny možnosti. Více čtete ZDE>>>
Zprávy ze dne 8. července 2026
Norská výprava na fotbalovém šampionátu po jednom dnu změnila hotel, protože necítila potřebný komfort před čtvrtfinálovým soubojem s Anglií. Tým kolem kanonýra Erlinga Haalanda se ubytoval v pondělí odpoledne ve Fort Lauderdale nedaleko Miami, ale vyžádal si změnu, údajně kvůli hluku nebo špinavým pokojům, o čemž informovala norská televize NRK.
„Bylo pár věcí, které mohly být lepší. Prostě abychom se co nejlépe mohli připravit na zápas,“ vysvětlil stroze kapitán Martin Ödegaard. V původním hotelu Dalmar vadily Norům podle médií například rušná ulice, nedaleké staveniště, pokoje páchnoucí kouřem nebo plíseň. Obrátili se proto na organizátora šampionátu federaci FIFA a za dvě a půl hodiny se stěhovali.
Na penaltové rozstřely ve Švýcarsku obecně nevzpomínají úplně v nejlepším. Z prvních šesti uspěli pouze jedinkrát. Po závěrečném hvizdu osmifinále mistrovství světa proti Kolumbii (0:0) musela mezi fanoušky převládat skepse. Speciální pocity pak zažíval především jeden muž. Manuel Akanji selhal ve dvou předchozích rozstřelech, přesto si věřil. Penaltový antitalent znovu neuspěl, čímž vytvořil nový rekord, ovšem spoluhráči ho tentokrát podrželi. „Poslední penalta, co jsem kdy kopal. Byla to katastrofa,“ bědoval s úlevou ve tváři Akanji. Více čtěte ZDE>>>
Češi na fotbalovém MS už dávno skončili, přesto ale pořád vládnou jedné statistice. Podle FIFA jsou Češi týmem s nejvyšší průměrnou rychlostí! V čem vynikl Alexandr Sojka, kdo je nejpilnější střelec a kdo nejčastěji fauloval? Více čtěte ZDE>>>