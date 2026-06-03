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MS ve fotbale ONLINE: Druhý český trénink v Americe. Reprezentace zveřejnila čísla dresů

Druhý trénink české reprezentace v USA
Druhý trénink české reprezentace v USAZdroj: @ceskarepre_cz / X
Pavel Šulc s Lukášem Červem v tréninkovém centru New York Red Bulls
David Jurásek se rozcvičuje
Patrik Schick v akci během tréninku před utkáním s Guatemalou
Česká radost po trefě Adama Hložka
Stadion New Yorku Red Bulls
Adam Hložek s Ladislavem Krejčím vyrazili na baseball
Hotel The Westin Governor Morris, kde v USA bydlí česká reprezentace
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iSport.cz
MS fotbal 2026

Po 20 letech nebudou opět čeští fotbalisté chybět na mistrovství světa. Přípravy na šampionát, který odstartují 12. června utkáním proti Koreji, i novinky o ostatních týmech, sledujeme online na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

Online přenos - MS ve fotbale 2026
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Česko

Zprávy ze dne 3. června 2026

Česko
3. června 2026 · 22:57

Čeští  reprezentanti za sebou mají druhý trénink na americké půdě. Následuje páteční generálka s Guatemalou.

Česko
3. června 2026 · 21:37

Poprvé mluvil o sestupu West Hamu, své budoucnosti i zájmu Slavie. Záložník Tomáš Souček dostal na hotelu v Morristownu očekávané dotazy, usmál se jim, ale zůstal nad věcí. „Teď je pro mě téma jen reprezentace,“ odpovídal před generálkou s Guatemalou. Více čtěte ZDE>>>

 

Tomáš Souček během tréninku reprezentace
Tomáš Souček během tréninku reprezentace
Česko
3. června 2026 · 21:24

Češi se v New Jersey v pátek ve dvě hodiny ráno českého času utkají s Guatemalou, do akce by se měly dostat už i největší hvězdy, které minule odpočívaly. „Já už jsem připravený na devadesát procent, v den zápasu budu na sto. To je ideální,“ usmíval se trenér reprezentace Miroslav Koubek. Co ještě řekl? Více čtěte ZDE>>>

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Důležitý moment
Česko
3. června 2026 · 17:52

Česká reprezentace ve středu odpoledne na svých kanálech zveřejnila čísla dresů, se kterými budou fotbalisté nastupovat na MS v Americe:

 

#1 Matěj Kovář
#2 David Zima
#3 Tomáš Holeš
#4 Robin Hranáč
#5 Vladimír Coufal
#6 Štěpán Chaloupek
#7 Ladislav Krejčí
#8 Vladimír Darida
#9 Adam Hložek
#10 Patrik Schick
#11 Jan Kuchta
#12 Lukáš Červ
#13 Mojmír Chytil
#14 David Jurásek
#15 Pavel Šulc
#16 Jindřich Staněk
#17 Lukáš Provod
#18 Michal Sadílek
#19 Tomáš Chorý
#20 Jaroslav Zelený
#21 David Douděra
#22 Tomáš Souček
#23 Lukáš Horníček
#24 Alexandr Sojka
#25 Hugo Sochůrek
#26 Denis Višinský

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA
3. června 2026 · 17:34

Metlife Stadium v New Jersey - místo, kde se bude hrát finále mistrovství světa. Tamní akreditační centrum jede na plné obrátky, také redakce iSportu už má vyzvednutou turnajovou novinářskou průkazku.

Na Metlife Stadium v New Jersey se bude hrát finále MS ve fotbale
Na Metlife Stadium v New Jersey se bude hrát finále MS ve fotbale
Součástí Metlife Stadium v New Jersey je i akreditační centrum pro novináře
Součástí Metlife Stadium v New Jersey je i akreditační centrum pro novináře
Česko
3. června 2026 · 15:32

Jakub Schoř, zkušený bezpečnostní manažer FAČR, je překvapen z toho, jak střežená je česká reprezentace v New Jersey. Policie, šerifové, security, velká černá SUV se zatmavenými skly. Národní tým všude někdo střeží. „Tohle nečekal nikdo,“ vypráví bývalý policista. Rozhovor čtěte ZDE >>>

Čeští fotbalsité na prvním tréninku na mistrovství světa, jejich hotel a bezpečnostní manažer Jakub Schoř
Čeští fotbalsité na prvním tréninku na mistrovství světa, jejich hotel a bezpečnostní manažer Jakub Schoř
3. června 2026 · 15:06

Sports Illustrated Stadium = domov New Yorku Red Bulls. Tady sehraje česká reprezentace v pátek ve dvě hodiny ráno českého času generálku s Guatemalou. Jde o stadion s kapacitou 25 tisíc, běžná návštěva v MLS je kolem 20 tisíc. Nachází se v rezidenční čtvrti New Jersey s výhledem na Manhattan a hraje tam například Erik Forsberg nebo Eric-Maxim Choupo Moting.

Tým kouče Miroslava Koubka na něm trénovat nebude, neboť je od Morristownu, kde Češi bydlí, vzdálený asi hodinu. Odehrají tam rovnou zápas, tréninkové jednotky absolvují ve strážené akademii New Yorku Red Bulls poblíž hotelu. O prvním tréninku reprezentace více ZDE>>>

Stadion New Yorku Red Bulls
Stadion New Yorku Red Bulls
Stadion New Yorku Red Bulls
Stadion New Yorku Red Bulls
Stadion New Yorku Red Bulls
Stadion New Yorku Red Bulls
Írán
3. června 2026 · 11:32

Íránský tým, nad jehož startem na MS se kvůli válce s USA dlouho vznášel otazník, odletí na svou základnu do Mexika v sobotu. Ještě předtím odehraje ve čtvrtek za zavřenými dveřmi v Turecku generálku na šampionát proti Mali. 

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA
3. června 2026 · 03:00

Volné úterní odpoledne využili reprezentanti k návštěvě Manhattanu. Z hotelu v Morristownu vyrazili do samotného srdce New Yorku. Velká část týmu navštívila baseballový zápas Yankees s Clevelandem, hráči si nakoupili i dresy slavného celku MLB z New Yorku. Jan Kuchta na fotkách na sociálních sítích zaujal řetězem kolem krku. Generální manažer zase Pavel Nedvěd zvolil výhled z mrakodrapu po boku přítelkyně Dary Rolins. Ve středu se budou chystat na generálku s Guatemalou.

Adam Hložek s Ladislavem Krejčím vyrazili na baseball
Adam Hložek s Ladislavem Krejčím vyrazili na baseball
Dara Rolins s Pavlem Nedvědem v New Yorku
Dara Rolins s Pavlem Nedvědem v New Yorku

Zprávy ze dne 2. června 2026

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA
2. června 2026 · 21:19

Útulné tréninkové centrum klubu New York Red Bulls v obci East Hanover asi nikdy nebylo tak hlídaným Alcatrazem jako nyní. „Tak jste fakt tady. Kluci, vítejte,“ pozdravil trenér Miroslav Koubek české novináře, když se po třičtvrtěhodinovém čekání a bezpečnostních procedurách dostali do areálu. Reportáž přímo z USA čtěte ZDE >>>

Češi si poprvé zatrénovali v USA
Češi si poprvé zatrénovali v USA
Čeští fotbalisté si poprvé zatrénovali v USA
Čeští fotbalisté si poprvé zatrénovali v USA
Čeští fotbalisté si poprvé zatrénovali v USA
Čeští fotbalisté si poprvé zatrénovali v USA
Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA
2. června 2026 · 19:14

The Westin Governor Morris = tady bydlí česká fotbalová reprezentace. Kousek odsud v Morristownu má Donald Trump své letiště, odkud vyráží na golf.

Hotel The Westin Governor Morris, kde v USA bydlí česká reprezentace
Hotel The Westin Governor Morris, kde v USA bydlí česká reprezentace
Hotel The Westin Governor Morris, kde v USA bydlí česká reprezentace
Hotel The Westin Governor Morris, kde v USA bydlí česká reprezentace
2. června 2026 · 18:31

Rozhodčím na MS bude pomáhat systém VAR s posuzováním ofsajdů přímo během hry. Sudí dostanou zprávu o zjevných ofsajdových postaveních do sluchátka, aby mohli okamžitě přerušit hru a nemuseli čekat na přezkoumání během přerušení. Asistenti budou nadále v případě nejistoty čekat na dohrání akce, nově jim ale může ihned pomoct videorozhodčí. Díky pokynu z centrály VAR v Dallasu mohou odmávat ofsajd s minimálním zpožděním a ještě před dokončením akce. Okamžité posuzování ofsajdů má zrychlit hru a zabránit zbytečným zraněním hráčů.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA
2. června 2026 · 17:28
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Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA
2. června 2026 · 17:04

„Vyšší intenzita, máme to pokropený, tak ať je to v pořádných otáčkách,“ hecuje reprezentanty Koubkův asistent Jan Rezek, nejhlasitější člen na hřišti.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA
2. června 2026 · 16:49

Miroslav Koubek přátelsky přivítal média a dovolil jim sledovat trénink déle, než bylo původně domluvených patnáct minut.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA
2. června 2026 · 16:38

Jediný Jan Kuchta neabsolvuje tréninkovou jednotku s týmem a připravuje se individuálně.

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Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA
2. června 2026 · 16:18

Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd právě na trénink dorazil po soukromé ose s přítelkyní Darou Rolins. Řidič obrovského černého SUV je vysadil před bránou a odjel.

Dara Rolins sleduje trénink české reprezentace
Dara Rolins sleduje trénink české reprezentace
Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz v USA
2. června 2026 · 15:38
2. června 2026 · 13:56

Už před čtvrt rokem schválila Mezinárodní fotbalová pravidlová komise (IFAB) na zasedání ve Walesu balíček úprav, které mají za cíl zrychlit tempo hry. Změny pravidel nyní vstoupily v platnost, bude se podle nich hrát už na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Co všechno se změní a na co si musí dávat fotbalisté větší pozor? Čtěte ZDE>>>

Na fotbalovém MS v Americe začnou platit některá nová pravidla
Na fotbalovém MS v Americe začnou platit některá nová pravidla
Rakousko
2. června 2026 · 12:56

Christoph Baumgartner z Rakouska přijde kvůli svalovému zranění o mistrovství světa. Útočník Lipska se zranil při rozcvičce před pondělním přípravným zápasem s Tuniskem a dnešní vyšetření magnetickou rezonancí odhalilo závažnější problém, který jeho start na šampionátu vyloučil, informoval rakouský svaz. Reprezentační trenér Ralf Rangnick může ještě tento týden za Baumgartnera dodatečně nominovat náhradníka.

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