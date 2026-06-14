MS ve fotbale ONLINE: Ekvádor už slaví! Prezident rozhodl o zlevnění piva během turnaje
Je to tady! Začalo fotbalové mistrovství světa a po 20 letech na něm opět nechybí ani čeští fotbalisté. V prvním zápase ale vyšli bodově naprázdno proti Jižní Koreji (1:2). Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu i se zpravodaji na místě. Tipovačka k MS ve fotbale ZDE >>>
Zprávy ze dne 14. června 2026
Somálský rozhodčí Omar Abdulkadir Artan, kterého úřady nevpustily do USA, dostane zaplaceno, jako kdyby na mistrovství světa pískal. BBC s odkazem na své zdroje uvedla, že mezinárodní federace FIFA se rozhodla sudímu honorář vyplatit. Jeho výše není známá.
Artana nevpustili začátkem týdne do USA na letišti v Miami. Somálsko patří k zemím, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země.
Poté, co přišel o světový šampionát, mu UEFA svěřila rozhodování evropského Superpoháru. Artan tak bude pískat 12. srpna v Salcburku utkání vítěze Ligy mistrů Paris St. Germain s úřadujícím šampionem Evropské ligy Aston Villou.
Ekvádorští fanoušci dostali důvod k radosti ještě před případnými úspěchy svých fotbalistů na mistrovství světa. Prezident Daniel Noboapo dobu šampionátu zrušil zvláštní spotřební daň z piva a vína. Cena piva by tak podle něj měla klesnout o více než 20 procent. „Všichni se teď soustředí na fotbal více než na cokoli jiného. Věřím, že národní tým dojde hodně daleko,“ řekl Noboa, oblečený ve žlutém dresu národního týmu.
Do akce jde dnes Curacao, nejmenší účastník historie šampionátů s nejstarším trenérem a nejhorším autobusem. Karibský ostrov (cca 160 tisíc obyvatel) znovu vede slavný Nizozemec Dick Advocaat (78), protože to zkrátka bez něj nešlo. „Bavte se fotbalem, pak přijdou i výsledky,“ zní jeho krédo pro outsidera velkého turnaje. Více čtěte ZDE>>>
Jak Tomáš Skuhravý vzpomíná na MS 1990 a přestup do Itálie? V čem dnes vidí celosvětový problém fotbalu? Kdo byl podle něj mohl být lídrem Čechů na MS? A proč se Italové na šampionát opakovaně nedostali? Celý rozhovor čtěte ZDE >>>
Portugalci mají na ruce vzpomínku na zesnulého spoluhráče Dioga Jotu, který tragicky zemřel loni v létě při autonehodě. Záložník Vitinha potvrdil na tiskové konferenci, že náramky v národních barvách se jménem bývalého útočníka Liverpoolu dostali od předsedy vlády Luíse Montenegra. Můžou s nimi hrát i zápasy.
Překvapení v sestavě Německa. Trenér Julian Nagelsmann potvrdil, že v úvodním zápase šampionátu proti Curacau nastoupí v brance 40letý Manuel Neuer. Půjde o jeho první start v reprezentaci po 710 dnech.
Šok při návratu na MS po 24 letech. Fotbalisté Turecka v roli favorita přes dominanci nestačili na Austrálii, které podlehli 0:2. Více čtěte ZDE >>>
FIFA utnula debaty o regulérnosti gólu. Švýcaři totiž skórovali proti Kataru (1:1) z penalty a asistent u videa dlouho řešili, jestli faulovaný hráč nebyl před tím v ofsajdu. Ze záběrů kamer to vypadalo sporně, režie ani neukázala 3D model situace z lepšího úhlu. Snímky s kalibrovanou čárou zveřejnila FIFA až po utkání s tím, že se nedostaly do televizního vysílání kvůli technické chybě. „Pracovní postup VAR nebyl tímto problémem ovlivněn,“ uvedla mezinárodní federace na sociální síti X.
Jak to vypadá ve FIFA shopu v Dallasu? Jaké jsou ceny? A na kolik vyjde český dres? Reportáž přímo z místa čtěte ZDE >>>
Čeští reprezentanti v rámci volné soboty navštívili ve Fort Worthu westernovou čtvrť Stockyards a vyrazili i na tamní rodeo.
Fotbalisté Skotska slaví první výhru na MS po 26 letech! Po triumfu 1:0 nad Haiti jsou v čele skupiny C. Více čtěte ZDE >>>
Upravená pravidla se na MS teprve vrývají pod kůži. Při šlágru mezi Brazílií a Marokem (1:1) se diskutovalo o špatně (ne)nařízených rohových kopech. Více čtěte ZDE >>>
Fotbalisté Brazílie v úvodním utkání skupiny C jen remizovali 1:1 s Marokem. Více čtěte ZDE >>>
Tisíce lidí ve fanzoně v Dallasu sledují zápas Brazílie-Maroko, reportáž, vlog a výstupy na sociálních sítích najdete na iSportu v neděli.
Poprvé se dotkl míče ve 27. minutě, celkově si Patrik Schick během první půle zápasu proti Jižní Koreji (1:2) kopnul třikrát. Největší zbraň českého týmu zůstala na úvod mistrovství světa absolutně nevyužita. Je chyba ve hvězdě Leverkusenu, nebo způsobu hry reprezentace? „Jsou to spojené nádoby,“ říká asistent trenéra Jan Rezek, sám bývalý útočník a čtvrtfinalista EURO 2012. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 13. června 2026
Brazílie vstoupí do turnaje proti Maroku bez Neymara, jehož ještě trápí problémy s lýtkem. Carlo Ancelotti vytvořil základní sestavu s věkovým průměrem 29 let a 235 dnů, což je podle společnosti Opta nejstarší složení „kanárků“ na mistrovství světa od jejich čtvrtfinále proti Francii v roce 2006. Utkání sledujte ZDE>>>
Katar uhrál historicky první bod na mistrovství světa. Proti Švýcarsku, které mělo 26 střel za zápas, vyrovnal v nasatevném čase Boualem Khoukhi. Utkání skončilo 1:1. Více čtěte ZDE>>>
FIFA zareagovala na oficiálním kanálu na kritiku po utkání Česko-Jižní Korea (1:2). Organizátoři sice na Estadio Akron oznámili téměř vyprodáno, mělo údajně chybět 679 míst, jenže televizní záběry ukázaly daleko větší mezery. „Oficiální údaje o návštěvnosti odrážejí počet naskenovaných vstupenek a diváků přítomných v areálu stadionu, nikoliv vizuální odhady obsazenosti sedadel v kterémkoli okamžiku během zápasu,“ uvedla mezinárodní federace. „FIFA úzce spolupracuje se správou stadionů a týmy zajišťujícími prodej vstupenek, aby zjistila, že všechny zveřejněné údaje vycházejí z ověřených provozních dat,“ stálo ve vyjádření.
Pro opuštěná místa na tribunách při duelu Čechů, na což upozornil server The Athletic, má podle FIFA velmi snadné vysvětlení: „Je potřeba vzít v úvahu, že během zápasu v Guadalajaře bylo možné vidět řadu fanoušků s platnými lístky, kteří po dobu utkání stáli v ochozech a koridorech stadionu, místo toho, aby setrvávali na svých přidělených místech.“
Trenér Ralf Rangnick zůstane u fotbalistů Rakouska i po mistrovství světa, do něhož s týmem vstoupí v úterý zápasem s Jordánskem. Sedmašedesátiletý německý kouč podepsal před startem turnaje smlouvu do roku 2027. V případě úspěšné kvalifikace na EURO 2028 se kontrakt automaticky prodlouží i na šampionát, který budou hostit Velká Británie a Irsko. Rangnick vede rakouskou reprezentaci od roku 2022 a letos s týmem vybojoval v baráži postup na MS.
Po startu v Mexiku a Kanadě přichází na fotbalovém mistrovství čas i na nablýskané chrámy NFL a spousta hvězd amerického fotbalu si show nenechá ujít. Jaký vztah k nejpopulárnějšímu sportu světa mají, a komu předpovídají úspěch? Více čtěte ZDE>>>