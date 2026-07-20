Předplatné

MS ve fotbale ONLINE: Hráči míří za králem, projíždějí centrem Madridu. Nové oslavné logo svazu

Nové logo a přílet mistrů světa do Madridu
Nové logo a přílet mistrů světa do MadriduZdroj: Koláž iSport
Španělští mistři světa už jsou v Madridu
Gianni Infantino a Donald Trump přichází na závěrečný ceremoniál
Španělský kapitán Rodri byl vyhlášen nejlepším hráčem fotbalového mistrovství světa
Donald Trump a Gianni Infantino při společném vystoupení v New Yorku
Francouzský kapitán Kylian Mbappé během zápasu o bronz s Anglií
Angličané vybojovali bronzové medaile
Didier Deschamps v diskuzi s Michaelem Olisem
141
Fotogalerie
iSport.cz
MS fotbal 2026

Fotbalové mistrovství světa vyvrcholilo finálovou bitvou, ve které Španelsko porazilo Argentinu 1:0 po prodloužen. Historicky druhý triumf nyní oslavuje doma. Dění v Madridu sledujeme ONLINE. Program play off MS ve fotbale ZDE>>>

Online přenos - MS ve fotbale 2026
Všechny zprávyDůležité momenty

Zprávy ze dne 20. července 2026

Španělsko
20. července 2026 · 17:48

Španělský server Marca informuje, že hráči a realizační tým po odpočinku v hotelu nasedli do autobusů a přes centrum madridu míří za králem Filipem VI. do jeho rezidence Zarzuela u Madridu. V hlavním městě už se fanoušky plní jedno z hlavních náměstí Plaza de Cibeles, kde proběhne vítání hráčů i řada koncertů

Plaza de Cibeles, jedn z největších náměstí v Madridu, se chystá na příjezd mistrů světa
Plaza de Cibeles, jedn z největších náměstí v Madridu, se chystá na příjezd mistrů světa
Plaza de Cibeles, jedn z největších náměstí v Madridu, se chystá na příjezd mistrů světa
Plaza de Cibeles, jedn z největších náměstí v Madridu, se chystá na příjezd mistrů světa
Španělsko
20. července 2026 · 16:52

„Byla jsi 16 let sama, ale už je na čase, abys měla na našem erbu společnost.“ Španělský mužský fotbalový svaz přidal na své logo druhou hvězdu - která značí druhý titul z mistrovství světa.

Argentina
20. července 2026 · 15:55

Trapné divadlo z průběhu zápasu, v němž si neodpustili řadu zákeřností, pokračovalo i po závěrečném hvizdu. Při korunovaci šampionů se Argentinci uchýlili k nepěknému gestu. Více čtěte ZDE >>>

Argentinci ukázali při korunovaci novým mistrům světa záda
Argentinci ukázali při korunovaci novým mistrům světa záda
Důležitý moment
Španělsko
20. července 2026 · 15:28

V Madridu přistálo dnes kolem 14:30 SELČ letadlo společnosti Iberia s týmem fotbalových mistrů světa na palubě. Španělská televize záběry vysílala v přímém přenosu. Fotbalisty přijmou odpoledne král Felipe VI. a premiér Pedro Sánchez. Pak se uskuteční pro tým La Roja slavnostní průvod Madridem. Očekávají se bouřlivé oslavy.

Španělští mistři světa už jsou v Madridu
Španělští mistři světa už jsou v Madridu
Španělští mistři světa po příletu do Madridu
Španělští mistři světa po příletu do Madridu
Španělští mistři světa po příletu do Madridu
Španělští mistři světa po příletu do Madridu
Francie
20. července 2026 · 12:35

Nejrychlejším hráčem uplynulého MS ve fotbale byl francouzský útočník Kylian Mbappé. Statistici naměřili vítězi střelecké tabulky rychlost 37,61 km/h.

Česko
20. července 2026 · 11:13

Čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací FIFA po mistrovství světa na 48. místě. Do čela pořadí se před Argentinu dostali šampioni ze Španělska.

USA
20. července 2026 · 10:17

Americký prezident Donald Trump hned po skončení rozšířeného mistrovství světa požádal předsedu FIFA Gianniho Infantina, aby USA co nejdříve pověřil pořádáním dalšího šampionátu. Zatímco letos byli spolupořadateli turnaje Mexiko a Kanada, příště už by Spojené státy chtěly spolupracovat jen s jednou další zemí, řekl Trump televizi Fox Sports. Nejbližší neobsazený termín je v roce 2038. Letošní rozšířený šampionát stanovil nový rekord v počtu diváků. Trump toho chce využít, proto „okamžitě“ požádá o pořádání dalšího turnaje. „Musíme to udělat znovu, dokud jsem ještě tady. Slyšel jsi to, Gianni?“ řekl osmdesátiletý politik v neděli během své první návštěvy zápasu mistrovství světa. „Poslechněme si, co tomu Gianni říká,“ dodal.

Gianni Infantino a Donald Trump přichází na závěrečný ceremoniál
Gianni Infantino a Donald Trump přichází na závěrečný ceremoniál
Španělsko
20. července 2026 · 09:49

Ve Španělsku v noci na dnešek zahynul třináctiletý chlapec a několik dalších osob utrpělo zranění, když se pod nimi zřítila fontána, na niž vylezli při oslavách španělského vítězství na MS. S odvoláním na místní úřady o tom informovala agentura AFP. Více čtěte ZDE >>>

Ve městě Ciudad Rodrigo se se španělskými fanoušky zřítila fontána
Ve městě Ciudad Rodrigo se se španělskými fanoušky zřítila fontána
Důležitý moment
Argentina
20. července 2026 · 09:47

Finále mistrovství světa sklouzlo po konci zápasu do ostudných potyček. Někteří argentinští hráči neudrželi emoce ve chvíli, kdy španělští náhradníci a členové realizačního týmu vběhli na hřiště oslavit vítězství 1:0 nad jihoamerickým soupeřem. Kritiku si vysloužil také Lionel Messi. Více čtěte ZDE >>>

Video placeholder
Španělsko
20. července 2026 · 05:58

Americký prezident Donald Trump a předseda FIFA Gianni Infantino si zopakovali spolupráci při ceremoniálu s trofejí pro vítězný tým. Zatímco před rokem na newjerseyském MetLife Stadium v East Rutherfordu předali pohár Chelsea za triumf na klubovém mistrovství, tentokrát ocenili Španěly za ovládnutí světového šampionátu. A stejně jako loni se Trump neměl k odchodu z pódia. Spolu s Infantinem si navíc při příchodu na hřiště vyslechl bučení z tribun. Více čtěte ZDE >>>

Donald Trump po předání trofeje Španělům z pódia zrovna nespěchal
Donald Trump po předání trofeje Španělům z pódia zrovna nespěchal
Španělsko
20. července 2026 · 05:39

Jak aktéři finále i fotbaloví experti reagují na průběh vyvrcholení MS? „Vyhrál fotbal,“ napsal na síti X bývalý německý záložník Toni Kroos, jehož příspěvek už má přes milion souhlasných reakcí. Více čtěte ZDE >>> 

Důležitý moment
Španělsko
20. července 2026 · 00:58

Španělé z rukou amerického prezidenta Donalda Trumpa převzali trofej pro mistry světa ve fotbale.

Španělsko ovládlo fotbalové mistrovství světa
Španělsko ovládlo fotbalové mistrovství světa
Španělsko ovládlo fotbalové mistrovství světa
Španělsko ovládlo fotbalové mistrovství světa
Španělsko ovládlo fotbalové mistrovství světa
Španělsko ovládlo fotbalové mistrovství světa
Španělsko
20. července 2026 · 00:49

Donald Trump předává zlaté medaile čerstvým mistrům světa ze Španělska.

Donald Trump předává zlaté medaile čerstvým mistrům světa ze Španělska
Donald Trump předává zlaté medaile čerstvým mistrům světa ze Španělska
Donald Trump předává zlaté medaile čerstvým mistrům světa ze Španělska
Donald Trump předává zlaté medaile čerstvým mistrům světa ze Španělska
Donald Trump předává zlaté medaile čerstvým mistrům světa ze Španělska
Donald Trump předává zlaté medaile čerstvým mistrům světa ze Španělska
Argentina
20. července 2026 · 00:47

Lionel Messi na závěrečném ceremoniálu propukl v pláč.

Lionel Messi se stříbrnou medailí v slzách
Lionel Messi se stříbrnou medailí v slzách
Lionel Messi se stříbrnou medailí v slzách
Lionel Messi se stříbrnou medailí v slzách
Lionel Messi se stříbrnou medailí v slzách
Lionel Messi se stříbrnou medailí v slzách
Důležitý moment
Španělsko
20. července 2026 · 00:43

Španělský kapitán Rodri byl vyhlášen nejlepším hráčem fotbalového mistrovství světa.Více o jeho kariéře čtěte ZDE>>>

Španělský kapitán Rodri byl vyhlášen nejlepším hráčem fotbalového mistrovství světa
Španělský kapitán Rodri byl vyhlášen nejlepším hráčem fotbalového mistrovství světa
Důležitý moment
Francie
20. července 2026 · 00:42

Francouz Mbappé s 10 góly jako první obhájil Zlatou kopačku.

 

Španělsko
20. července 2026 · 00:37

Devatenáctiletý Španěl Pau Cubarsí získal cenu pro nejlepšího mladého hráče turnaje.

Důležitý moment
Španělsko
20. července 2026 · 00:09

Fotbalový šampionát ovládli znovu po šestnácti letech Španělé!Ve finále porazili v prodloužení Argentinu 1:0, celý zápas dominovali, soupeře jasně přehráli a přestříleli. Jedinou trefou zápasu rozhodl po přihrávce Nica Williamse forvard Ferran Torres. Jihoameričané navíc dohrávali od konce základní hrací doby o deseti, za nevybíravý faul dostal druhou žlutou kartu Enzo Fernández. Argentinci se na zvrat v závěru nezmohli, Španělé tak slaví druhý titul mistrů světa, ten první získali v roce 2010. Více čtěte ZDE>>>

Radost hráčů Španělska
Radost hráčů Španělska

Zprávy ze dne 19. července 2026

19. července 2026 · 23:44

Příznačná tečka za megalomanským šampionátem. Ceny vstupenek na finálové klání se vyšplhaly na desítky tisíc dolarů a návštěvníci stadionu v New Jersey za obrovské sumy dostali nejen sportovní zážitek, ale také hudební show v americkém stylu. Poločasová přestávka se tak nezvykle protáhla skoro na půl hodiny a na podiu přímo na hřišti vystoupili Shakira, Madonna či Justin Bieber, v lóži na vše dohlíželi Donald Trump a Gianni Infantino. Více čtěte ZDE>>>

Fotbalové MS zažilo historicky první halftime show
Fotbalové MS zažilo historicky první halftime show
19. července 2026 · 16:17

Šéf mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino během mistrovství světa nalétal tolik kilometrů, že by více než dvakrát obletěl zeměkouli. Agentura AP spočítala, že švýcarský funkcionář od 9. června, kdy zbývaly dva dny do zahájení turnaje, do dnešního finálového dne urazil 95.403 kilometrů. Obvod Země na rovníku činí přibližně 40.075 km.

 

Podle AP Infantino navštívil 43 z celkových 104 zápasů na šampionátu. K přepravě měl využívat podobně jako v minulosti stroj Gulfstream G650 z charterové sekce katarských aerolinek, které jsou sponzorem MS. AP posloužily jako podklady data z internetové stránky FlightAware a fotografie z různých zdrojů.

 

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů