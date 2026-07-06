MS ve fotbale ONLINE: hvězda Anglie se ošklivě zranila. Stalo se to bizarně po zápase
Fotbalové mistrovství světa jde do vyřazovací fáze, která se hraje už bez české reprezentace. Turnaj hned v úvodním kole play off skončil pro Německo, které nezvládlo penalty proti Paraguayi. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE >>>
Zprávy ze dne 6. července 2026
Velmi nešťastný moment potkal během oslav Anglie Jordana Hendersona. Po zpívání s fanoušky chtěl přeskočit reklamní banner, ale při dopadu podklouzl a poranil si ruku. „Není to vůbec dobré. Jordan upadl a zranil si ošklivě zápěstí. Vypadá to hodně špatně,“ řekl trenér Anglie Thomas Tuchel na tiskovce.
Zkušený portugalský trenér Carlos Queiroz nebude po vyřazení z mistrovství světa pokračovat u reprezentace Ghany. Odchod oznámil na instagramu den po porážce 0:1 s Kolumbií v prvním kole vyřazovací části. Ghanu převzal teprve v dubnu.
Trenér mexických fotbalistů Javier Aguirre po prohře na mistrovství světa s Anglií 2:3 potvrdil, že to byl jeho poslední zápas na lavičce. Trenérskou roli teď podle plánu převezme dosavadní asistent Rafael Márquez. Sedmačtyřicetiletý bývalý reprezentant byl už dva roky součástí Aguirreho realizačním týmu.
Hvězdný Neymar v slzách po zápase s Norskem oznámil, že šlo o jeho poslední zápas v národním týmu. „Zkoušel jsem to, pořád jsem to zkoušel... Začalo to tady na Met Life Stadium a skončí to tady. Teď je konec,“ přiznal zkroušený útočník, jehož famózní kariéru ničila zranění.
Angličtí fotbalisté porazili v osmifinále mistrovství světa na Aztéckém stadionu v Mexiku tým hostitelské země 3:2 a jsou potřetí v řadě mezi osmi nejlepšími týmy. Dva góly vstřelil v rozpětí 98 sekund prvního poločasu Jude Bellingham, ale Julián Quiňones ještě do přestávky snížil. Od 54. minuty hráli Angličané bez vyloučeného Jarella Quansaha, přesto zvýšili náskok, když Harry Kane proměnil penaltu ve svůj šestý gól na turnaji. Více o utkání ZDE>>>
Norové si opět zaveslovali! Postupové oslavy řídil Erling Haaland.
Lionel Messi, Kylian Mbappé a Erling Haaland. Tři výjimečné osobnosti táhnou své země fotbalovým šampionátem v Americe. Norský střelec se připojil k hvězdným kolegům a dvěma góly setnul v osmifinále mistrovství světa Brazílii (2:1), také on vstřelil už sedmý gól na turnaji. Zatímco Haaland velel oslavě, kdy norský tým s fanoušky na tribunách i u obrazovek vesloval směrem do čtvrtfinále turnaje, jeden z velkých favoritů končil zklamaný. Slzel také Neymar, pro kterého šlo pravděpodobně o poslední mistrovství světa. Před proměněnou penaltou se zapletl i do strkanic a provokací se soupeři. Více o utkání ZDE>>>
Zprávy ze dne 5. července 2026
FIFA zrušila trest pro útočníka USA Folarina Baloguna, který dostal červenou kartu v šestnáctifinále proti Bosně a Hercegovině. Bude tak k dispozici Mauriciu Pochettinovi pro osmifinále s Belgií. Místo sezení na tribuně tak dostal pouze roční podmíněný trest. Rozhodnutí kvitoval i prezident USA Donald Trump, který dostal od předsedy FIFA Gianniho Infantina Cenu míru. „Děkuji FIFA za to, že udělala správnou věc a napravila velkou nespravedlnost!“ napsal americký prezident na Truth Social.
Bílý dům se měl podle novináře Bena Jacobse přímo obrátit na FIFA se žádostí, aby Gianni Infantino přezkoumal červenou kartu udělenou Folarinu Balogunovi.
Belgická fotbalová reprezentace, soupeř Američanů v osmifinále MS, se kvůli rozhodnutí zlobí: „Jsme v úžasu. V zájmu ochrany práv všech zúčastněných týmů a principů fair play se situací nadále zabýváme.“
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Mexičtí fanoušci zjistili, kde bydlí fotbalisté Anglie, a v noci před vzájemným duelem na MS začali na místě odpalovat pyrotechniku. Před hotelem i hlasitě hráli na hudební nástroje.
Asistent trenéra české reprezentace Jan Rezek se, už v rámci přípravy s FK Teplice, v rozhovoru vrátil i k mistrovství světa. Jak hodnotí s odstupem několika dní kritiku, která se snesla na národní tým? A věděl o dopisu Ladislava Krejčího?Více čtěte ZDE>>>
Fauly, nechutné provokace i nefér momenty. „Byla to trapná podívaná,“ řekl bývalý anglický obránce Micah Richards. Naprostý souhlas, vítězné vystoupení francouzských fotbalistů v osmifinále mistrovství světa proti Paraguayi (1:0) určitě nepatřilo mezi nejlepší zápasy turnaje. Vinu ale za to nesou jiní. Obrovská kritika se valí na výkon rozhodčího Ilgize Tatarševa z Uzbekistánu a chování jihoamerického mužstva. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 4. července 2026
Po vyřazení Tuniska ve skupinové fázi MS skončil své angažmá u týmu trenér Hervé Renard. Francouzský kouč, jenž po úvodním zápase šampionátu vystřídal nečekaně odvolaného krajana Sabriho Lamouchiho, s mužstvem absolvoval dvě utkání. Svůj odchod oznámil na sociálních sítích.
Maroko porazilo Kanadu 3:0 a jsou prvními čtvrtfinalisty světového šampionátu. Dva góly dal Azzadín Únahí. Více čtěte ZDE >>>
Jasně, kdo viděl remízy se Španělskem a Uruguayí, věděl, že uvnitř kapverdského týmu se skrývá síla. Ale přesto, nikdo si asi nevsadil, že proti úřadujícím šampionům z Argentiny vstřelí dva góly a budou aktivně tlačit na to, aby Messi a spol. vypadli, což by byl zřejmě jeden z největších šoků historie mistrovství světa. Kapverdy zkrátka na turnaji končí jako jeden z nejlepší outsiderských příběhů nedávné doby. „Se vztyčenou hlavou,“ ví už ikonický brankář Vozinha. Více čtěte ZDE>>>
První z favoritů mistrovství světa jsou venku ze hry a turnaj se blíží do finiše. Kdo z poslední šestnáctky uspěje čtyřikrát po sobě, bude slavit. Který z týmů k tomu má nejblíž? Nejlepšími výkony uchvátila všechny fanoušky Francie a její dokonalý útok plný rychlosti a nápadů. Nepodceňovat ani černé koně jako Maroko, Kolumbii či domácí USA. Kdo z favoritů naopak tápe? Projděte si kompletní pořadí všech 16 zbývajících týmů, jak je seřadil deník Sport a web iSport. Kromě výsledků rozhodoval i celkový dojem a atraktivita výkonů >>>
K nečekanému střídání brankářů těsně před rozstřelem sáhl v prvním kole play off mistrovství světa s Egyptem trenér australských fotbalistů Tony Popovic. Nezvyklý krok se však nevyplatil, Austrálie na penalty prohrála 2:4. Zápas v brance začal dvaadvacetiletý Patrick Beach, místo nějž Popovic ve 119. minutě poslal na hřiště o dvanáct let staršího Mathewa Ryana.
Popovicovi však nezvyklý tah, který deník Sydney Morning Herald označil za jeden z největších taktických omylů v historii australského fotbalu, nevyšel. Ryan nechytil ani jednu ze čtyř egyptských penalt, zatímco za Austrálii neuspěli v první sérii Harry Souttar a ve čtvrté teprve osmnáctiletý Lucas Herrington.
„Nevyšlo to a teď můžeme hledat hromadu důvodů proč. Ale Patrick je mladý brankář, zatímco Maty má hromadu zkušeností a ty jsme považovali za rozhodující faktor,“ citovaly Popovice agentury. „Nakonec to nevyšlo, ale ne kvůli tomu, že by Maty špatně chytal. Soupeř prostě všechny penalty dobře kopnul,“ přidal kouč, který ani jednoho z brankářů o svém plánu dopředu neinformoval.
Fotbalisté Kolumbie zdolali na mistrovství světa v Kansas City Ghanu 1:0 a doplnili seznam účastníků osmifinále o poslední jméno. Postupový gól vstřelil ve 14. minutě Jhon Arias. Plzeňský útočník Prince Adu, poslední zástupce české ligy na turnaji, přišel na hřiště opět až v závěru, ale vyřazení Ghany nezabránil. Africký tým neměl v utkání ani jednu střelu mezi tyče. Více o utkání ZDE>>>
Tohle čekal málokdo. Mnohdy pasivní fotbalisté Argentiny si v prvním zápase play off na mistrovství světa zahrávali. Vstup do vyřazovací fáze s Kapverdy šel až do prodloužení, outsider zareagoval na vedoucí branku Lionela Messiho i na gól stopera Lisandra Martíneze. Nervózní favorit balancoval na hraně vyřazení, nejlepšího střelce turnaje trápil 40letý gólman Vozinha. Ve druhém prodloužení o postupu Argentiny po Messiho rohu rozhodl vlastní gól Dinaye Borgese - konečný výsledek tak zní 3:2. Více o utkání ZDE>>>
Zprávy ze dne 3. července 2026
Dojde na změny časů u zápasů play off? Hrozí, že duel domácího Mexika proti Anglii se kvůli možným bouřkám přesune z pondělních 02.00 na nedělních 20.00. A případné změny jsou údajně ve hře i u dalších utkání.