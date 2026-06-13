MS ve fotbale ONLINE: Hvězdy Anglie okradeny, Trunda vyrazil pracovně do Miami
Je to tady! Začalo fotbalové mistrovství světa a po 20 letech na něm opět nechybí ani čeští fotbalisté. V prvním zápase ale vyšli bodově naprázdno proti Jižní Koreji (1:2). Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu i se zpravodaji na místě. Tipovačka k MS ve fotbale ZDE >>>
Zprávy ze dne 13. června 2026
Svazový předseda David Trunda sledoval páteční utkání mezi Českem a Jižní Koreou (1:2) po boku Gianniho Infantina, poté odletěl za pracovními povinnostmi na Floridu, kde se účastní Miami Summit FIFA. Šéf českého fotbalu mimo jiných aktivit navštívil Hard Rock Stadium, stánek Interu Miami, za který hraje hvězdný Argentinec Lionel Messi.
Na fotbalový šampionát se poprvé chystají i některá z největších jmen současného fotbalu. Jedněm dosud stál v cestě věk, druhým okolnosti. Teď se jim konečně otevírá největší jeviště. Kdo mezi ně patří? Vybrali jsme TOP 10>>>
Ghanská vláda protestuje proti rozhodnutí kanadských úřadů, které neudělily záložníkovi Thomasi Parteymu vízum, takže přijde o první zápas národního týmu na mistrovství světa. Jejich krok označila za „svévolný a mimořádně nespravedlivý“.
Mluvčí kanadského úřadu pro imigraci a uprchlíky uvedl, že země důsledně zastává názor, že pořádání významných akcí nemá vliv na platnost imigračních zákonů. „Každý, kdo se chce dostat do Kanady, je posuzován individuálně na základě dostupných faktů a platných zákonů,“ sdělil mluvčí.
Než přišel v Mexiku v roce 1970 jako dodavatel Adidas, hrálo se vždy s míčem, který dodal pořadatel šampionátu. Před 56 lety se to změnilo - balon je od té doby vždy jednou z hvězd mistrovství světa. S jakými kousky se už hrál nejsledovanější turnaj planety? Prohlédněte si všechny ZDE>>>
Je u reprezentace šestnáct let, ale mistrovství světa si užívá vzhledem k dlouhé pauze Čechů bez mundialu pochopitelně poprvé. „Jsou tady čtyři lidi, co zažili Německo 2006: Pavel Nedvěd, Jaroslav Plašil, pan doktor Krejčí a Eduard Poustka,“ vypráví fyzioterapeut národního týmu Martin Janoušek. Jak vypadali hráči po úvodním zápase s Jižní Koreou (1:2) v Guadalajaře? „Smutně. Ale kontrolovali jsme jejich data i pocity a zvládli to,“ říká. V sobotu má mužstvo úplné volno. Více čtěte ZDE>>>
Sympaticky přiznává, že nominace Alexandra Sojky na mistrovství světa i start v základní sestavě proti Jižní Koreji ho překvapily. „Nečekal jsem to, ale je nádhera se na Sašův příběh koukat,“ říká v rozhovoru pro iSport agent třiadvacetiletého univerzála Daniel Smejkal. Vysokého leváka přirovnává ke svému bývalému klientovi Petru Jiráčkovi, podobností je víc než dost. Více čtěte ZDE>>>
Hvězdný útočník Neymar určitě nezasáhne do úvodního zápasu brazilských fotbalistů na mistrovství světa. Trenér Carlo Ancelotti na páteční předzápasové tiskové konferenci sdělil, že čtyřiatřicetiletý hráč stále pracuje na návratu po zranění lýtka a s týmem by se mohl začít připravovat až v průběhu příštího týdne. Pětinásobní mistři světa mají první zápas na turnaji na programu dnes o půlnoci evropského času, v East Ruthefordu se utkají s Marokem.
Nevídaný problém pro reprezentaci Anglie na MS! Fotbalistům Albionu byly před jejich prvním tréninkem v Kansasu ukradeny kopačky z dodávky. S informací přišel Daily Mail Sport, který dál píše, že kopačky patřící největším hvězdám týmu byly odcizeny spolu s oficiálními turnajovými míči i klíčovým tréninkovým vybavením.
Ke krádeži došlo, když byl náklad na cestě z West Palm Beach na Floridě do anglické základny Swope Soccer Village v Missouri, kde budou hráči sídlit nejméně tři týdny. Případem už se zabývá místní policejní oddělení, které uvedlo: „Vyšetřujeme možnou krádež vybavení z týmového vozidla, které dnes večer dorazilo do Kansas City a v němž se některé věci ztratily. Vyšetřování stále probíhá.“
V noci na sobotu do světového turnaje vstoupila třetí pořadatelská země. USA odstartovaly opravdu v „hollywoodském“ stylu. Na stadionu v Los Angeles sledoval vyprodaný stadion show už před výkopem zápasu s Paraguayí. Domácí mužstvo zvládlo to hlavní - odehrálo zatím nejlepší zápas mundialu a především díky skvělé první půli zdrtilo soupeře 4:1. „Jsem na mužstvo pyšný,“ pravil spokojený argentinský kouč Mauricio Pochettino. Mezi diváky scházel prezident nejmocnější země světa Donald Trump.Více čtěte ZDE>>>
Jedno ze speciálních pravidel přímo pro mistrovství světa ve fotbale schytává od fanoušků velkou kritiku. Kvůli vysokým teplotám nařídila FIFA povinné tříminutové přestávky uprostřed obou poločasů každého utkání. Oficiálním důvodem je bezpečnost a zdraví hráčů, jenže hned první hrací den ukázal, že víc než hráči budou pravděpodobně benefitovat televizní vysílatelé. Více čtěte ZDE>>>
Fotbalisté USA zahájili domácí mistrovství světa vítězstvím 4:1 nad Paraguayí. Američané v Los Angeles rozhodli třemi góly v prvním poločase. Dvakrát se prosadil útočník Folarin Balogun, který navázal na vlastní branku Damiána Bobadilly. V 73. minutě snížil Maurício, v nastavení uzavřel skóre Giovanni Reyna. Více o utkání ZDE>>>
Fotbalová reprezentace zapsala porážku hned na úvod světového šampionátu. S Jižní Koreou předvedla typický výkon z posledních let. Do svého repertoáru nezařadila moderní prvky hýbající fotbalovým světem. Šedivý uspávající projev nedonutil experty Koubkovu partu narychlo zařadit do zástupu černých koňů turnaje. Argumenty jaksi nejsou po ruce... Celý komentář Radka Špryňara čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 12. června 2026
Fotbalisté Kanady na úvod mistrovství světa remizovali v Torontu s Bosnou a Hercegovinou 1:1. Bosňany poslal ve 21. minutě do vedení hlavou z rohu Jovo Lukič, domácímu výběru zachránil bod v 78. minutě střídající Cyle Larin. Kanaďané stále čekají na první výhru na světovém šampionátu. V letech 1986 a 2022 prohráli všech šest zápasů, nyní získali první bod.Více čtěte ZDE>>>
Poprvé na mistrovství světa využil rozhodčí pravidlo o zdržování při autovém vhazování. V 57. minutě duelu Kanady s Bosnou a Hercegovinou váhal s vhozením míče hostující kapitán Sead Kolašinac, míč neposlal do hry do pěti vteřin. Rozhodčí Facundo Tello z Argentiny zasáhl a míč předal Kanaďanům. Více o utkání ZDE>>>
Amar Memič, záložník Plzně, je v základní sestavě Bosny a Hercegoviny pro duel s domácí Kanadou, který startuje ve 21 hodin. Liberecký technik Ermin Mahmič začne na lavici, stejně tak legendární Edin Džeko. Utkání sledujte ONLINE>>>
Ghanský záložník Thomas Partey, který působí ve Villarealu, nedostal kanadské vízum a zmešká úvodní zápas na MS v Torontu proti Panamě.
V červenci 2025 londýnská policie obvinila Parteye z pěti případů znásilnění a jednoho případu sexuálního napadení. V září téhož roku odmítl vinu ve všech bodech obžaloby. V únoru 2026 k nim přibyla další dvě obvinění ze znásilnění, v souvislosti s nimiž v dubnu rovněž vinu odmítl. Přestože kanadské úřady upozorňují, že lidem, kteří spáchali nebo byli odsouzeni za trestný čin, může být odepřen vstup do země, Partey nebyl odsouzen a na soudní proces teprve čeká.
Češi proti Korejcům v rozmezí třinácti minut dvakrát inkasovali a z prvního vystoupení v Mexiku odešli s nulovým ziskem. Obě gólové situace se daly vyřešit a ubránit, což po utkání velmi mrzelo trenéra Miroslava Koubka. Kde se staly chyby? iSport rozebral klíčové akce.Více čtěte ZDE>>>
Předzápasové tiskové konference, rozhovory s hráči, trénink českého týmu, ale konečně i první zápas naší reprezentace na mistrovství světa si v Mexiku nenechali ujít redaktoři deníku Sport. Jak fanoušci na místě mundial prožívají, jaká na stadionu panovala atmosféra a čekali takový průběh duelu? To se dozvíte v dalším videoblogu, který je dostupný i na liganaruby.cz.
Jako každé čtyři roky se na něj zaměří pozornost. I když nemluví, jen tak poletuje. Přesto je hvězdou už od dob legendární „televizky“, kterou vyráběl kdysi podnik Gala z Bardejova. Vždyť také Roteiro, s kterým se hrálo pro Česko památné mistrovství Evropy 2004 v Portugalsku, byl jedním z hrdinů kultovního seriálu Okresní přebor. Fotbalový míč je král, bez něj to zkrátka nejde. V hlavní roli letošního šampionátu je Trionda. Více čtěte ZDE>>>
Nevšední slib učinil španělský fotbalový reprezentant Marc Cucurella. Pokud "La Roja" dva roky po triumfu na mistrovství Evropy ovládnou i světový šampionát, nechá si sedmadvacetiletý krajní obránce vytetovat podobiznu trenéra Luise de la Fuenteho. Řekl to v rozhovoru pro Radio Cope.