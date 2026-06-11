MS ve fotbale ONLINE: Hvězdy předvedly, jak se vyslovují jejich jména, vystoupil i Krejčí
Je to tady! Začíná fotbalové mistrovství světa a po 20 letech na něm nebudou opět chybět ani čeští fotbalisté. Prvním vyzvyatelem je Korea. Poslední přípravy na šampionát vrcholí. Novinky o ostatních týmech sledujeme online na iSportu. Tipovačka k MS ve fotbale ZDE >>>
Zprávy ze dne 12. června 2026
Každou chvíli se očekává příjezd českého týmu na stadion v Guadalajaře. Záběry uvidíte v ONLINE přenosu na iSportu.
Cesta na zápas Česko - Korea v autobuse plném Mexičanů. V okolí stadionu v Guadalajaře jsou obrovské fronty, určitě v délce jednoho kilometru. Lidi ale neuvěřitelně poctivě dodržují typický had.
Zprávy ze dne 11. června 2026
Mexičtí fotbalisté zahájili šampionát na Aztéckém stadionu výhrou nad Jihoafrickou republikou 2:0. Soupeř dostal dvě červené karty, domácí jednu. Více čtěte ZDE>>>
V Mexiku se ve čtvrtek zastavil svět. Celá země se po probuzení oblékla do zelené. U snídaně barmanky obsluhovaly v dresech, pouliční prodejci zrovna tak, pojízdné vozíky, z nichž servírují místní fantastické speciality, vyzdobili vlajkami. Omamná vůně nesmlouvavě útočící na chuťové pohárky se od brzkých hodin rozléhala po celé Guadalajaře. Mexická parta na domácím šampionátu zahajovala celý turnaj zápasem proti outsiderovi z Jihoafrické republiky a v ulicích to bylo znát. Celou reportáž čtěte ZDE>>>
Šest dní před úvodním zápasem Argentiny na mistrovství světa doplnil tým obhájců titulu obránce Marcos Senesi. Devětadvacetiletý fotbalista, jenž tento týden přestoupil z Bournemouthu a stal se spoluhráčem Antonína Kinského v Tottenhamu, nahradil v argentinské nominaci zraněného Leonarda Balerdiho. Oznámila to Argentinská fotbalová asociace (AFA).
Držte se, je to tady. Konečně! Čeští fanoušci se dočkali, opadlo z nich obrovské napětí. Národní fotbalový tým se vrátil po dvacetileté odmlce na největší scénu světového fotbalu. Mundial v Americe odstartoval na legendárním Aztéckém stadionu. Vystoupení slavné zpěvačky Shakiry nebo italského tenoristy Andrea Bocelliho, barevné kouře, ale také do očí bijící změny při nástupu obou mužstev na hřiště. Následující týdny budou zkrátka velkolepou a zároveň kontroverzní show. Více čtěte ZDE>>>
Při EURO 2021 vyzkoušel, jak nastavit tým pro zběsilé cestování i pro extrémní vedra, což ostatně zažil rovněž při angažmá v Ománu. Pavel Čvančara, kondiční trenér, který u reprezentací působil pod přívětivým šéfem Jaroslavem Šilhavým, proto tuší, jak složité bude zvládnout klima i nadmořskou výšku při mistrovství světa. „Pozor, zásadní je také mentální stránka,“ upozorňuje expert, který po konci v Baníku Ostrava řeší další cestu. Více čtěte ZDE>>>
FIFA zveřejnila video, na kterém hráči vyslovují vlastní jména. Vedle Christiana Pulišiče nebo Harryho Kanea se na něm objevil také kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí.
Startuje oficiální zahajovací ceremoniál MS 2026.
Útočník Patrik Schick se těsně před šampionátem stal novým ambasadorem sázkové kanceláře Fortuna. Podle jejího marketingového ředitele Milana Rašky jde o pokračování strategie spojovat značku s nejlepšími českými sportovci, mezi které po bok MMA zápasníka Jiřího Procházky či olympioničky Zuzany Maděrové nyní zapadá i elitní fotbalový útočník. V kurzu 100:1 si mohou fanoušci u Fortuny vsadit, jestli Schick na MS zopakuje senzační branku přes půl hřiště z EURO 2020.
Aztécký stadion v Mexico City už je připraven na výkop úvodního zápasu MS.
Fanoušci Mexika už se chystají na úvodní zápas celého šampionátu proti Jihoafrické republice, před kterým proběhne i oficiální zahajovací ceremoniál.
Fotbalový svátek se nevyhnutelně blíží, čemuž se přizpůsobují i hospody a restaurace. Na první zápas českých fotbalistů na mistrovství světa po dvacetileté pauze se připravují nejen v Praze, ale třeba také v Olomouci. V tamní restauraci Gól lákají na ranní promítání i speciální menu. „Chceme navázat na snídaně, které děláme. Na fotbal budou udělané bagety i focaccia s rajčatovým zálivem a mozzarellou,“ navnazují. Více čtěte ZDE >>>
Úspěšná mise trenéra Miroslava Koubka po půlroce míří k vrcholu. Výš už to nejde. Čechům se po dvaceti letech otevírá mimořádně nablýskaná scéna největšího a nejsledovanějšího turnaje na světě. Stmelenou partu kapitána Ladislava Krejčího uvidí miliardy lidí po celé planetě, některým hráčům může mundial obrátit život vzhůru nohama. Ve středu, podle plánu kvůli vysoké nadmořské výšce až na poslední chvíli, přiletěl národní tým do mexické Guadalajary. První překážka: Jižní Korea. Hned úvod šampionátu napoví o šancích na postup ze skupiny. Ten je dalším Koubkovým cílem. Více čtěte ZDE >>>
Co může nastat při postupu? V pavouku na Čechy číhá Belgie, Kanada i čistě mexická cesta. Je zbytečné předbíhat, ale obzvláště s ohledem na to, že je skupina A na fotbalovém mistrovství světa rozhodně hratelná, napadne českého fanouška jednoduchá otázka: co se stane, pokud postoupíme? Zvlášť v novém formátu mistrovství světa, kdy play off čeká i osm z dvanácti týmů ze třetích míst, se šance zvyšuje, Opta dává Čechům dokonce šanci 63 %. Záleží ale, z jakého místa by postup nastal. Do jaké části pavouka a proti komu by tým Miroslava Koubka směřoval při každém ze tří scénářů? Více čtěte ZDE >>>
Poslední rozhovor, poslední trénink ve skromné Sports Areně zhruba deset kilometrů za Guadalajarou a pak už první světová výzva – Jižní Korea. „Chceme vyhrát,“ sebejistě hlásí Lukáš Provod před prvním duelem na mistrovství světa ve fotbale. Na první dobrou vypadal v dobrém rozmaru, v bojovné náladě. Možná i proto, že obdržel dobré zprávy ze Slavie. Během úvodní fáze tréninku jednoho z lídrů týmu opakovaně chválil asistent Jaroslav Plašil. „Hodně dobře, Provi,“ halasil po jedné z několika povedených akcí. Více čtěte ZDE >>>
Velmi turbulentní dny momentálně prožívá somálský rozhodčí Omar Artan, kterého úřady nepustily do USA a kvůli tomu přišel o účast na mistrovství světa. Po návratu domů ho vítaly už na letišti davy lidí. Ted UEFA oznámila, že bude pískat evropský superpohar mezi PSG a Aston Villou v Salcburku.
Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA o jedno místo polepšili a do mistrovství světa vstoupí ze 40. pozice. Do čela pořadí se vrátila Argentina, která bude na šampionátu v Americe obhajovat zlato. Nové vydání žebříčku národních týmů dnes zveřejnila na svém webu FIFA.
Česká reprezentace zveřejnila, že do úvodního zápasu světového šampionátu proti Jižní Koreji nastoupí v bílé kombinaci dresů.
Největší klub, za který kdy hrál, byl Tottenham. Nevyhrál Premier League, nevyhrál Ligu mistrů, do toho je Son Heung-min skromnou a nenápadnou postavou. Proto je možná pro Evropany stále těžko uvěřitelné, jak obří celebritou je na asijském trhu. „Pro vás možná ne, ale u nás je to na úrovni Messiho a Ronalda,“ popisuje korejský novinář Pek Hjon-gi. Přesto už největší hvězda jihokorejského národního týmu nezáří naplno a v domovině už jeho pozice není nezpochybnitelná. Více čtěte ZDE >>>