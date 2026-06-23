MS ve fotbale ONLINE: Infantino potvrdil, že trofej mistrům světa předá s Trumpem
Fotbalové mistrovství světa už je v plném proudu a po 20 letech na něm opět nechybí ani čeští fotbalisté. Jejich situace je ovšem složitá, v prvním zápase vyšli bodově naprázdno proti Jižní Koreji (1:2) a pak jen remizovali s JAR (1:1). Pro postup musí na závěr skupiny porazit domácí Mexiko. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu i se zpravodaji na místě. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE >>>
Zprávy ze dne 23. června 2026
Šéf mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino potvrdil, že americký prezident Donald Trump se zúčastní finále mistrovství světa v New Jersey a společně budou předávat trofej vítězi turnaje.
Hlava světového fotbalu má s Trumpem blízký vztah. V prosinci Infantino americkému prezidentovi předal jako prvnímu nově vymyšlenou mírovou cenu FIFA. „Samozřejmě si budeme společně s prezidentem vychutnávat finále a předávat trofej vítězi,“ uvedl dnes Infantino v televizním programu Fox and Friends.
Legendární Aztécký stadion v Mexico City kamerou našeho redaktora Michala Kvasnici.
Česká reprezentace už je v Mexico City, kde ve čtvrtek ve 3:00 SEČ vyzve domácí tým.
Naprosto jedinečná éra fotbalu stále neřekla poslední slovo. Den poté, co se Lionel Messi posunul do čela nejlepších střelců v historii mistrovství světa, se Cristiano Ronaldo stal prvním hráčem, jenž se prosadil na šesti světových šampionátech. Dvě hrající legendy zarputile odmítají říci poslední slovo. Portugalci díky dvěma Ronaldovým trefám porazili Uzbekistán 5:0. Více čtěte ZDE >>>
Cristiano Ronaldo je prvním fotbalistou, který se trefil na šesti mistrovstvích světa. Jednačtyřicetiletý kanonýr se do historie zapsal v dnešním zápase s Uzbekistánem, poté co v šesté minutě druhého utkání na šampionátu poslal v Houstonu do sítě míč ranou z prvního dotek po centru Joaa Cancela.
Česká reprezentace právě odlétá do Mexico City na závěrečný duel ve skupině A.
Trenérovi české reprezentace Miroslavu Koubkovi vrtá složení sestavy hlavou, to bylo zřejmé již po prvním utkání na mistrovství světa, kdy udělal hned pět změn v základu. A i nyní podle informací iSportu přemýšlí o dalších personálních přesunech pro závěrečné vystoupení ve skupině proti Mexiku, zahrát by si poprvé na turnaji mohla dvojice ze Chance Ligy. Více čtěte ZDE>>>
Z milionu fotbalových trenérů má Pavel Chadim speciální expertízu. Brněnský neurolog jako kouč baseballové reprezentace letos podobně jako Miroslav Koubek trénoval Čechy na MS. Proč s ním soucítí? A co říká na výkony fotbalistů? Více čtěte ZDE >>>
Při veřejné projekci fotbalového utkání mezi Jordánskem a Alžírskem na mistrovství světa zemřel v metropoli blízkovýchodní země Ammánu jeden člověk v důsledku zranění, která utrpěl při vzniklé tlačenici. K úmrtí došlo po převozu do nemocnice, uvedlo jordánské ministerstvo vnitra. S různě závažnými zraněními bylo hospitalizováno dalších osm osob, jejich stav je stabilizovaný až středně závažný.
Měli být nosnými hráči z osy základní sestavy, kolem kterých se poskládá zbytek týmu dle aktuální formy. Realita je však krutá. V nejhorší chvíli, na vrcholu sezony a možná i celé kariéry, nenaladila pětice tradičních opor ideální fazonu. O koho jde? Více čtěte ZDE >>>
Na Aztéckém stadionu čeká kouče Miroslava Koubka a kapitána Ladislava Krejčího tisková konference, poté v pět kilometrů vzdáleném centru oficiální předzápasový trénink. Redakce iSportu dorazila do hlavního města Mexika, jehož aglomerace čítá přes dvacet milionů obyvatel, už v pondělí. Češi, stejně jako napoprvé do Guadalajary, letí z Dallasu kvůli specifickým tamním podmínkám i do Mexico City až den před utkáním, to znamená v úterý.
Jiný zápas, jiný brankář, ale navlas stejná hrubka. Fotbalisté Iráku na světovém šampionátu dál doplácejí na neuvěřitelné dětinské chyby ve vlastním vápně. Tentokrát toho využil francouzský snajpr Kylian Mbappé. Více čtěte ZDE >>>
Ve třetím vystoupení na MS by Česku mohla stačit k postupu do play off i remíza, ale šance na takový scénář spíš klesají. Jak teď vypadá postupová matematika? Už čtyři týmy zcela ztratily šanci na postup. Více čtěte ZDE >>>
Alžírsko otočilo vývoj zápasu s Jordánskem a po výhře 2:1 zapsalo první body ve skupině J. V posledním zápase bude hrát v přímém souboji s Rakouskem o postup, naopak Jordánsko končí. Více čtěte ZDE >>>
Severská jízda pokračuje. Norský tým uspěl i na druhý pokus a po výhře nad Senegalem si zajistil postup do vyřazovacích bojů. Při děkovačce zase zaujal kapitán Martin Ödegaard. Více čtěte ZDE >>>
Realizační tým si moří hlavu, jak české hvězdy vrátit na potřebnou úroveň před rozhodujícím zápasem s Mexikem. Deník Sport vybral pět nosných sloupů reprezentace, které jsou na světovém šampionátu daleko za očekáváním. Více čtěte ZDE >>>
Francie proti Iráku odehrála nejdelší zápas v historii MS. Ani to ovšem favorita nerozhodilo a Francouzi po dvou gólech Kyliana Mbappého vyhráli 3:0. Sám kapitán se v historické tabulce střelců šampionátu dotáhl na Miroslava Kloseho. Více čtěte ZDE >>>
Je tu první komplikace, kterou na šampionátu přineslo počasí. Zápas Francie - Irák byl ve Philadelphii přerušen kvůli bouřce v okolí, druhý poločas začne se zpožděním. Více ZDE >>>
Zprávy ze dne 22. června 2026
V pořadí šestý světový šampionát mění ve vlastní jedinečnou show. Lionel Messi pár dní před 39. narozeninami udivuje svět na mundialu v Americe. Proti Rakousku skóroval dvakrát, ve dvou zápasech na turnaji obstaral všech pět argentinských branek. V pondělí večer překonal Miroslava Kloseho a s osmnácti zásahy je historicky nejlepším střelcem mistrovství světa. „Užívám si tyhle momenty,“ řekl po hvězdném představení fenomenální hráč, nejspíš nejlepší v dějinách. Ohlasy a reakce čtěte ZDE >>>