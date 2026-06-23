MS ve fotbale ONLINE: Jaké podmínky čekají Čechy v Mexiku? Řídký vzduch, ale oproti Texasu...
Fotbalové mistrovství světa už je v plném proudu a po 20 letech na něm opět nechybí ani čeští fotbalisté. Jejich situace je ovšem složitá, v prvním zápase vyšli bodově naprázdno proti Jižní Koreji (1:2) a pak jen remizovali s JAR (1:1). Pro postup musí na závěr skupiny porazit domácí Mexiko. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu i se zpravodaji na místě. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE >>>
Zprávy ze dne 23. června 2026
Na Aztéckém stadionu čeká kouče Miroslava Koubka a kapitána Ladislava Krejčího tisková konference, poté v pět kilometrů vzdáleném centru oficiální předzápasový trénink. Redakce iSportu dorazila do hlavního města Mexika, jehož aglomerace čítá přes dvacet milionů obyvatel, už v pondělí. Češi, stejně jako napoprvé do Guadalajary, letí z Dallasu kvůli specifickým tamním podmínkám i do Mexico City až den před utkáním, to znamená v úterý.
Jiný zápas, jiný brankář, ale navlas stejná hrubka. Fotbalisté Iráku na světovém šampionátu dál doplácejí na neuvěřitelné dětinské chyby ve vlastním vápně. Tentokrát toho využil francouzský snajpr Kylian Mbappé. Více čtěte ZDE >>>
Ve třetím vystoupení na MS by Česku mohla stačit k postupu do play off i remíza, ale šance na takový scénář spíš klesají. Jak teď vypadá postupová matematika? Už čtyři týmy zcela ztratily šanci na postup. Více čtěte ZDE >>>
Alžírsko otočilo vývoj zápasu s Jordánskem a po výhře 2:1 zapsalo první body ve skupině J. V posledním zápase bude hrát v přímém souboji s Rakouskem o postup, naopak Jordánsko končí. Více čtěte ZDE >>>
Severská jízda pokračuje. Norský tým uspěl i na druhý pokus a po výhře nad Senegalem si zajistil postup do vyřazovacích bojů. Při děkovačce zase zaujal kapitán Martin Ödegaard. Více čtěte ZDE >>>
Realizační tým si moří hlavu, jak české hvězdy vrátit na potřebnou úroveň před rozhodujícím zápasem s Mexikem. Deník Sport vybral pět nosných sloupů reprezentace, které jsou na světovém šampionátu daleko za očekáváním. Více čtěte ZDE >>>
Francie proti Iráku odehrála nejdelší zápas v historii MS. Ani to ovšem favorita nerozhodilo a Francouzi po dvou gólech Kyliana Mbappého vyhráli 3:0. Sám kapitán se v historické tabulce střelců šampionátu dotáhl na Miroslava Kloseho. Více čtěte ZDE >>>
Je tu první komplikace, kterou na šampionátu přineslo počasí. Zápas Francie - Irák byl ve Philadelphii přerušen kvůli bouřce v okolí, druhý poločas začne se zpožděním. Více ZDE >>>
Zprávy ze dne 22. června 2026
V pořadí šestý světový šampionát mění ve vlastní jedinečnou show. Lionel Messi pár dní před 39. narozeninami udivuje svět na mundialu v Americe. Proti Rakousku skóroval dvakrát, ve dvou zápasech na turnaji obstaral všech pět argentinských branek. V pondělí večer překonal Miroslava Kloseho a s osmnácti zásahy je historicky nejlepším střelcem mistrovství světa. „Užívám si tyhle momenty,“ řekl po hvězdném představení fenomenální hráč, nejspíš nejlepší v dějinách. Ohlasy a reakce čtěte ZDE >>>
Kouč Javier Aguirre sestavou Mexika, které už si zajistilo postup do play-off, v posledním zápase skupiny proti Česku zarotuje. Kromě tamních médií o tom informuje například reportér ESPN a expert na mexický fotbal John Sutcliffe. Do brány by se měl postavit čtyřicetiletý matador Guillermo Ochoa, pro kterého půjde zřejmě o poslední zápas v kariéře.
Na lavičce by měl naopak začít střelec Raúl Jimenéz, ktereho nahradí Santiago Gimenéz z AC Milán. Změn může být více, týkat se mohou například levého beka Jesúse Gallarda, šanci by naopak měli dostat náhradníci Alexis Vega či stoper Mateo Chavéz.
Lionel Messi se stal historicky nejlepším střelcem mistrovství světa! Argentina nakonec ve druhém utkání ve skupině porazila Rakousko 2:0.
Lionel Messi v Texasu drtí českou reprezentaci!
Mistrovství světa může dnes ovlivnit nepříznivé počasí. Zápas mezi Francií a Irákem, který se hraje ve Phiiladelphii, je ohrožen předpovídanými silnými bouřkami a výskytem blesků v okolí stadionu. Podle pravidel FIFA musí být utkání přerušeno, pokud blesk udeří do vzdálenosti osmi mil (zhruba 13 kilometrů) od stadionu, přičemž diváci jsou dočasně evakuováni do bezpečných prostor. V takovém případě by se duel mohl výrazně protáhnout.
Německou reprezentaci na mistrovství světa v USA zasáhla obrovská rána. Klíčový obránce Nico Schlotterbeck si v sobotním zápase proti Pobřeží slonoviny (2:1) vážně poranil vnitřní vaz v kotníku, kvůli čemuž pro něj turnaj definitivně skončil a mimo hru bude několik měsíců. Šestadvacetiletý stoper Dortmundu se zranil během prvního poločasu a o pauze musel střídat. Pro trenéra Juliana Nagelsmanna jde o kritickou ztrátu, protože levonohý stoper Schlotterbeck patřil mezi klíčové muže základní sestavy.
V malém argentinském městě Cutral Có odhalili obří sochu národního fotbalového hrdiny Lionela Messiho. Dílo zobrazující kapitána úřadujících mistrů světa váží 70 tun a výškou 26 metrů překonalo dosud nejvyšší Messiho skulpturu z Kalkaty.
Základní skupiny na mistrovství světa jsou v plném proudu. Většině týmů už v nich zbývá jen jeden zápas. Po noční porci duelů došlo k další aktualizaci predikčního modelu britské BBC, který od začátku mundialu nabízí složení play off dle aktuálního pořadí ve skupinách. Český tým se ve skupině A drží na třetím místě a stále mezi celky, které by postupovaly. A vychází zde hodně schůdná cesta skrz vyřazovací fázi. S aktuálním herním projevem je ale však reálnější balení kufrů po bitvě proti Mexiku. Na jaké další dvojice by došlo, pokud by aktuální stav vydržel i po dohrání poslední porce skupinových zápasů? Více čtěte ZDE >>>
Nevšední gesto učinili íránští fotbalisté po nedělním utkání s Belgií na mistrovství světa v Severní Americe. Na SoFi Stadium nechali v šatně ručně psaný vzkaz, v němž poděkovali Los Angeles za jeho pohostinnost. Zveřejnil ho íránský svaz. Výběr trenéra Amíra Ghálenoeího má stále naději na historický postup ze skupiny. „Od starověké Persie před tisíci lety až po civilizovaný Írán dneška zůstává duch Íránu živý a neochvějný. Děkujeme Los Angeles za jeho pohostinnost. Přijeli jsme s hrdostí, soutěžili se ctí a odjíždíme důstojně,“ stojí ve vzkazu. V něm Íránci poděkovali i fanouškům, kteří během dvou utkání dali týmu „srdce, hlas a duši“. Vzkaz skončil výzvou k míru, respektu a přátelství mezi všemi národy.
Bývá považován z jednoho z nejlepších afrických fotbalistů všech dob. A jistě, jen jeden Mohamed Salah nedokáže držet na zádech tíhu reprezentačního výběru, který ve srovnání s ostatními není tak silný, ale přesto myšlenka, že své zemi nepomohl ukončit téměř sto let dlouhé čekání na výhru na mistrovství světa, by jeho odkaz lehce poničila. Kletba faraonů je ale prolomena. „Úžasný úspěch,“ rozplýval se křídelník po výhře 3:1 nad Novým Zélandem. Více čtěte ZDE>>>
Fotbalisté Egypta na mistrovství světa ve Vancouveru porazili po obratu Nový Zéland 3:1, se čtyřmi body vedou skupinu G a mají blízko k postupu do vyřazovací fáze, což se jim při třech předchozích startech na turnaji nepovedlo. Soupeř díky Finnu Surmanovi vyhrál první poločas, ale po změně stran Mustafá Ziku, Muhummad Salah a střídající Trézéguet zařídili Egyptu první výhru. Více o utkání ZDE>>>